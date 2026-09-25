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Cara mendapatkan tiket Brest vs Angers: harga Ligue 1, informasi pertandingan, penjualan menit terakhir, dan lainnya

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Ligue 1

Brest menghadapi Angers di Ligue 1. Berikut cara Anda mendapatkan tiketnya

Brest akan menghadapi Angers pada Sabtu, 10 Oktober 2026 di Stade Francis-Le Blé, Brest.

Dalam pertemuan liga terbaru mereka pada Mei 2026, kedua tim bermain imbang 1-1 dalam duel yang ketat. Sebelum hasil imbang itu, Brest menikmati performa kandang yang kuat melawan Angers, dengan meraih kemenangan beruntun 2-0 di Stade Francis-Le Blé pada Januari 2023 dan Maret 2025.

Biarkan GOAL memberi Anda semua yang perlu diketahui tentang cara mendapatkan tiket Brest vs Angers, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Brest vs Angers di Ligue 1?

Brest vs Angers akan kick-off di Stade Francis-Le Blé, Brest, pada Sabtu, 10 Oktober 2026.

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Ligue 1 - Pekan 6
Stade Francis le Ble

Bagaimana cara membeli tiket Brest vs Angers di Ligue 1?

Untuk membeli tiket pertandingan Ligue 1 antara Brest dan Angers di Stade Francis-Le Blé, Anda bisa mengikuti opsi berikut:

  • Portal Tiket Resmi Brest: Cara utama dan paling tepercaya untuk membeli tiket adalah langsung melalui situs resmi penjualan tiket Stade Brestois 29. Tiket dirilis untuk publik umum beberapa pekan sebelum pertandingan.
  • Prioritas anggota klub / pemegang tiket musiman: Anggota resmi klub atau pemegang tiket musiman sering kali mendapatkan akses prioritas untuk membeli tiket tambahan sebelum penjualan umum dimulai.
  • Loket tiket Stade Francis-Le Blé: Bergantung pada ketersediaan, tiket juga bisa dibeli langsung di loket stadion di Brest sebelum hari pertandingan.
  • Platform tiket sekunder: Jika alokasi resmi habis terjual, platform penjualan tiket sekunder seperti StubHub sering menawarkan tiket last-minute, meski harga bisa bervariasi tergantung permintaan.

Berapa harga tiket Brest vs Angers di Ligue 1?

Harga tiket Brest vs Angers di Stade Francis-Le Blé bervariasi tergantung tempat Anda membelinya dan kategori tempat duduk:

  • Tiket resmi dengan harga normal (portal klub): Tiket standar reguler langsung dari loket Stade Brestois biasanya mulai dari €15 hingga €25 untuk kursi umum di belakang gawang, dan berkisar hingga €35 hingga €50 untuk kategori tribun tengah samping lapangan.
  • Platform tiket sekunder: Di platform penjualan tiket sekunder seperti StubHub, harga umumnya mulai dari sekitar €19 hingga €65 untuk akses dasar, sementara kursi rata-rata atau yang permintaannya lebih tinggi sering berada di kisaran €60 hingga €85+ tergantung ketersediaan dan lokasi tempat duduk.

Brest vs Angers di Ligue 1: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Brest vs Angers

Lima pertandingan terakhir Brest menghasilkan satu kemenangan, tiga hasil imbang, dan satu kekalahan di semua laga kompetitif maupun uji coba. Laga terbaru mereka adalah kemenangan 1-2 di Ligue 1 atas Le Havre, dan mereka juga bermain imbang 2-2 dengan Toulouse serta Le Mans di liga. Satu-satunya kekalahan mereka datang dalam laga uji coba pramusim melawan Nottingham Forest, saat mereka kalah 2-0. Dalam lima pertandingan tersebut, Brest mencetak sembilan gol dan kebobolan delapan, yang mencerminkan gaya bermain terbuka di kedua sisi permainan.

Angers mencatatkan dua kemenangan, dua kekalahan, dan tanpa hasil imbang dalam lima pertandingan terakhir mereka. Hasil terbaru mereka adalah kekalahan 1-2 di Ligue 1 dari Rennes, meski mereka bangkit dari kekalahan 0-2 sebelumnya dari Lille dengan kemenangan tandang 1-3 di markas Auxerre. Kemenangan uji coba atas Paris FC (3-2) dan Lorient (2-1) menunjukkan Angers bisa mencetak gol, dan mereka membukukan tujuh gol dalam lima pertandingan tersebut sambil kebobolan delapan.

B29

B29 - Performa

LEM
S2-2
TFC
S2-2
LEH
M1-2
PSG
K0-1
AJA
K2-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
7/8
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5
SCO

SCO - Performa

LIL
K0-2
AJA
M1-3
REN
K1-2
LEH
S0-0
TRO
M2-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
6/5
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5

Brest vs Angers: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini berakhir 1-1, dimainkan di Stade Francis-Le Blé dalam ajang Ligue 1 pada Mei 2026. Dalam lima pertemuan terakhir, Brest memiliki catatan yang lebih baik, dengan memenangi tiga dari pertandingan tersebut, sementara Angers meraih satu kemenangan dan satu hasil imbang. Brest juga masih unggul saat bermain di kandang dalam laga ini, dengan memenangi dua pertemuan kandang liga terakhir melawan Angers dengan skor 2-0.

Head to Head

BrestSeriAngers
3
1
1
Ligue 1
Brest badge
Brest
B29
1
Angers badge
Angers
SCO
1
FT
Ligue 1
Angers badge
Angers
SCO
0
Brest badge
Brest
B29
2
FT
Ligue 1
Brest badge
Brest
B29
2
Angers badge
Angers
SCO
0
FT
Ligue 1
Angers badge
Angers
SCO
2
Brest badge
Brest
B29
0
FT
Coupe de France
Brest badge
Brest
B29
1
Angers badge
Angers
SCO
0
FT
6Gol yang Dicetak3
Pertandingan lebih dari 2.5 gol0/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol1/5
#MMSKGK+/-POINPerforma
1
MonacoMonacoASM
541083+513
M
S
M
M
M
2
LyonLyonOL
5320102+811
M
S
M
S
M
3
Paris FCParis FCPAR
532083+511
M
S
M
M
S
4
LilleLilleLIL
531184+410
K
M
M
S
M
5
RennesRennesREN
531189-110
K
M
M
M
S
6
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
522187+18
M
M
K
S
S
7
AngersAngersSCO
521265+17
M
S
K
M
K
8
StrasbourgStrasbourgSTR
5212101007
K
S
M
M
K
9
Le MansLe MansLEM
51319906
M
S
S
K
S
10
AuxerreAuxerreAJA
5203712-56
M
M
K
K
K
11
BrestBrestB29
512278-15
K
K
M
S
S
12
LorientLorientFCL
512256-15
K
S
M
K
S
13
ToulouseToulouseTFC
512279-25
M
S
K
S
K
14
NiceNiceNCE
512236-35
M
K
S
K
S
15
LensLensRCL
51139904
K
S
K
K
M
16
TroyesTroyesTRO
5113411-74
K
K
K
M
S
17
MarseilleMarseilleOM
510478-13
K
K
K
K
M
18
Le HavreLe HavreLEH
502347-32
K
S
K
S
K
Liga Champions
Kualifikasi Liga Champions
Liga Europa
Lolos ke Liga Konferensi Europa
Play-off degradasi
Degradasi

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