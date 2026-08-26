Brest akan menghadapi Paris Saint-Germain pada Minggu, 13 September 2026 di Stade Francis-Le Blé, Brest.

Paris Saint-Germain memasuki pertandingan ini dengan target membangun momentum dan mempertahankan dominasi historis mereka dalam duel head-to-head ini. Sementara itu, Brest akan berupaya memanfaatkan keuntungan bermain di kandang untuk meraih hasil penting melawan kekuatan yang sedang berkuasa.

Biarkan GOAL memberi Anda semua yang perlu diketahui tentang cara mendapatkan tiket Brest vs Paris Saint-Germain, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Brest vs Paris Saint-Germain di Ligue 1?

Brest vs Paris Saint-Germain digelar di Stade Francis-Le Blé, Brest, dengan kick-off dijadwalkan pada waktu resmi yang telah dikonfirmasi seperti tercantum di atas.

Ligue 1 - Pekan 4 13 Sep 2026 - 14.45 Stade Francis le Ble

Bagaimana cara membeli tiket Brest vs Paris Saint-Germain di Ligue 1?

Untuk membeli tiket pertandingan Ligue 1 antara Stade Brestois dan Paris Saint-Germain pada 13 September 2026 di Stade Francis-Le Blé, ikuti opsi standar berikut:

Kanal resmi klub: Cek situs resmi Stade Brestois untuk penjualan tiket utama, akses prioritas anggota, dan ketersediaan di loket. Karena ini adalah laga kandang besar melawan PSG, tiket resmi cepat terjual habis.

Marketplace penjualan kembali & agregator tiket: Jika tiket utama sudah habis terjual melalui klub, platform sekunder yang aman dan situs perbandingan tiket, seperti StubHub, mengumpulkan listing yang tersedia.

Berapa harga tiket Brest vs Paris Saint-Germain di Ligue 1?

Harga tiket untuk pertandingan Ligue 1 Brest melawan Paris Saint-Germain pada 13 September 2026 umumnya bervariasi tergantung platform dan kategori tempat duduk:

Loket resmi: Tiket harga normal langsung melalui Stade Brestois biasanya mulai dari sekitar €30 hingga €50 untuk tempat duduk standar kandang, meski ketersediaan untuk pertandingan besar seperti melawan PSG sangat terbatas dan biasanya memerlukan keanggotaan klub.

Marketplace sekunder & platform penjualan kembali: Di situs agregasi tiket dan situs sekunder, seperti StubHub, harga untuk pertandingan ini umumnya mulai dari sekitar €80 hingga €160 untuk tempat duduk di tier atas atau pemandangan general admission, dan bisa meningkat jauh lebih tinggi tergantung permintaan serta lokasi blok yang tepat.

Brest vs Paris Saint-Germain di Ligue 1: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Brest vs Paris Saint-Germain

Brest mencatat satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Laga terbaru mereka berakhir imbang 2-2 melawan Le Mans di Ligue 1 pada 22 Agustus, hasil kompetitif pertama mereka pada musim baru. Sebelumnya, mereka kalah 2-0 dari Nottingham Forest dalam laga uji coba, dan bermain imbang 2-2 melawan Venezia dalam satu laga pemanasan lainnya. Brest mencetak sepuluh gol dalam lima pertandingan tersebut, tetapi juga kebobolan sembilan, yang mencerminkan catatan pertahanan yang terbuka dan terkadang rapuh pada pramusim.

Lima hasil terakhir PSG menunjukkan satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan. Pertandingan terbaru mereka berakhir imbang 2-2 di markas Rennes pada 23 Agustus, ketika kebangkitan di babak kedua menyelamatkan satu poin pada pekan pembuka Ligue 1. Sebelumnya, mereka kalah 1-0 dari Lens di Super Cup dan mengalahkan Aston Villa 2-1 di UEFA Super Cup. PSG mencetak enam gol dan kebobolan enam dalam lima pertandingan itu, catatan yang bercampur dan mencerminkan awal kampanye yang belum stabil.

Brest vs Paris Saint-Germain: Rekor head-to-head terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua klub ini berlangsung pada 10 Mei 2026, ketika PSG menang 1-0 di kandang sendiri di Ligue 1. Dalam lima pertemuan terakhir, PSG memegang rekor dominan dengan empat kemenangan berbanding nol milik Brest, dengan satu pertandingan tidak menghasilkan kemenangan bagi Brest. Hasil paling telak dalam rangkaian itu terjadi di Liga Champions pada 19 Februari 2025, ketika PSG menang 7-0 di Parc des Princes. PSG mencetak 19 gol dalam lima pertemuan itu dan hanya kebobolan dua kali.