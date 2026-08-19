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Premier League
team-logoBrighton & Hove Albion
The American Express Community Stadium
team-logoAston Villa
Book Brighton & Hove Albion vs Aston Villa Tickets
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Cara mendapatkan tiket Brighton & Hove Albion vs Aston Villa: harga Premier League 2026/27, informasi pertandingan, waktu kick-off, dan lainnya

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Tickets
Premier League
Brighton & Hove Albion
Aston Villa

Anda bisa menuju pesisir selatan untuk menyaksikan thriller Premier League pada Agustus ini

Brighton & Hove Albion, yang secara luar biasa finis di delapan besar dalam tiga dari empat musim terakhir, ingin membuat awal yang cerah pada kampanye Premier League 2026/27 saat mereka menggelar karpet merah, atau claret, di Amex untuk menyambut kedatangan Aston Villa pada Minggu, 23 Agustus.

Pasukan Fabian Hürzeler akan bersemangat untuk membalas kekalahan dari Villa musim lalu. Kedua tim terlibat dalam thriller 4-3 di pesisir selatan, dengan tim tamu bangkit setelah Brighton unggul cepat 2-0. Kekalahan pada Desember itu juga mengakhiri catatan panjang tak terkalahkan Brighton di kandang.

Akankah kita kembali disuguhi laga menegangkan di Amex? Anda bisa duduk di tribun untuk mengetahuinya. Biarkan GOAL memberi Anda semua yang perlu diketahui tentang cara mendapatkan tiket Brighton vs Aston Villa, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan pertandingan Premier League Brighton & Hove Albion vs Aston Villa digelar?

Brighton vs Aston Villa akan kick-off pada pukul 14.00 BST pada Minggu, 23 Agustus 2026, di American Express Community Stadium, Brighton.

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Premier League - Pekan 1
The American Express Community Stadium

Cara membeli tiket Premier League Brighton & Hove Albion vs Aston Villa

Berbagai opsi tiket tersedia untuk pertandingan Premier League, mulai dari tiket pertandingan satuan hingga tiket musiman dan paket hospitality, yang dikelola melalui portal tiket resmi masing-masing klub atau mitra perjalanan resmi.

Karena permintaan global yang luar biasa tinggi, undang-undang anti calo, dan turnstile digital 100 persen, klub-klub Premier League mengalokasikan tiket melalui proses berikut:

  • Pemegang tiket musiman & debenture: Pemegang tiket musiman yang sudah ada mempertahankan kursi mereka atau mengembalikan jatah laga yang tidak terpakai kepada klub.
  • Anggota resmi klub berbayar (sistem undian): Antrean online tradisional dengan sistem siapa cepat dia dapat telah digantikan oleh undian acak bagi anggota klub berbayar, misalnya Red Memberships, One Hotspur, dan Official Membership. Anggota mendaftar dalam periode tertentu beberapa pekan sebelum pertandingan untuk masuk ke undian.
  • Pertukaran tiket resmi (penjualan kembali): Jika sebuah pertandingan terjual habis, anggota yang gagal mendapatkan tiket dalam undian bisa membeli tiket yang dikembalikan dengan harga nominal melalui Ticket Exchange resmi klub.
  • Penjualan umum: Penjualan terbuka kepada publik umum yang bukan anggota nyaris tidak ada untuk pertandingan Premier League.

Jika ingin mencari tiket last-minute, fans juga bisa membeli tiket di platform sekunder, seperti StubHub.

Berapa harga tiket Premier League Brighton & Hove Albion vs Aston Villa?

Biaya tiket Premier League untuk musim 2026/27 sangat bervariasi tergantung pada klub tuan rumah, lokasi tempat duduk, dan kategori pertandingan:

  • Tingkat usia & konsesi: Sebagian besar klub menawarkan harga bertingkat untuk kategori Dewasa, Junior, biasanya U18 atau U21, Mahasiswa, dan Senior, meski persentase diskon dan batas usia berbeda-beda dari satu tim ke tim lainnya.
  • Kategorisasi pertandingan: Klub mengklasifikasikan laga ke dalam beberapa tingkatan, misalnya Kategori A, B, atau C. Pertemuan besar melawan rival enam besar atau lawan derby masuk ke Kategori A, dengan harga nominal tertinggi.
  • Lokasi kursi: Kursi di tengah sisi panjang lapangan dan tribun bawah memiliki harga premium, sementara kursi di tribun atas di belakang gawang menawarkan opsi yang lebih ramah anggaran.
  • Membutuhkan keanggotaan resmi: Untuk membeli tiket kandang dengan harga nominal, hampir semua klub Premier League mewajibkan setiap penonton memiliki Official Club Membership berbayar yang masih aktif untuk mengikuti undian atau bursa penjualan kembali.

