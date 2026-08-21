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Premier League
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Gtech Community Stadium
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Cara mendapatkan tiket Brentford vs Sunderland: harga Premier League 2026/27, informasi pertandingan, waktu kick-off, dan lainnya

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Tickets
Premier League
Brentford
Sunderland
M. Sangare

Semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mengamankan kursi untuk laga kandang Premier League Brentford berikutnya

Brentford mencatat kemenangan kandang impresif atas Aston Villa, Manchester Utd, dan Liverpool pada awal musim lalu, dan the Bees kembali melesat tinggi. Anda bisa memesan tiket hari ini untuk menyaksikan mereka bermain di kandang pada Sabtu, 5 September, melawan Sunderland.

Skuad Tottenham yang penuh sesak dengan rekrutan baru bernilai besar melenggang ke Gtech Community Stadium pada pekan pembuka musim. Namun, mereka dipulangkan dengan malu usai dibantai 3-0.

Brentford menggelontorkan dana rekor klub sebesar £41 juta untuk Mamadou Sangaré pada musim panas, dan itu terlihat sebagai pengeluaran yang sangat tepat. Pemain asal Mali itu tampil gemilang pada debut penuhnya untuk Brentford dan dipastikan akan menjadi favorit suporter.

Anda bisa menyaksikan Sangare dan para bintang Brentford lainnya turun ke lapangan Gtech pada September ini. Biarkan GOAL memberi Anda semua yang perlu diketahui tentang cara mengamankan tiket Brentford vs Sunderland, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan jadwal pertandingan Premier League Brentford vs Sunderland?

Brentford vs Sunderland berlangsung di Gtech Community Stadium, London, pada Sabtu, 5 September, dengan jadwal kick-off pukul 15.00 BST.

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Premier League - Pekan 3
Gtech Community Stadium

Cara membeli tiket Premier League Brentford vs Sunderland

Berbagai opsi tiket tersedia untuk pertandingan Premier League, mulai dari tiket pertandingan satuan hingga tiket musiman dan paket hospitality, yang dikelola melalui portal tiket resmi masing-masing klub atau mitra perjalanan resmi.

Karena permintaan global yang sangat besar, undang-undang anti-percaloan, dan pintu masuk digital 100 persen, klub-klub Premier League mengalokasikan tiket melalui proses berikut:

  • Pemegang tiket musiman & debenture: Pemegang tiket musiman yang ada mempertahankan kursi mereka atau mengembalikan jatah laga yang tidak terpakai kepada klub.
  • Anggota resmi klub berbayar (sistem ballot): Antrean online tradisional dengan sistem siapa cepat dia dapat telah digantikan oleh undian ballot acak untuk anggota klub berbayar (misalnya Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Anggota mendaftar dalam periode tertentu beberapa pekan sebelum pertandingan untuk masuk ke undian.
  • Official Ticket Exchange (penjualan kembali): Jika sebuah pertandingan terjual habis, anggota yang gagal dalam ballot bisa membeli tiket yang dikembalikan dengan harga nominal melalui Ticket Exchange resmi klub.
  • Penjualan umum: Penjualan terbuka untuk publik umum non-anggota nyaris tidak ada untuk pertandingan Premier League.

Jika ingin mencari tiket pada menit-menit terakhir, penggemar juga bisa membeli tiket di platform sekunder, seperti StubHub.

Berapa harga tiket Premier League Brentford vs Sunderland?

Biaya tiket Premier League untuk musim 2026/27 sangat bervariasi tergantung pada klub tuan rumah, lokasi tempat duduk, dan kategori pertandingan:

  • Tingkatan usia & konsesi: Sebagian besar klub menawarkan harga bertingkat untuk kategori Dewasa, Junior (biasanya U18 atau U21), Mahasiswa, dan Senior, meski persentase diskon dan batas usia berbeda dari satu tim ke tim lainnya.
  • Kategorisasi pertandingan: Klub mengklasifikasikan pertandingan ke dalam tingkatan tertentu (misalnya Kategori A, B, atau C). Duel besar melawan rival enam besar atau lawan derby masuk ke Kategori A, dengan harga nominal tertinggi.
  • Lokasi kursi: Kursi di tengah sisi panjang lapangan dan tribun bawah dibanderol dengan harga premium, sementara kursi tribun atas di belakang gawang menawarkan opsi yang lebih ramah anggaran.
  • Butuh Official Membership: Untuk membeli tiket kandang dengan harga nominal, hampir semua klub Premier League mengharuskan setiap penonton memiliki Official Club Membership berbayar yang aktif untuk mengikuti undian ballot atau bursa penjualan kembali.

