Brest menjamu Paris FC pada Jumat, 27 November 2026 di Stade Francis le Blé, Brest.

Dalam pertemuan terakhir mereka pada 3 Mei 2026, Paris FC meraih kemenangan telak 4-0 atas Brest. Sebelum pertemuan itu, Paris FC juga menang tipis 2-1 di kandang Brest pada September 2025.

Simak panduan GOAL mengenai segala hal yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Brest vs Paris FC, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan laga Brest vs Paris FC di Ligue 1 dimulai?

Laga Brest vs Paris FC akan dimulai di Stade Francis le Blé, Brest, sebagai bagian dari jadwal pertandingan Ligue 1.

Ligue 1 - Pekan 12 27 Nov 2026 - 14.45 Stade Francis le Ble

Bagaimana cara membeli tiket Brest vs Paris FC di Ligue 1?

Berikut pilihan dan cara membeli tiket pertandingan Brest vs Paris FC di Ligue 1:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Cara paling langsung dan aman untuk mendapatkan tiket reguler adalah melalui portal penjualan tiket resmi klub tuan rumah, Stade Brestois. Penjualan untuk umum biasanya dibuka mendekati tanggal pertandingan.

2. Platform penjualan tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali dapat ditemukan di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Ligue 1 mendatang ketika alokasi tiket dari penjualan utama telah habis.

Berapa harga tiket Brest vs Paris FC di Ligue 1?

Berikut pilihan harga tiket untuk pertandingan Brest vs Paris FC mendatang di Ligue 1:

1. Kanal resmi klub

Tiket reguler / masuk umum: Mulai sekitar €30 hingga €45 .

Mulai sekitar . Kursi di sisi lapangan: Umumnya berkisar antara €45 hingga €80.

2. Platform penjualan tiket sekunder

Jika tiket resmi dari penjualan utama klub habis, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga yang mengikuti permintaan pasar:

Tiket jual kembali untuk tribun atas / kursi dengan pandangan terbatas: Mulai sekitar €35 hingga €55.

Mulai sekitar Paket layanan premium / VIP: Sering kali berkisar dari €100 hingga lebih dari €600, bergantung pada tingkat layanan yang dipilih.

Brest vs Paris FC di Ligue 1: Semua yang perlu diketahui

Performa Brest dan Paris FC

Brest menghadapi pertandingan ini dengan catatan satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima laga terakhir di semua kompetisi. Hasil paling menonjol dalam periode itu adalah kemenangan 5-1 atas Angers pada 10 Oktober. Namun, kekalahan dari Nice dan Auxerre, serta hasil imbang melawan Lille, menunjukkan bahwa mereka kesulitan tampil konsisten. Brest mencetak sepuluh gol dan kebobolan tujuh kali dalam lima pertandingan tersebut.

Paris FC mencatat dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. Kemenangan 4-3 atas Rennes pada 18 Oktober menjadi hasil paling mengesankan, dan mereka juga mengalahkan Strasbourg 2-1 pada September. Namun, kekalahan 1-0 dari Lorient dan 2-1 di kandang Lens menunjukkan bahwa mereka masih rentan. Paris FC mencetak delapan gol dan kebobolan enam kali dalam lima pertandingan tersebut.

Brest vs Paris FC: Rekor pertemuan terakhir

Pertemuan terakhir kedua tim berakhir dengan kemenangan kandang 4-0 bagi Paris FC di Ligue 1 pada 3 Mei 2026. Sebelum itu, Brest menang 1-2 saat bertandang ke markas Paris FC pada September 2025. Dari lima pertemuan yang tercatat dalam data, Paris FC dan Brest sama-sama meraih dua kemenangan, sementara satu laga berakhir imbang. Meski demikian, hasil terakhir jelas menguntungkan tim tamu.