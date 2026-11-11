Brentford menjamu Manchester City pada Sabtu, 5 Desember 2026 di Gtech Community Stadium, London.

Pertemuan terakhir mereka di liga berlangsung pada 9 Mei 2026 di Etihad Stadium, saat Manchester City meraih kemenangan meyakinkan 3-0. Sebelumnya, pada musim 2025–26, Manchester City juga menang tipis 1-0 saat bertandang ke Gtech Community Stadium pada Oktober 2025.

Simak panduan dari GOAL tentang semua yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Brentford vs Manchester City, termasuk tempat membeli dan harganya.

Kapan pertandingan Brentford vs Manchester City di Liga Primer dimulai?

Pertandingan Brentford vs Manchester City dimulai di Gtech Community Stadium, London, pada Sabtu, 5 Desember 2026.

Premier League - Pekan 14 5 Des 2026 - 15.00 Gtech Community Stadium

Bagaimana cara membeli tiket Brentford vs Manchester City di Liga Primer?

Untuk membeli tiket pertandingan Brentford vs Manchester City di Liga Primer mendatang, Anda dapat mempertimbangkan pilihan berikut:

1. Kanal resmi klub

Situs resmi Brentford: Kanal utama dan paling aman untuk membeli tiket resmi di tribune pendukung tuan rumah, bergantung pada tingkat keanggotaan dan poin loyalitas.

Kanal utama dan paling aman untuk membeli tiket resmi di tribune pendukung tuan rumah, bergantung pada tingkat keanggotaan dan poin loyalitas. Penjualan tiket resmi Manchester City: Jalur yang diperuntukkan bagi suporter tim tamu yang akan datang ke Gtech Community Stadium, dengan alokasi melalui skema resmi suporter City.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket reguler sering kali masih dapat ditemukan di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Liga Primer mendatang ketika alokasi awal telah habis.

Berapa harga tiket Brentford vs Manchester City di Liga Primer?

Berikut rincian harga tiket untuk pertandingan Brentford vs Manchester City di Liga Primer mendatang:

1. Kanal resmi klub

Tiket reguler standar: Biasanya berkisar antara £30 hingga £65 .

Biasanya berkisar antara . Paket hospitality resmi: Mulai dari £379.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi melalui penjualan langsung klub habis, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Penawaran tiket reguler yang dijual kembali: Mulai dari sekitar £209 atau lebih.

Mulai dari sekitar atau lebih. Kursi VIP dan premium yang dijual kembali: Harganya melampaui £354 hingga £900+.

Brentford vs Manchester City di Liga Primer: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Brentford vs Manchester City

Brentford mencatat dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan kompetitif terakhirnya. Hasil terbarunya adalah kemenangan 2-0 atas Nottingham Forest di Liga Primer. Dalam periode itu, Brentford juga bermain imbang 1-1 melawan Hull City dan 2-2 melawan Aston Villa. Brentford kalah 1-2 dari Liverpool dan 2-3 dari Sunderland di Piala Liga Inggris, dengan mencetak tujuh gol dan kebobolan delapan kali dalam lima pertandingan tersebut.

Manchester City meraih dua kemenangan, dua kekalahan, dan satu hasil imbang dalam lima pertandingan kompetitif terakhirnya. Hasil terbarunya adalah kemenangan 3-2 atas RB Leipzig di Liga Champions, setelah sebelumnya kalah 0-1 dari Brighton di Liga Primer. Dalam periode itu, City mengalahkan AEK Athens 5-1 dan menyingkirkan Brighton lewat adu penalti di Piala Liga Inggris, dengan mencetak 11 gol dan kebobolan enam kali dalam lima pertandingan tersebut.

Brentford vs Manchester City: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terakhir kedua tim berlangsung pada 9 Mei 2026, ketika Manchester City mengalahkan Brentford 3-0 dalam pertandingan Liga Primer di Etihad Stadium. Dalam lima pertemuan terakhir, City meraih empat kemenangan dan satu hasil imbang, sementara Brentford belum pernah menang. Satu-satunya hasil imbang dalam rangkaian itu terjadi di Gtech Community Stadium pada Januari 2025, dengan skor akhir 2-2.