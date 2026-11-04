Brighton & Hove Albion menjamu Brentford pada Minggu, 8 November 2026, di American Express Community Stadium, Brighton.

Dalam pertemuan terakhir mereka di Liga Primer pada Februari 2026, Brighton menang 2-0 di kandang Brentford, Gtech Community Stadium, berkat gol Diego Gómez dan Danny Welbeck. Sebelum laga itu, Brentford menang 4-2 atas Brighton di kandang sendiri pada April 2025.

Simak panduan dari GOAL untuk mendapatkan tiket Brighton & Hove Albion vs Brentford, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan Brighton & Hove Albion vs Brentford di Liga Primer dimulai?

Brighton & Hove Albion vs Brentford dimulai pada Minggu, 8 November 2026, di American Express Community Stadium, Brighton.

Premier League - Pekan 10 8 Nov 2026 - 09.00 The American Express Community Stadium

Bagaimana cara membeli tiket Brighton & Hove Albion vs Brentford di Liga Primer?

Untuk membeli tiket pertandingan Brighton & Hove Albion vs Brentford mendatang, ada beberapa pilihan utama, bergantung pada status keanggotaan dan preferensi Anda:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Cara utama dan paling tepercaya untuk membeli tiket dengan harga resmi adalah langsung melalui portal penjualan tiket resmi Brighton & Hove Albion. Namun, perlu diketahui bahwa pembelian tiket secara langsung biasanya memerlukan keanggotaan klub, sementara tiket untuk pertandingan yang banyak diminati cepat habis.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali masih tersedia di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Liga Primer mendatang ketika alokasi tiket utama telah habis.

Berapa harga tiket Brighton & Hove Albion vs Brentford di Liga Primer?

Harga tiket pertandingan Liga Primer mendatang antara Brighton & Hove Albion dan Brentford sangat bervariasi, bergantung pada apakah Anda membelinya melalui kanal resmi klub atau platform tiket sekunder.

1. Kanal resmi klub

Tiket masuk umum (harga resmi dewasa): Harga tiket pertandingan standar biasanya berkisar antara £30 hingga £95 , terutama bergantung pada tingkat tempat duduk dan kategori pertandingan.

Harga tiket pertandingan standar biasanya berkisar antara , terutama bergantung pada tingkat tempat duduk dan kategori pertandingan. Paket jamuan: Paket pengalaman VIP resmi pada hari pertandingan di American Express Stadium dimulai dari sekitar £250 hingga lebih dari £500 per orang, termasuk akses ke ruang tunggu dan santap sebelum pertandingan.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi melalui penjualan utama klub telah habis, platform tiket sekunder seperti StubHub mencantumkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Tiket penjualan kembali standar: Harga umumnya mulai dari sekitar £120 untuk tempat duduk di tingkat atas atau sisi pendek lapangan.

Harga umumnya mulai dari sekitar untuk tempat duduk di tingkat atas atau sisi pendek lapangan. Tempat duduk di sisi panjang lapangan dan kategori premium: Tempat duduk dengan pemandangan lebih baik di tingkat bawah sisi panjang lapangan biasanya berkisar antara £150 hingga lebih dari £350 .

Tempat duduk dengan pemandangan lebih baik di tingkat bawah sisi panjang lapangan biasanya berkisar antara . Penjualan kembali paket VIP dan jamuan: Harga paket jamuan kelas atas atau paket eksekutif premium sering kali melebihi £1.000, bergantung pada fasilitas yang disertakan.

Brighton & Hove Albion vs Brentford di Liga Primer: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Brighton & Hove Albion vs Brentford

Brighton mencatat tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya di semua kompetisi. Laga terbarunya berakhir dengan kemenangan 3-0 atas Arsenal di Liga Primer, hasil yang menegaskan kualitas serangannya musim ini. Dalam rentang tersebut, Brighton juga menang 5-0 di kandang Coventry City dan mengalahkan Manchester United 3-2 di Piala Carabao. Satu-satunya kekalahan terjadi saat menghadapi Chelsea, dengan skor 4-3 di Liga Primer pada akhir Agustus. Dalam lima pertandingan itu, Brighton mencetak 14 gol dan kebobolan enam kali, menunjukkan tim yang mampu menciptakan banyak peluang, tetapi masih memiliki sejumlah kelemahan di lini belakang.

Dalam lima pertandingan terakhirnya, Brentford mencatat satu kemenangan, tiga hasil imbang, dan tanpa kekalahan. Brentford tak terkalahkan, tetapi tiga kali bermain imbang. Penampilan paling meyakinkannya adalah kemenangan 3-0 atas Chelsea di Liga Primer pada September. Brentford juga bermain imbang 2-2 dengan AFC Bournemouth serta ditahan 1-1 oleh Sunderland dan Leeds United. Dalam lima laga tersebut, Brentford mencetak delapan gol dan kebobolan lima kali. Itu menunjukkan kemampuannya menyulitkan lawan, meski konsistensi masih sulit dijaga.

Brighton & Hove Albion vs Brentford: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terakhir kedua klub terjadi pada Februari 2026, ketika Brentford menjamu Brighton di Gtech Community Stadium dan kalah 2-0 di Liga Primer. Sebelumnya, Brighton menang 2-1 di Amex pada November 2025. Dalam lima pertemuan terakhir yang tercatat dalam data, Brighton unggul dengan tiga kemenangan berbanding satu milik Brentford, sementara satu laga berakhir imbang. Pertemuan kedua tim relatif terbuka, tetapi rekor terkini Brighton dalam laga ini memberi tim Hurzeler keunggulan psikologis menjelang pertandingan hari Minggu.