Harga & ketersediaan tiket tandang

Premier League secara resmi memperpanjang batas harga wajib £30 untuk tiket tandang hingga musim 2026/27, dan telah dikonfirmasi setidaknya sampai 2027/28.

Meski tiket tandang dibatasi pada £30, itu termasuk tiket yang paling sulit didapatkan dalam olahraga global. Alokasi tiket tandang sangat terbatas dan biasanya dijual secara eksklusif kepada pemegang tiket musiman tingkat teratas dengan poin loyalitas maksimum, dan nyaris tidak pernah mencapai penjualan umum atau undian keanggotaan dasar.

Performa

BRE

BRE - Performa

REN
M2-4
SGE
M7-0
TOT
M3-0
BIR
M1-6
LEE
S1-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
21/4
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5
SUN

SUN - Performa

WRE
M1-0
RCL
M0-2
REN
M2-1
IPS
K2-1
FUL
M1-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
7/3
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5

Rekor pertemuan terkini

Head to Head

BrentfordSeriSunderland
3
1
1
Premier League
Brentford badge
Brentford
BRE
3
Sunderland badge
Sunderland
SUN
0
FT
Premier League
Sunderland badge
Sunderland
SUN
2
Brentford badge
Brentford
BRE
1
FT
Championship
Sunderland badge
Sunderland
SUN
0
Brentford badge
Brentford
BRE
2
FT
Championship
Brentford badge
Brentford
BRE
3
Sunderland badge
Sunderland
SUN
3
FT
FA Cup
Brentford badge
Brentford
BRE
2
Sunderland badge
Sunderland
SUN
1
FT
11Gol yang Dicetak6
Pertandingan lebih dari 2.5 gol4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol3/5

Kabar tim & skuad

Susunan Pemain Brentford vs Sunderland

4-2-3-1
Brentford crest
Brentford
BRE
Formasi
Sunderland crest
Sunderland
SUN
4-2-3-1
C. KelleherC. KelleherK. AjerK. AjerN. CollinsN. CollinsK. Lewis-PotterK. Lewis-PotterM. KayodeM. KayodeD. OuattaraD. OuattaraK. SchadeK. SchadeM. SangareM. SangareV. JaneltV. JaneltM. DamsgaardM. DamsgaardI. ThiagoI. ThiagoR. RoefsR. RoefsK. DansoK. DansoReinildoReinildoD. BallardD. BallardN. MukieleN. MukieleE. Le FeeE. Le FeeT. MeunierT. MeunierN. AnguloN. AnguloN. SadikiN. SadikiG. XhakaG. XhakaB. BrobbeyB. Brobbey
Sunderland crest
Sunderland
SUN
4-2-3-1
Brentford

Susunan Pemain Utama

Sunderland

Pemain Pengganti

Manajer

  • K. Andrews
  • R. Le Bris
Brentford

Cedera dan Larangan Bermain

Sunderland

Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Manchester CityManchester CityMCI
5500135+815
M
M
M
M
M
2
ArsenalArsenalARS
540184+412
K
M
M
M
M
3
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
5311165+1110
M
M
S
K
M
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
M
S
S
S
M
5
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
523073+49
S
M
S
S
M
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
M
S
M
S
S
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
M
S
S
S
M
8
Hull CityHull CityHUL
522164+28
K
S
S
M
M
9
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
52219908
M
K
S
M
S
10
ChelseaChelseaCHE
52121012-27
K
S
K
M
M
11
Ipswich TownIpswich TownIPS
5203711-46
K
M
K
K
M
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
51228805
S
K
S
M
K
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
K
M
S
S
K
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
K
K
S
M
K
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
S
K
M
K
K
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
M
K
S
K
K
17
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
503268-23
K
S
S
S
K
18
Coventry CityCoventry CityCOV
5104110-93
M
K
K
K
K
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
S
S
K
K
K
20
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
502328-62
K
S
S
K
K
Liga Champions
Liga Europa
Degradasi

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