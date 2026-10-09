Brest menjamu Nice pada Jumat, 23 Oktober 2026 di Stade Francis-Le Blé, Brest.

Brest akan berupaya memaksimalkan keuntungan bermain di kandang di Brittany, tempat mereka terkenal meraih kemenangan 4-1 atas Nice dalam pertemuan pada September 2025. Rekor pertemuan terbaru kedua tim tetap sangat berimbang, ditandai hasil imbang 2-2 yang mendebarkan dalam pertemuan terakhir mereka di Allianz Riviera pada Februari 2026.

Biarkan GOAL memberi Anda semua yang perlu diketahui tentang cara mendapatkan tiket Brest vs Nice, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Brest vs Nice di Ligue 1?

Brest vs Nice dimulai di Stade Francis-Le Blé, Brest, dengan pertandingan ini menjadi bagian dari jadwal tengah pekan Ligue 1.

Ligue 1 - Pekan 8 23 Okt 2026 - 14.45 Stade Francis le Ble

Bagaimana cara membeli tiket Brest vs Nice di Ligue 1?

Untuk membeli tiket pertandingan Ligue 1 Brest vs Nice, Anda memiliki beberapa opsi utama:

1. Penjualan tiket resmi klub

Kantor tiket resmi Stade Brestois: Untuk pertandingan kandang di Stade Francis-Le Blé, tiket dirilis langsung di situs penjualan tiket resmi Stade Brestois 29. Anggota klub atau pelanggan musiman sering mendapatkan akses prioritas sebelum penjualan umum dibuka.

Kantor tiket resmi OGC Nice: Jika Anda ingin duduk di sektor tim tamu, tiket biasanya tersedia melalui situs resmi OGC Nice atau lewat kelompok suporter terdaftar.

2. Marketplace tiket sekunder

Jika tiket utama habis terjual, platform tiket sekunder seperti StubHub mencantumkan tiket pasar sekunder dari para penjual. Harga di marketplace penjualan kembali dapat berfluktuasi tergantung lokasi kursi dan permintaan.

Berapa harga tiket Brest vs Nice di Ligue 1?

Harga tiket untuk pertandingan Brest vs Nice di Stade Francis-Le Blé bervariasi tergantung tempat Anda membelinya dan kategori tempat duduknya:

1. Penjualan tiket resmi klub

Harga standar resmi: Tiket langsung melalui kantor tiket resmi Stade Brestois 29 umumnya mulai dari €15 hingga €25 untuk tribune belakang gawang/sisi pendek.

Tribune utama / tempat duduk premium: Tiket di sisi lapangan dan tribune tengah biasanya berkisar dari €35 hingga €60+ .

2. Marketplace tiket sekunder

Jika penjualan utama habis, platform tiket sekunder seperti StubHubmenawarkan tiket dengan harga yang ditentukan oleh permintaan penjualan kembali:

Sisi pendek / belakang gawang: Kursi sisi pendek tier bawah dan atas mulai sekitar €25 hingga €35 .

Sisi panjang / tempat duduk tengah: Pemandangan dari sisi lapangan umumnya berkisar antara €42 dan €61 .

Tier bawah utama / kursi tengah: Opsi tempat duduk premium di tengah dibanderol sekitar €90 hingga €95+ .

Brest vs Nice di Ligue 1: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Brest vs Nice

Lima pertandingan terakhir Brest di Ligue 1 menghasilkan satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan kandang 2-1 dari Auxerre, dan mereka juga kalah 1-0 dari Paris Saint-Germain. Satu titik terang adalah kemenangan tandang 2-1 di markas Le Havre pada awal September. Dalam lima pertandingan itu, mereka mencetak delapan gol dan kebobolan tujuh, yang menunjukkan tim ini bermain terbuka tetapi kesulitan menjaga pertahanan tetap rapat.

Nice mencatatkan satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka. Kemenangan 2-1 atas Lille pada 20 September menjadi hasil paling menonjol, meski itu terjadi setelah kekalahan telak 3-0 dari Paris FC. Mereka mencetak lima gol dalam rangkaian itu sambil kebobolan lima gol, membuat catatan mereka seimbang dalam ukuran tersebut menjelang lawatan ke Brittany ini.

Brest vs Nice: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini berakhir 2-2 ketika Nice menjamu Brest pada Februari 2026. Sebelumnya, Brest keluar sebagai pemenang meyakinkan 4-1 di kandang sendiri pada September 2025, menunjukkan bahwa Stade Francis-Le Blé bisa menjadi venue yang sulit bagi Nice. Dalam lima pertemuan terakhir, catatannya cukup berimbang, dengan masing-masing satu kemenangan dalam dua pertemuan terbaru dan sepasang hasil imbang pada pertemuan sebelumnya juga tercatat.