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Premier League
team-logoBrentford
Gtech Community Stadium
team-logoTottenham Hotspur
Book Brentford vs Tottenham Hotspur Tickets
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Cara mendapatkan tiket Brentford vs Tottenham Hotspur: harga Premier League 2026/27, informasi pertandingan, waktu kick-off, dan lainnya

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Premier League
Brentford
Tottenham Hotspur

Cara memesan tiket untuk derby London pembuka musim baru Premier League

Brentford memulai musim mereka dengan derby London di Gtech Community Stadium, saat mereka menyambut Tottenham Hotspur yang jor-joran berbelanja pada Sabtu, 22 Agustus.

The Bees, yang baru saja menjalani kampanye Premier League terbaik bersama mereka setelah finis di posisi kesembilan, tidak akan gentar menghadapi tugas pembuka ini, mengingat mereka secara menonjol mengalahkan Aston Villa, Manchester United, dan Liverpool di kandang musim lalu.

Setelah lolos dari ancaman degradasi dengan susah payah, Tottenham akan sangat ingin menjalani musim yang lebih positif di bawah arahan Roberto De Zerbi. Mereka telah menggelontorkan dana untuk mendatangkan pemain seperti Sandro Tonali, Mateus Fernandes, dan Jan Paul van Hecke sepanjang musim panas dan berharap bisa langsung tancap gas.

Biarkan GOAL memberikan Anda semua yang perlu diketahui tentang cara mengamankan tiket Brentford vs Tottenham Hotspur, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan pertandingan Premier League Brentford vs Tottenham Hotspur digelar?

Brentford vs Tottenham Hotspur berlangsung di Gtech Community Stadium, London, dengan jadwal kick-off pukul 17.30 BST pada Sabtu, 22 Agustus.

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Premier League - Pekan 1
Gtech Community Stadium

Cara membeli tiket Premier League Brentford vs Tottenham Hotspur

Berbagai opsi pembelian tiket tersedia untuk pertandingan Premier League, mulai dari tiket pertandingan tunggal hingga tiket musiman dan paket hospitality, yang dikelola melalui portal tiket resmi masing-masing klub atau mitra perjalanan resmi.

Karena permintaan global yang sangat tinggi, undang-undang anti-percaloan, dan pintu putar digital 100 persen, klub-klub Premier League mengalokasikan tiket melalui proses berikut:

  • Pemegang tiket musiman & debenture: Pemegang tiket musiman yang sudah ada mempertahankan kursi mereka atau mengembalikan jatah pertandingan yang tidak terpakai kepada klub.
  • Anggota resmi klub berbayar (sistem ballot): Antrean online tradisional dengan sistem siapa cepat dia dapat telah digantikan oleh undian ballot acak untuk anggota klub berbayar (misalnya Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Anggota mendaftar dalam periode tertentu beberapa pekan sebelum pertandingan untuk masuk ke undian.
  • Pertukaran tiket resmi (penjualan kembali): Jika sebuah pertandingan terjual habis, anggota yang gagal dalam ballot dapat membeli tiket yang dikembalikan dengan harga nominal melalui Ticket Exchange resmi klub.
  • Penjualan umum: Penjualan terbuka untuk publik umum non-anggota nyaris tidak ada untuk pertandingan Premier League.

Jika mencari tiket pada menit-menit terakhir, penggemar juga bisa membeli tiket di platform sekunder, seperti StubHub.

Berapa harga tiket Premier League Brentford vs Tottenham Hotspur?

Biaya tiket Premier League untuk musim 2026/27 sangat bervariasi tergantung pada klub tuan rumah, lokasi tempat duduk, dan kategori pertandingan:

  • Tingkatan usia & konsesi: Sebagian besar klub menawarkan harga bertingkat untuk kategori Dewasa, Junior (biasanya U18 atau U21), Mahasiswa, dan Lansia, meski persentase diskon dan batas usia berbeda-beda di setiap tim.
  • Kategorisasi pertandingan: Klub mengklasifikasikan pertandingan ke dalam beberapa tingkatan (misalnya Kategori A, B, atau C). Pertandingan besar melawan rival enam besar atau lawan derby masuk ke Kategori A, dengan harga nominal tertinggi.
  • Lokasi kursi: Kursi di tengah sisi lapangan dan tribune bawah memiliki harga premium, sementara kursi di tribune atas belakang gawang menawarkan opsi yang lebih ramah di kantong.
  • Perlu keanggotaan resmi: Untuk membeli tiket kandang dengan harga nominal, hampir semua klub Premier League mewajibkan setiap penonton memiliki Official Club Membership berbayar yang aktif untuk mengikuti undian ballot atau pertukaran penjualan kembali.

