Cara mendapatkan tiket Brentford vs Sunderland: harga Premier League 2026/27, informasi pertandingan, waktu kick-off, dan lainnya

Brentford mencatat kemenangan kandang impresif atas Aston Villa, Manchester Utd, dan Liverpool pada awal musim lalu, dan the Bees kembali melesat tinggi. Anda bisa memesan tiket hari ini untuk menyaksikan mereka bermain di kandang pada Sabtu, 5 September, melawan Sunderland.

Skuad Tottenham yang penuh sesak dengan rekrutan baru bernilai besar melenggang ke Gtech Community Stadium pada pekan pembuka musim. Namun, mereka dipulangkan dengan malu usai dibantai 3-0.

Brentford menggelontorkan dana rekor klub sebesar £41 juta untuk Mamadou Sangaré pada musim panas, dan itu terlihat sebagai pengeluaran yang sangat tepat. Pemain asal Mali itu tampil gemilang pada debut penuhnya untuk Brentford dan dipastikan akan menjadi favorit suporter.

Anda bisa menyaksikan Sangare dan para bintang Brentford lainnya turun ke lapangan Gtech pada September ini. Biarkan GOAL memberi Anda semua yang perlu diketahui tentang cara mengamankan tiket Brentford vs Sunderland, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan jadwal pertandingan Premier League Brentford vs Sunderland?

Brentford vs Sunderland berlangsung di Gtech Community Stadium, London, pada Sabtu, 5 September, dengan jadwal kick-off pukul 15.00 BST.

Premier League - Pekan 3 5 Sep 2026 - 10.00 Gtech Community Stadium

Cara membeli tiket Premier League Brentford vs Sunderland

Berbagai opsi tiket tersedia untuk pertandingan Premier League, mulai dari tiket pertandingan satuan hingga tiket musiman dan paket hospitality, yang dikelola melalui portal tiket resmi masing-masing klub atau mitra perjalanan resmi.

Karena permintaan global yang sangat besar, undang-undang anti-percaloan, dan pintu masuk digital 100 persen, klub-klub Premier League mengalokasikan tiket melalui proses berikut:

Pemegang tiket musiman & debenture: Pemegang tiket musiman yang ada mempertahankan kursi mereka atau mengembalikan jatah laga yang tidak terpakai kepada klub.

Anggota resmi klub berbayar (sistem ballot): Antrean online tradisional dengan sistem siapa cepat dia dapat telah digantikan oleh undian ballot acak untuk anggota klub berbayar (misalnya Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Anggota mendaftar dalam periode tertentu beberapa pekan sebelum pertandingan untuk masuk ke undian.

Official Ticket Exchange (penjualan kembali): Jika sebuah pertandingan terjual habis, anggota yang gagal dalam ballot bisa membeli tiket yang dikembalikan dengan harga nominal melalui Ticket Exchange resmi klub.

Penjualan umum: Penjualan terbuka untuk publik umum non-anggota nyaris tidak ada untuk pertandingan Premier League.

Jika ingin mencari tiket pada menit-menit terakhir, penggemar juga bisa membeli tiket di platform sekunder, seperti StubHub.

Berapa harga tiket Premier League Brentford vs Sunderland?

Biaya tiket Premier League untuk musim 2026/27 sangat bervariasi tergantung pada klub tuan rumah, lokasi tempat duduk, dan kategori pertandingan:

Tingkatan usia & konsesi: Sebagian besar klub menawarkan harga bertingkat untuk kategori Dewasa, Junior (biasanya U18 atau U21), Mahasiswa, dan Senior, meski persentase diskon dan batas usia berbeda dari satu tim ke tim lainnya.

Kategorisasi pertandingan: Klub mengklasifikasikan pertandingan ke dalam tingkatan tertentu (misalnya Kategori A, B, atau C). Duel besar melawan rival enam besar atau lawan derby masuk ke Kategori A, dengan harga nominal tertinggi.

Lokasi kursi: Kursi di tengah sisi panjang lapangan dan tribun bawah dibanderol dengan harga premium, sementara kursi tribun atas di belakang gawang menawarkan opsi yang lebih ramah anggaran.

Butuh Official Membership: Untuk membeli tiket kandang dengan harga nominal, hampir semua klub Premier League mengharuskan setiap penonton memiliki Official Club Membership berbayar yang aktif untuk mengikuti undian ballot atau bursa penjualan kembali.

Harga & ketersediaan tiket tandang

Premier League secara resmi memperpanjang batas harga wajib £30 untuk tiket tandang hingga musim 2026/27, dan telah dikonfirmasi setidaknya sampai 2027/28.

Meski tiket tandang dibatasi pada £30, itu termasuk tiket yang paling sulit didapatkan dalam olahraga global. Alokasi tiket tandang sangat terbatas dan biasanya dijual secara eksklusif kepada pemegang tiket musiman tingkat teratas dengan poin loyalitas maksimum, dan nyaris tidak pernah mencapai penjualan umum atau undian keanggotaan dasar.

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