Brest menjamu Troyes pada Sabtu, 12 Desember 2026, di Stade Francis le Blé, Brest.

Dalam pertemuan terakhir mereka, yakni laga babak 16 besar Coupe de France pada Februari 2025, Abdallah Sima mencetak gol kemenangan pada masa tambahan waktu untuk memastikan kemenangan dramatis 2-1 bagi Brest di kandang Troyes. Dalam dua pertemuan terakhir mereka di Ligue 1 pada musim 2022–23, Brest juga meraih empat dari enam poin yang tersedia. Setelah menang 2-1 di kandang sendiri di Stade Francis-Le Blé, mereka bermain imbang 2-2 di Stade de l'Aube.

Berikut GOAL sajikan semua yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Brest vs Troyes, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan laga Ligue 1 Brest vs Troyes dimulai?

Brest vs Troyes berlangsung di Stade Francis le Blé, Brest, pada Sabtu, 12 Desember 2026.

Bagaimana cara membeli tiket Ligue 1 Brest vs Troyes?

Berikut pilihan dan cara membeli tiket pertandingan Ligue 1 antara Brest dan Troyes:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Stade Brestois 29 dan ES Troyes AC sama-sama menjual tiket pertandingan satuan secara langsung melalui situs resmi klub masing-masing. Anda dapat membuat akun pembelian tiket di portal salah satu klub untuk memilih kategori tempat duduk dan membeli tiket digital.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali masih tersedia di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Ligue 1 mendatang ketika alokasi tiket dari penjualan utama telah habis.

Berapa harga tiket Ligue 1 Brest vs Troyes?

Berikut perkiraan harga tiket untuk pertandingan Ligue 1 antara Brest dan Troyes mendatang:

1. Kanal resmi klub

Tiket masuk umum standar / tempat duduk di sudut stadion: Biasanya mulai sekitar €20 hingga €35 .

Biasanya mulai sekitar . Tempat duduk di sisi lapangan / tribune utama: Umumnya berkisar antara €45 hingga €85 .

Umumnya berkisar antara . Paket VIP & layanan khusus: Berkisar antara €120 hingga lebih dari €250.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi dari penjualan utama klub habis, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Tiket penjualan kembali termurah: Biasanya mulai sekitar €40 hingga €50 .

Biasanya mulai sekitar . Tempat duduk penjualan kembali kelas menengah: Biasanya rata-rata berkisar antara €90 hingga €170 .

Biasanya rata-rata berkisar antara . Penjualan kembali dengan permintaan tinggi / premium: Berkisar antara €200 hingga lebih dari €450.

Brest vs Troyes di Ligue 1: Semua yang perlu diketahui

Performa Brest dan Troyes

Brest menang tiga kali, imbang sekali, dan kalah sekali dalam lima pertandingan terakhirnya di Ligue 1. Hasil terbarunya adalah kemenangan kandang 2-0 atas Lyon pada 8 November. Brest juga menang 2-0 di kandang Lorient pada periode tersebut. Satu-satunya kekalahan mereka terjadi saat Nice mengalahkan mereka 2-1. Dalam lima pertandingan itu, Brest mencetak 11 gol dan kebobolan lima kali, menjadikan catatan serangannya salah satu yang paling produktif selama periode tersebut.

Troyes menang sekali, imbang sekali, dan kalah tiga kali dalam lima pertandingan kompetitif terakhirnya. Hasil terbarunya adalah kekalahan 1-0 dari Paris Saint-Germain pada 7 November. Mereka juga kalah dari Lens dan Marseille. Satu-satunya kemenangan Troyes dalam periode tersebut diraih atas Le Mans dengan skor 2-0 pada 31 Oktober. Troyes mencetak empat gol dan kebobolan delapan kali dalam lima pertandingan itu.

Brest vs Troyes: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terakhir kedua klub terjadi di Coupe de France pada 4 Februari 2025, ketika Brest menang 2-1 di kandang Troyes. Sebelumnya, kedua tim bermain imbang 2-2 dalam pertandingan Ligue 1 di Stade de l'Aube pada Maret 2023. Dalam lima pertemuan terakhir, Brest meraih tiga kemenangan, sedangkan Troyes belum pernah menang. Dua pertandingan lainnya berakhir imbang. Kelima laga tersebut menghasilkan total 14 gol.