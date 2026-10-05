Brighton & Hove Albion menghadapi Crystal Palace pada Minggu, 18 Oktober 2026 di American Express Community Stadium, Brighton.

Pertemuan antara Brighton & Hove Albion dan Crystal Palace dikenal sebagai derby M23, rivalitas sengit yang berakar dari pertarungan intens di liga dan piala pada akhir 1970-an. Pertemuan kompetitif terbaru mereka pada 8 Februari 2026 berakhir dengan kemenangan tandang 1-0 untuk Crystal Palace di American Express Stadium.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket untuk Brighton & Hove Albion vs Crystal Palace, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Brighton & Hove Albion vs Crystal Palace di Premier League?

Brighton & Hove Albion vs Crystal Palace akan kick-off di American Express Community Stadium, Brighton, pada Minggu, 18 Oktober 2026.

Premier League - Pekan 7 18 Okt 2026 - 09.00 The American Express Community Stadium

Bagaimana cara membeli tiket Brighton & Hove Albion vs Crystal Palace di Premier League?

Untuk membeli tiket pertandingan Premier League Brighton & Hove Albion vs Crystal Palace, ikuti langkah-langkah umum berikut melalui kanal resmi klub:

Portal tiket resmi klub: Cara paling aman dan paling andal untuk membeli tiket adalah langsung melalui situs penjualan tiket resmi milik Brighton & Hove Albion atau Crystal Palace. Pendukung tuan rumah harus membeli melalui portal Brighton, sedangkan fan tim tamu harus membeli melalui alokasi resmi Crystal Palace. Dapatkan keanggotaan klub: Laga dengan permintaan tinggi seperti derby M23 jarang dijual bebas untuk umum. Menjadi anggota resmi klub, seperti MyAlbion+ untuk Brighton, memberi Anda akses prioritas ke periode penjualan tiket sebelum sisa tiket dibuka untuk publik. Periksa poin loyalitas / rilis bertahap: Untuk pertandingan rivalitas, penjualan tiket sering dirilis secara bertahap berdasarkan poin loyalitas yang dikumpulkan dari kehadiran di pertandingan sebelumnya. Pantau tanggal rilis yang diumumkan klub untuk mengetahui kapan tahap Anda dibuka. Paket hospitality: Jika tiket reguler sudah habis terjual, membeli paket hospitality resmi hari pertandingan melalui klub tuan rumah adalah cara lain yang terjamin untuk mendapatkan kursi, meski dengan harga yang lebih tinggi. Platform tiket sekunder: Platform penjualan tiket sekunder seperti StubHub sering memiliki kursi yang dijual kembali oleh reseller jika tiket resmi habis terjual, meski harganya bisa berbeda dari harga nominal.

Berapa harga tiket Brighton & Hove Albion vs Crystal Palace di Premier League?

Harga tiket untuk laga Premier League Brighton & Hove Albion vs. Crystal Palace bervariasi tergantung apakah Anda membelinya melalui kanal resmi klub atau penjual kembali sekunder:

Harga nominal & penjualan resmi klub

Tiket standar dewasa: Tiket resmi hari pertandingan langsung dari Brighton & Hove Albion umumnya berkisar dari £33 hingga £78 untuk dewasa, tergantung kategori tempat duduk dan tier pertandingan.

Konsesi & usia muda: Tarif diskon, biasanya £18 hingga £40 , tersedia untuk lansia (65+), dewasa muda (di bawah 21), dan junior (di bawah 18).

Pendukung tim tamu: Alokasi standar tribune tim tamu untuk pendukung Crystal Palace mengikuti batas harga tiket tandang Premier League, dengan harga maksimum £30 per tiket dewasa.

Hospitality hari pertandingan

Paket hospitality: Opsi premium hari pertandingan, seperti akses lounge dan pengalaman bersantap di Amex Stadium, dimulai dari sekitar £222 per orang, tergantung lounge dan level paket.

Penjualan kembali sekunder & platform sekunder

Penjualan kembali umum: Karena tingginya permintaan untuk derby M23, tiket reguler yang habis terjual melalui kanal resmi sering muncul di platform tiket sekunder seperti StubHub mulai dari kisaran £108 hingga £112+ .

Brighton & Hove Albion vs Crystal Palace di Premier League: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Brighton & Hove Albion vs Crystal Palace

Brighton mencatat rekor M2-S2-K1 dari lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Laga terbaru mereka berakhir imbang 1-1 melawan Leeds United di Premier League, setelah kalah 4-3 dari Chelsea. Brighton juga mencatat kemenangan beruntun 4-0 atas Tromsoe di kualifikasi Conference League dan Aston Villa di liga. Dalam lima pertandingan itu, Brighton mencetak 13 gol dan kebobolan enam kali.

Lima pertandingan terakhir Crystal Palace menghasilkan rekor M1-S0-K3, meski hasil terbaru mereka adalah yang terbaik. Tim asuhan Sage mengalahkan Middlesbrough 3-0 di Carabao Cup dan sebelumnya menundukkan Fulham 3-2 di Premier League. Palace kalah dari Manchester City 4-1, Everton 2-0, dan Freiburg 3-0 dalam laga persahabatan pramusim. Mereka mencetak sembilan gol dan kebobolan 12 kali dalam lima pertandingan tersebut.

Brighton & Hove Albion vs Crystal Palace: Rekor head-to-head terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini berakhir dengan kemenangan 1-0 untuk Crystal Palace di Amex pada 8 Februari 2026. Sebelumnya, kedua klub bermain imbang tanpa gol di Selhurst Park pada November 2025. Dalam lima pertemuan Premier League terbaru dalam dataset ini, Crystal Palace menang tiga kali berbanding satu kemenangan milik Brighton, dengan satu hasil imbang. Palace mencetak lima gol dalam laga-laga tersebut, sementara Brighton mencetak tujuh gol.