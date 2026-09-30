Brentford akan menghadapi Liverpool pada Sabtu, 17 Oktober 2026 di Gtech Community Stadium, London.

Dalam pertemuan-pertemuan terbaru, Brentford terbukti menjadi ujian berat, termasuk kemenangan kandang 3-2 yang mendebarkan atas Liverpool di Gtech Community Stadium pada Oktober 2025. Pertandingan kompetitif terakhir mereka berakhir imbang 1-1 dalam laga ketat di Anfield pada 24 Mei 2026.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Brentford vs Liverpool, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Brentford vs Liverpool di Premier League?

Brentford menjamu Liverpool di Gtech Community Stadium, London, pada Sabtu, 17 Oktober 2026.

Premier League - Pekan 7 17 Okt 2026 - 10.00 Gtech Community Stadium

Bagaimana cara membeli tiket Brentford vs Liverpool di Premier League?

Untuk membeli tiket Premier League untuk Brentford vs Liverpool di Gtech Community Stadium, Anda dapat mengikuti jalur utama berikut:

1. Kanal resmi klub

Kantor Tiket Resmi Brentford: Laga dengan permintaan tinggi seperti melawan Liverpool hampir secara eksklusif dijual melalui situs tiket resmi Brentford kepada anggota resmi.

Keanggotaan My Bees: Anda umumnya memerlukan keanggotaan My Bees yang aktif untuk mengakses penjualan tiket atau undian.

Ticket Access Points (TAPs): Prioritas untuk laga Kategori A, seperti melawan Liverpool, biasanya diberikan kepada anggota dengan akumulasi Ticket Access Points lebih tinggi dari kehadiran pada pertandingan-pertandingan sebelumnya.

Brentford Ticket Exchange: Jika pertandingan habis terjual, pemegang tiket musiman resmi yang tidak bisa hadir akan mendaftarkan ulang kursi mereka di Brentford Ticket Exchange resmi, yang dapat diakses oleh anggota yang memenuhi syarat.

2. Paket hospitality matchday

Paket hospitality resmi dapat dibeli langsung melalui situs klub atau mitra hospitality resmi.

Paket ini biasanya mencakup tiket pertandingan yang terjamin, ditambah makanan sebelum laga, minuman, dan akses lounge, dan biasanya tidak memerlukan keanggotaan klub standar atau persyaratan TAP.

3. Suporter tim tamu (pendukung Liverpool)

Tiket untuk sektor tim tamu dialokasikan langsung kepada Liverpool FC.

Untuk membeli melalui Liverpool, Anda harus menjadi anggota resmi Liverpool FC atau pemegang tiket musiman dengan kredit yang dibutuhkan dari kehadiran pada laga tandang Premier League sebelumnya.

4. Platform tiket sekunder

Platform tiket sekunder seperti StubHub kerap memiliki kursi yang didaftarkan oleh penjual kembali jika tiket resmi habis terjual, meski harga bisa berbeda dari harga nominal.

Berapa harga tiket Brentford vs Liverpool di Premier League?

Harga tiket pertandingan Premier League antara Brentford dan Liverpool di Gtech Community Stadium bervariasi, tergantung apakah Anda membeli tiket resmi dengan harga nominal atau membeli melalui platform penjualan kembali/pasar sekunder.

1. Harga tiket resmi sesuai harga nominal

Untuk laga Premier League Kategori A, yang mencakup pertandingan besar melawan tim seperti Liverpool, harga tiket resmi sesuai harga nominal langsung dari Brentford FC biasanya berada dalam kisaran berikut:

Dewasa (usia 25–64): £35 – £65 (tergantung tribun dan kategori tempat duduk)

Lansia (65+): £25 – £45

Kaum muda (18–24): £20 – £40

Junior (di bawah 18 tahun): £10 – £20

Suporter tim tamu (sektor Liverpool): Dibatasi maksimal £30 untuk tiket dewasa sesuai regulasi Premier League.

2. Harga pasar resale & sekunder

Karena permintaan untuk pertandingan Premier League tinggi, tiket di platform tiket sekunder seperti StubHub diperdagangkan dengan harga pasar dinamis yang didorong oleh pasokan:

Resale akses umum: Biasanya mulai dari sekitar £180 hingga £250 , dengan kursi pandangan tengah/sisi panjang lapangan mencapai £300 sampai £450+ per tiket.

Paket hospitality matchday: Tiket hospitality resmi atau VIP mulai dari sekitar £450 hingga £650+ per orang.

Brentford vs Liverpool di Premier League: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Brentford vs Liverpool

Brentford mencatat dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan kompetitif terakhir mereka. Laga terbaru mereka berakhir imbang 1-1 melawan Sunderland di Premier League, setelah sebelumnya bermain imbang 1-1 melawan Leeds United pada pekan sebelumnya. Brentford juga sempat menunjukkan niat menyerang dalam rangkaian itu, dengan menghancurkan Birmingham City 6-1 di Carabao Cup dan mengalahkan Tottenham Hotspur 3-0 di liga.

Liverpool memenangi tiga dan imbang dua dari lima pertandingan kompetitif terakhir mereka, dengan kebobolan di setiap laga tersebut. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 2-1 atas Atletico Madrid di Liga Champions, kemenangan comeback setelah sempat tertinggal. Sebelumnya, mereka mengalahkan Ipswich Town 2-0 di kandang lawan dalam laga Premier League, meski dua hasil imbang beruntun 2-2 melawan Nottingham Forest dan Newcastle United sebelumnya dalam rangkaian tersebut menyoroti inkonsistensi lini belakang yang ingin dibenahi staf pelatih.

Brentford vs Liverpool: Rekor head-to-head terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini terjadi pada 24 Mei 2026, ketika laga di Anfield berakhir 1-1 di Premier League. Dalam lima pertemuan terakhir, Brentford menang dua kali dan Liverpool menang dua kali, dengan satu hasil imbang, yang membuat laga ini benar-benar kompetitif. Brentford menang 3-2 di kandang pada Oktober 2025, sementara Liverpool meraih kemenangan 4-1 di Gtech Community Stadium pada Februari 2024.