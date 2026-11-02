Brest menjamu Lyon pada Minggu, 8 November 2026, di Stade Francis-le-Blé, Brest.

Secara historis, Olympique Lyonnais lebih unggul dalam pertemuan kedua tim di kasta tertinggi Prancis, dengan 7 kemenangan dari 20 pertemuan, berbanding 3 kemenangan Stade Brestois 29 dan 10 hasil imbang. Dalam pertemuan terakhir mereka di liga pada 18 Januari 2026, Olympique Lyonnais meraih kemenangan kandang 2-1 yang diraih dengan susah payah meski Stade Brestois 29 menekan pada akhir pertandingan.

Simak informasi dari GOAL tentang cara mendapatkan tiket Brest vs Lyon, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan Brest vs Lyon di Ligue 1 dimulai?

Pertandingan Brest vs Lyon berlangsung di Stade Francis-le-Blé, Brest, pada Minggu, 8 November 2026.

Ligue 1 - Pekan 10 8 Nov 2026 - 11.15 Stade Francis le Ble

Bagaimana cara membeli tiket Brest vs Lyon di Ligue 1?

Untuk mendapatkan tiket pertandingan Brest vs Lyon di Ligue 1 yang akan berlangsung di Stade Francis-Le Blé, ada beberapa pilihan utama:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Cara paling langsung untuk membeli tiket dengan harga resmi adalah melalui platform penjualan tiket daring Stade Brestois 29 di situs web klub. Tiket pertandingan kandang tersedia di sana, bergantung pada ketersediaan.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali dapat ditemukan di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Ligue 1 mendatang ketika alokasi tiket dari penjualan utama telah habis.

Berapa harga tiket Brest vs Lyon di Ligue 1?

Berikut rincian harga tiket pertandingan Brest vs Lyon di Ligue 1:

1. Kanal resmi klub

Tiket masuk umum standar dan tempat duduk di sudut atau tribune atas berkisar antara €20 hingga €45 .

berkisar antara . Kursi premium di sisi lapangan atau tribune utama biasanya berkisar antara €50 hingga €85 .

biasanya berkisar antara . Paket VIP dan layanan hospitalitas dapat berharga €120 hingga lebih dari €250, bergantung pada fasilitas ruang tunggu khusus yang disertakan.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi dari penjualan utama klub habis, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga yang mengikuti permintaan pasar:

Tempat duduk dengan harga paling terjangkau atau di tribune atas umumnya tersedia mulai sekitar €20 hingga €40 , bergantung pada ketersediaan secara umum.

umumnya tersedia mulai sekitar , bergantung pada ketersediaan secara umum. Tempat duduk standar di sisi panjang lapangan memiliki kisaran harga yang lebar, dari €50 hingga lebih dari €120 .

memiliki kisaran harga yang lebar, dari . Tempat duduk di tribune bawah atau dengan pemandangan terbaik yang banyak diminati bisa berharga lebih dari €140 hingga lebih dari €200, bergantung pada pasokan tiket di pasar dan popularitas lawan.

Brest vs Lyon di Ligue 1: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Brest dan Lyon

Brest menghadapi pertandingan ini dengan performa yang naik turun belakangan ini, mencatat satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima laga terakhir. Laga terakhir mereka berakhir imbang 2-2 melawan Monza dalam pertandingan persahabatan antarklub, setelah dua kekalahan beruntun di Ligue 1 dari Auxerre dan Paris Saint-Germain. Satu kemenangan dalam rentang lima laga itu diraih saat bertandang ke markas Le Havre dengan skor 2-1. Brest mencetak tujuh gol dan kebobolan tujuh kali dalam lima pertandingan tersebut, menunjukkan bahwa mereka mampu menciptakan peluang, tetapi kesulitan menjaga konsistensi pertahanan.

Performa Lyon belakangan ini sangat berbeda. Tim asuhan Fonseca mencatat tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan tidak mengalami kekalahan dalam lima laga terakhir, dengan hasil terbaru berupa kemenangan telak 4-0 atas Rennes di Ligue 1. Mereka juga mengalahkan Anderlecht 2-1 di Liga Europa dan meraih kemenangan 3-1 atas Auxerre di liga. Lyon mencetak sepuluh gol dan hanya kebobolan dua kali dalam rentang tersebut, catatan yang menegaskan alasan mereka berada di dekat puncak klasemen.

Brest vs Lyon: Rekor pertemuan terakhir

Pertemuan terakhir kedua tim terjadi di Ligue 1 pada 18 Januari 2026, ketika Lyon menang 2-1 di kandang. Dalam lima pertemuan terakhir, Lyon menang tiga kali, Brest sekali, dan satu pertandingan berakhir imbang. Kelima laga tersebut menghasilkan total 17 gol. Keunggulan Lyon dalam pertemuan kedua tim membuat mereka memiliki rekor historis yang lebih baik menjelang pertandingan hari Minggu.