Harga & ketersediaan tiket tandang

Premier League secara resmi telah memperpanjang batas harga wajib £30 untuk tiket tandang hingga musim 2026/27, dan telah dikonfirmasi setidaknya sampai 2027/28.

Meski tiket tandang dibatasi maksimal £30, tiket ini termasuk yang paling sulit didapatkan dalam olahraga global. Alokasi tiket tandang sangat terbatas dan biasanya dijual secara eksklusif kepada pemegang tiket musiman tingkat teratas dengan poin loyalitas maksimal, dan nyaris tidak pernah mencapai penjualan umum atau undian keanggotaan dasar.

Performa

BRE

BRE - Performa

MCI
K3-0
CRY
S2-2
LIV
S1-1
REN
M2-4
SGE
M7-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
14/8
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5
TOT

TOT - Performa

SFC
M1-1
CHE
M1-2
GET
S1-1
TSG
M3-0
TSG
S2-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
9/5
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5

Rekor pertemuan terbaru

Head to Head

BrentfordSeriTottenham Hotspur
0
1
4
Premier League
Brentford badge
Brentford
BRE
0
Tottenham Hotspur badge
Tottenham Hotspur
TOT
0
FT
Premier League
Tottenham Hotspur badge
Tottenham Hotspur
TOT
2
Brentford badge
Brentford
BRE
0
FT
Premier League
Brentford badge
Brentford
BRE
0
Tottenham Hotspur badge
Tottenham Hotspur
TOT
2
FT
Premier League
Tottenham Hotspur badge
Tottenham Hotspur
TOT
3
Brentford badge
Brentford
BRE
1
FT
Premier League
Tottenham Hotspur badge
Tottenham Hotspur
TOT
3
Brentford badge
Brentford
BRE
2
FT
3Gol yang Dicetak10
Pertandingan lebih dari 2.5 gol2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol2/5

Kabar tim & skuad

Susunan Pemain Brentford vs Tottenham Hotspur

4-2-3-1
Brentford crest
Brentford
BRE
Formasi
Tottenham Hotspur crest
Tottenham Hotspur
TOT
4-2-3-1
C. KelleherC. KelleherK. AjerK. AjerM. KayodeM. KayodeN. CollinsN. CollinsK. Lewis-PotterK. Lewis-PotterD. OuattaraD. OuattaraM. SangareM. SangareM. JensenM. JensenK. SchadeK. SchadeV. JaneltV. JaneltI. ThiagoI. ThiagoA. KinskyA. KinskyA. RobertsonA. RobertsonM. SenesiM. SenesiJ. van HeckeJ. van HeckeA. GrayA. GrayL. BergvallL. BergvallM. TelM. TelS. TonaliS. TonaliM. MooreM. MooreC. GallagherC. GallagherRicharlisonRicharlison
Tottenham Hotspur crest
Tottenham Hotspur
TOT
4-2-3-1
Brentford

Susunan Pemain Utama

Tottenham Hotspur

Pemain Pengganti

Manajer

  • K. Andrews
  • R. De Zerbi
Brentford

Cedera dan Larangan Bermain

Tottenham Hotspur

Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Manchester CityManchester CityMCI
5500135+815
M
M
M
M
M
2
ArsenalArsenalARS
540184+412
K
M
M
M
M
3
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
5311165+1110
M
M
S
K
M
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
M
S
S
S
M
5
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
523073+49
S
M
S
S
M
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
M
S
M
S
S
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
M
S
S
S
M
8
Hull CityHull CityHUL
522164+28
K
S
S
M
M
9
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
52219908
M
K
S
M
S
10
ChelseaChelseaCHE
52121012-27
K
S
K
M
M
11
Ipswich TownIpswich TownIPS
5203711-46
K
M
K
K
M
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
51228805
S
K
S
M
K
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
K
M
S
S
K
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
K
K
S
M
K
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
S
K
M
K
K
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
M
K
S
K
K
17
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
503268-23
K
S
S
S
K
18
Coventry CityCoventry CityCOV
5104110-93
M
K
K
K
K
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
S
S
K
K
K
20
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
502328-62
K
S
S
K
K
Liga Champions
Liga Europa
Degradasi

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