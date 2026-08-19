Cara mendapatkan tiket Brighton & Hove Albion vs Aston Villa: harga Premier League 2026/27, informasi pertandingan, waktu kick-off, dan lainnya

Brighton & Hove Albion, yang secara luar biasa finis di delapan besar dalam tiga dari empat musim terakhir, ingin membuat awal yang cerah pada kampanye Premier League 2026/27 saat mereka menggelar karpet merah, atau claret, di Amex untuk menyambut kedatangan Aston Villa pada Minggu, 23 Agustus.

Pasukan Fabian Hürzeler akan bersemangat untuk membalas kekalahan dari Villa musim lalu. Kedua tim terlibat dalam thriller 4-3 di pesisir selatan, dengan tim tamu bangkit setelah Brighton unggul cepat 2-0. Kekalahan pada Desember itu juga mengakhiri catatan panjang tak terkalahkan Brighton di kandang.

Akankah kita kembali disuguhi laga menegangkan di Amex? Anda bisa duduk di tribun untuk mengetahuinya. Biarkan GOAL memberi Anda semua yang perlu diketahui tentang cara mendapatkan tiket Brighton vs Aston Villa, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan pertandingan Premier League Brighton & Hove Albion vs Aston Villa digelar?

Brighton vs Aston Villa akan kick-off pada pukul 14.00 BST pada Minggu, 23 Agustus 2026, di American Express Community Stadium, Brighton.

Premier League - Pekan 1 23 Agu 2026 - 09.00 The American Express Community Stadium

Cara membeli tiket Premier League Brighton & Hove Albion vs Aston Villa

Berbagai opsi tiket tersedia untuk pertandingan Premier League, mulai dari tiket pertandingan satuan hingga tiket musiman dan paket hospitality, yang dikelola melalui portal tiket resmi masing-masing klub atau mitra perjalanan resmi.

Karena permintaan global yang luar biasa tinggi, undang-undang anti calo, dan turnstile digital 100 persen, klub-klub Premier League mengalokasikan tiket melalui proses berikut:

Pemegang tiket musiman & debenture: Pemegang tiket musiman yang sudah ada mempertahankan kursi mereka atau mengembalikan jatah laga yang tidak terpakai kepada klub.

Anggota resmi klub berbayar (sistem undian): Antrean online tradisional dengan sistem siapa cepat dia dapat telah digantikan oleh undian acak bagi anggota klub berbayar, misalnya Red Memberships, One Hotspur, dan Official Membership. Anggota mendaftar dalam periode tertentu beberapa pekan sebelum pertandingan untuk masuk ke undian.

Pertukaran tiket resmi (penjualan kembali): Jika sebuah pertandingan terjual habis, anggota yang gagal mendapatkan tiket dalam undian bisa membeli tiket yang dikembalikan dengan harga nominal melalui Ticket Exchange resmi klub.

Penjualan umum: Penjualan terbuka kepada publik umum yang bukan anggota nyaris tidak ada untuk pertandingan Premier League.

Jika ingin mencari tiket last-minute, fans juga bisa membeli tiket di platform sekunder, seperti StubHub.

Berapa harga tiket Premier League Brighton & Hove Albion vs Aston Villa?

Biaya tiket Premier League untuk musim 2026/27 sangat bervariasi tergantung pada klub tuan rumah, lokasi tempat duduk, dan kategori pertandingan:

Tingkat usia & konsesi: Sebagian besar klub menawarkan harga bertingkat untuk kategori Dewasa, Junior, biasanya U18 atau U21, Mahasiswa, dan Senior, meski persentase diskon dan batas usia berbeda-beda dari satu tim ke tim lainnya.

Kategorisasi pertandingan: Klub mengklasifikasikan laga ke dalam beberapa tingkatan, misalnya Kategori A, B, atau C. Pertemuan besar melawan rival enam besar atau lawan derby masuk ke Kategori A, dengan harga nominal tertinggi.

Lokasi kursi: Kursi di tengah sisi panjang lapangan dan tribun bawah memiliki harga premium, sementara kursi di tribun atas di belakang gawang menawarkan opsi yang lebih ramah anggaran.

Membutuhkan keanggotaan resmi: Untuk membeli tiket kandang dengan harga nominal, hampir semua klub Premier League mewajibkan setiap penonton memiliki Official Club Membership berbayar yang masih aktif untuk mengikuti undian atau bursa penjualan kembali.

Harga & ketersediaan tiket tandang

Premier League secara resmi telah memperpanjang batas harga wajib £30 untuk tiket tandang hingga musim 2026/27, dan dikonfirmasi setidaknya sampai 2027/28.

Meski tiket tandang dibatasi seharga £30, tiket ini termasuk yang paling sulit didapatkan dalam olahraga global. Alokasi tiket tandang sangat terbatas dan biasanya dijual secara eksklusif kepada pemegang tiket musiman tingkat teratas dengan poin loyalitas maksimal, sehingga nyaris tidak pernah mencapai penjualan umum atau undian keanggotaan dasar.

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