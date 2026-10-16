Brentford menjamu Nottingham Forest pada Sabtu, 31 Oktober 2026, di Gtech Community Stadium, London.

Dalam pertemuan liga sebelumnya di stadion yang sama pada Januari 2026, Nottingham Forest menang tandang 2-0 atas Brentford. Dari lima pertemuan terakhir mereka di semua kompetisi, Nottingham Forest sedikit unggul dengan tiga kemenangan, berbanding dua milik Brentford.

Simak panduan dari GOAL tentang cara mendapatkan tiket Brentford vs Nottingham Forest, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan laga Brentford vs Nottingham Forest di Liga Primer dimulai?

Brentford vs Nottingham Forest berlangsung di Gtech Community Stadium, London, pada Sabtu, 31 Oktober 2026.

Premier League - Pekan 9 31 Okt 2026 - 11.00 Gtech Community Stadium

Bagaimana cara membeli tiket Brentford vs Nottingham Forest di Liga Primer?

Untuk mendapatkan tiket pertandingan Liga Primer mendatang antara Brentford dan Nottingham Forest di Gtech Community Stadium, ada beberapa pilihan bergantung pada status keanggotaan resmi dan platform penjualan tiket sekunder:

1. Kanal resmi klub

Situs web resmi & loket tiket Brentford FC: Ini merupakan pertandingan kategori B bagi Brentford. Penjualan tiket dibuka secara bertahap berdasarkan prioritas, dimulai dari anggota klub, seperti anggota My Bees, sebelum tersedia untuk umum. Anggota dapat membeli tiket secara daring, melalui telepon, atau langsung di loket tiket.

Kanal resmi Nottingham Forest: Tiket tandang bagi suporter yang bepergian biasanya dialokasikan melalui sistem penjualan tiket resmi Nottingham Forest, dengan prioritas bagi anggota klub.

Paket hospitalitas: Paket hospitalitas resmi pada hari pertandingan dan tempat duduk premium tersedia langsung melalui mitra hospitalitas resmi klub bagi mereka yang menginginkan pengalaman lebih eksklusif.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket reguler sering kali dapat ditemukan di platform tiket sekunder seperti StubHub . Platform tersebut memungkinkan suporter membeli dan menjual tiket pertandingan Liga Primer mendatang ketika alokasi tiket utama telah habis.

Berapa harga tiket Brentford vs Nottingham Forest di Liga Primer?

Harga tiket pertandingan Liga Primer antara Brentford dan Nottingham Forest bervariasi, bergantung pada apakah Anda membelinya melalui kanal resmi klub atau platform penjualan kembali tiket sekunder:

1. Kanal resmi klub

Tribune area keluarga: £30,30 untuk dewasa (£20,20 untuk lansia/kaum muda; £10,10 untuk anak-anak)

Tempat duduk kategori B: £40,40 untuk dewasa (£30,30 untuk lansia/kaum muda; £10,10 untuk anak-anak)

Tempat duduk kategori A: £45,45 untuk dewasa (£35,35 untuk lansia/kaum muda; £10,10 untuk anak-anak)

Tempat duduk kategori A+: £50,50 untuk dewasa (£40,40 untuk lansia/kaum muda; £10,10 untuk anak-anak)

Tempat duduk dekat bangku cadangan: £65,65 untuk dewasa (£55,55 untuk lansia, kaum muda, dan anak-anak)

Paket resmi hospitalitas & perjalanan pada hari pertandingan: Berkisar dari sekitar £290 hingga £359 ke atas, bergantung pada paket yang dipilih.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi dari penjualan langsung klub habis, platform tiket sekunder seperti StubHubmenawarkan tiket dengan harga yang mengikuti permintaan pasar:

Tiket penjualan kembali reguler: Mulai dari sekitar £50 hingga £82 untuk tempat duduk standar di tribune atas atau sisi pendek, meski harganya bisa lebih tinggi mengikuti permintaan pasar.

Tiket penjualan kembali di sisi panjang & kategori premium: Kerap berkisar antara £80 hingga £160 lebih , bergantung pada lokasi persis tempat duduk dan ketersediaannya.

Brentford vs Nottingham Forest di Liga Primer: Semua yang perlu diketahui

Performa Brentford vs Nottingham Forest

Brentford menyambut pertandingan ini dengan performa kuat, mencatat dua kemenangan, tiga hasil imbang, dan tanpa kekalahan dalam lima laga terakhir di semua kompetisi. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan meyakinkan 3-0 atas Chelsea di Liga Primer. Mereka juga menang 2-1 di kandang Reading dalam ajang Piala Carabao. Brentford tidak kalah dalam lima pertandingan terakhir tersebut dan mencetak sembilan gol.

Catatan terbaru Nottingham Forest lebih beragam, dengan satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 0-1 dari Coventry City di Liga Primer, meski sebelumnya mereka mengalahkan Aston Villa 2-1 di liga. Forest mencatat satu laga tanpa kebobolan dalam lima pertandingan itu, yakni saat bermain imbang 0-0 di kandang Tottenham Hotspur.

Brentford vs Nottingham Forest: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terbaru kedua klub terjadi pada Januari 2026, ketika Brentford menjamu Nottingham Forest di Gtech Community Stadium dan kalah 0-2 di Liga Primer. Dalam lima pertemuan terakhir, Nottingham Forest memiliki rekor lebih baik dengan tiga kemenangan berbanding dua milik Brentford. Forest juga mencetak lebih banyak gol dalam periode tersebut. Kedua kemenangan Brentford dalam rangkaian itu diraih di kandang, termasuk kemenangan 3-2 pada Januari 2024.