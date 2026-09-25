Brest akan menghadapi Angers pada Sabtu, 10 Oktober 2026 di Stade Francis-Le Blé, Brest.

Dalam pertemuan liga terbaru mereka pada Mei 2026, kedua tim bermain imbang 1-1 dalam duel yang ketat. Sebelum hasil imbang itu, Brest menikmati performa kandang yang kuat melawan Angers, dengan meraih kemenangan beruntun 2-0 di Stade Francis-Le Blé pada Januari 2023 dan Maret 2025.

Biarkan GOAL memberi Anda semua yang perlu diketahui tentang cara mendapatkan tiket Brest vs Angers, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Brest vs Angers di Ligue 1?

Brest vs Angers akan kick-off di Stade Francis-Le Blé, Brest, pada Sabtu, 10 Oktober 2026.

Ligue 1 - Pekan 6 10 Okt 2026 - 14.45 Stade Francis le Ble

Bagaimana cara membeli tiket Brest vs Angers di Ligue 1?

Untuk membeli tiket pertandingan Ligue 1 antara Brest dan Angers di Stade Francis-Le Blé, Anda bisa mengikuti opsi berikut:

Portal Tiket Resmi Brest: Cara utama dan paling tepercaya untuk membeli tiket adalah langsung melalui situs resmi penjualan tiket Stade Brestois 29. Tiket dirilis untuk publik umum beberapa pekan sebelum pertandingan.

Prioritas anggota klub / pemegang tiket musiman: Anggota resmi klub atau pemegang tiket musiman sering kali mendapatkan akses prioritas untuk membeli tiket tambahan sebelum penjualan umum dimulai.

Loket tiket Stade Francis-Le Blé: Bergantung pada ketersediaan, tiket juga bisa dibeli langsung di loket stadion di Brest sebelum hari pertandingan.

Platform tiket sekunder: Jika alokasi resmi habis terjual, platform penjualan tiket sekunder seperti StubHub sering menawarkan tiket last-minute, meski harga bisa bervariasi tergantung permintaan.

Berapa harga tiket Brest vs Angers di Ligue 1?

Harga tiket Brest vs Angers di Stade Francis-Le Blé bervariasi tergantung tempat Anda membelinya dan kategori tempat duduk:

Tiket resmi dengan harga normal (portal klub): Tiket standar reguler langsung dari loket Stade Brestois biasanya mulai dari €15 hingga €25 untuk kursi umum di belakang gawang, dan berkisar hingga €35 hingga €50 untuk kategori tribun tengah samping lapangan.

Platform tiket sekunder: Di platform penjualan tiket sekunder seperti StubHub, harga umumnya mulai dari sekitar €19 hingga €65 untuk akses dasar, sementara kursi rata-rata atau yang permintaannya lebih tinggi sering berada di kisaran €60 hingga €85+ tergantung ketersediaan dan lokasi tempat duduk.

Brest vs Angers di Ligue 1: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Brest vs Angers

Lima pertandingan terakhir Brest menghasilkan satu kemenangan, tiga hasil imbang, dan satu kekalahan di semua laga kompetitif maupun uji coba. Laga terbaru mereka adalah kemenangan 1-2 di Ligue 1 atas Le Havre, dan mereka juga bermain imbang 2-2 dengan Toulouse serta Le Mans di liga. Satu-satunya kekalahan mereka datang dalam laga uji coba pramusim melawan Nottingham Forest, saat mereka kalah 2-0. Dalam lima pertandingan tersebut, Brest mencetak sembilan gol dan kebobolan delapan, yang mencerminkan gaya bermain terbuka di kedua sisi permainan.

Angers mencatatkan dua kemenangan, dua kekalahan, dan tanpa hasil imbang dalam lima pertandingan terakhir mereka. Hasil terbaru mereka adalah kekalahan 1-2 di Ligue 1 dari Rennes, meski mereka bangkit dari kekalahan 0-2 sebelumnya dari Lille dengan kemenangan tandang 1-3 di markas Auxerre. Kemenangan uji coba atas Paris FC (3-2) dan Lorient (2-1) menunjukkan Angers bisa mencetak gol, dan mereka membukukan tujuh gol dalam lima pertandingan tersebut sambil kebobolan delapan.

Brest vs Angers: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini berakhir 1-1, dimainkan di Stade Francis-Le Blé dalam ajang Ligue 1 pada Mei 2026. Dalam lima pertemuan terakhir, Brest memiliki catatan yang lebih baik, dengan memenangi tiga dari pertandingan tersebut, sementara Angers meraih satu kemenangan dan satu hasil imbang. Brest juga masih unggul saat bermain di kandang dalam laga ini, dengan memenangi dua pertemuan kandang liga terakhir melawan Angers dengan skor 2-0.