Harga & ketersediaan tiket tandang

Premier League secara resmi telah memperpanjang batas harga wajib £30 untuk tiket tandang hingga musim 2026/27, dan dikonfirmasi setidaknya sampai 2027/28.

Meski tiket tandang dibatasi seharga £30, tiket ini termasuk yang paling sulit didapatkan dalam olahraga global. Alokasi tiket tandang sangat terbatas dan biasanya dijual secara eksklusif kepada pemegang tiket musiman tingkat teratas dengan poin loyalitas maksimal, sehingga nyaris tidak pernah mencapai penjualan umum atau undian keanggotaan dasar.

Performa

BHA

BHA - Performa

STR
M4-3
STR
M4-3
ROM
M3-0
BOL
M1-0
TRO
S0-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
12/6
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5
AVL

AVL - Performa

RSO
K2-4
BGP
M1-3
FCB
K2-1
PSG
K2-1
BMG
K2-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
8/11
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
5/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
5/5

Rekor head-to-head terkini

Head to Head

Brighton & Hove AlbionSeriAston Villa
1
1
3
Premier League
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
1
Brighton & Hove Albion badge
Brighton & Hove Albion
BHA
0
FT
Premier League
Brighton & Hove Albion badge
Brighton & Hove Albion
BHA
3
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
4
FT
Premier League
Brighton & Hove Albion badge
Brighton & Hove Albion
BHA
0
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
3
FT
Premier League
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
2
Brighton & Hove Albion badge
Brighton & Hove Albion
BHA
2
FT
Premier League
Brighton & Hove Albion badge
Brighton & Hove Albion
BHA
1
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
0
FT
6Gol yang Dicetak10
Pertandingan lebih dari 2.5 gol3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol2/5

Berita tim & skuad

Susunan Pemain Brighton & Hove Albion vs Aston Villa

4-2-3-1
Brighton & Hove Albion crest
Brighton & Hove Albion
BHA
Formasi
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
4-2-3-1
B. VerbruggenB. VerbruggenO. BoscagliO. BoscagliL. VuskovicL. VuskovicL. DunkL. DunkM. WiefferM. WiefferM. De CuyperM. De CuyperD. GomezD. GomezJ. HinshelwoodJ. HinshelwoodP. GrossP. GrossY. AyariY. AyariG. RutterG. RutterM. BizotM. BizotI. MaatsenI. MaatsenP. TorresP. TorresM. CashM. CashV. Nilsson LindeloefV. Nilsson Lindeloefteam-logoG. HemmingsR. BarkleyR. BarkleyB. KamaraB. KamaraJ. McGinnJ. McGinnJ. GomesJ. GomesE. BuendiaE. Buendia
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
4-2-3-1
Brighton & Hove Albion

Susunan Pemain Utama

Aston Villa

Pemain Pengganti

Manajer

  • F. Hurzeler
  • U. Emery
Brighton & Hove Albion

Cedera dan Larangan Bermain

Aston Villa

Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Manchester CityManchester CityMCI
5500135+815
M
M
M
M
M
2
ArsenalArsenalARS
540184+412
K
M
M
M
M
3
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
5311165+1110
M
M
S
K
M
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
M
S
S
S
M
5
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
523073+49
S
M
S
S
M
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
M
S
M
S
S
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
M
S
S
S
M
8
Hull CityHull CityHUL
522164+28
K
S
S
M
M
9
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
52219908
M
K
S
M
S
10
ChelseaChelseaCHE
52121012-27
K
S
K
M
M
11
Ipswich TownIpswich TownIPS
5203711-46
K
M
K
K
M
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
51228805
S
K
S
M
K
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
K
M
S
S
K
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
K
K
S
M
K
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
S
K
M
K
K
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
M
K
S
K
K
17
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
503268-23
K
S
S
S
K
18
Coventry CityCoventry CityCOV
5104110-93
M
K
K
K
K
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
S
S
K
K
K
20
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
502328-62
K
S
S
K
K
Liga Champions
Liga Europa
Degradasi

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