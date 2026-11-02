Brentford menjamu Everton pada Senin, 23 November 2026, di Gtech Community Stadium, London.

Pertemuan terakhir mereka di liga berakhir imbang 2-2 setelah berlangsung sengit di Gtech Community Stadium pada April 2026. Dalam lima pertemuan terakhir di kasta tertinggi, Brentford meraih dua kemenangan, sedangkan Everton mencatatkan satu kemenangan dan dua hasil imbang.

Berikut GOAL sajikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Brentford vs Everton, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan Brentford vs Everton di Premier League dimulai?

Brentford vs Everton berlangsung di Gtech Community Stadium, London, pada Senin, 23 November 2026.

Premier League - Pekan 11 23 Nov 2026 - 15.00 Gtech Community Stadium

Bagaimana cara membeli tiket Brentford vs Everton di Premier League?

Berikut pilihan dan jalur utama untuk membeli tiket pertandingan Brentford melawan Everton:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Tiket masuk umum untuk pertandingan kandang di Gtech Community Stadium dapat dibeli langsung melalui platform penjualan tiket daring resmi Brentford.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub telah habis terjual, tiket masuk umum sering kali masih dapat ditemukan di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Premier League mendatang ketika alokasi utama telah habis.

Berapa harga tiket Brentford vs Everton di Premier League?

Berikut rincian harga tiket Brentford vs Everton di Premier League:

1. Kanal resmi klub

Harga resmi tiket standar dewasa: Biasanya berkisar antara £30 hingga £85 per tiket, bergantung pada tingkat tribun dan kategori tempat duduk.

Biasanya berkisar antara per tiket, bergantung pada tingkat tribun dan kategori tempat duduk. Harga khusus: Kategori harga lebih rendah tersedia bagi anak-anak (di bawah 18 tahun) dan lansia, umumnya mulai dari sekitar £15 hingga £25 .

Kategori harga lebih rendah tersedia bagi anak-anak (di bawah 18 tahun) dan lansia, umumnya mulai dari sekitar . Paket hospitalitas resmi: Paket premium pada hari pertandingan yang dijual langsung oleh klub dimulai dari sekitar £230 dan meningkat untuk pilihan bersantap serta tempat duduk eksekutif yang lebih lengkap.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi melalui penjualan utama klub telah habis, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Tiket jual kembali standar: Harga awal sekitar £65 hingga £75 untuk tribun tingkat atas atau sisi pendek lapangan.

Harga awal sekitar untuk tribun tingkat atas atau sisi pendek lapangan. Sisi panjang lapangan dan tribun bawah premium: Harganya kerap berkisar antara £110 dan £150+ , bergantung pada lokasi blok tempat duduk dan permintaan.

Harganya kerap berkisar antara , bergantung pada lokasi blok tempat duduk dan permintaan. Tiket jual kembali VIP & yang banyak diminati: Pilihan tempat duduk premium atau di blok yang jarang tersedia dapat melampaui £300 hingga £1.000+ untuk pertandingan besar.

Brentford vs Everton di Premier League: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Brentford vs Everton

Brentford mencatatkan satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi. Hasil terbaru mereka adalah kekalahan 1-2 dari Liverpool di Premier League. Mereka juga bermain imbang 2-2 melawan Aston Villa dan AFC Bournemouth. Kemenangan 3-0 atas Chelsea menjadi hasil terbaik mereka dalam rangkaian tersebut. Mereka juga melaju di Carabao Cup berkat kemenangan tandang 1-2 atas Reading. Dalam lima pertandingan ini, Brentford mencetak sembilan gol dan kebobolan tujuh gol.

Everton meraih dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 0-2 dari Chelsea di Premier League, sementara mereka juga bermain imbang 2-2 melawan Hull City. Hasil positif mereka mencakup kemenangan 1-0 atas Ipswich Town dan kemenangan dengan skor yang sama atas Wolverhampton Wanderers di Carabao Cup. Everton mencatatkan dua kali tanpa kebobolan dalam rangkaian lima pertandingan ini.

Brentford vs Everton: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terakhir kedua tim berakhir 2-2 di Gtech Community Stadium pada April 2026, hasil yang mencerminkan ketatnya persaingan dalam pertandingan ini. Dalam lima pertemuan terakhir di Premier League, Brentford menang dua kali, Everton menang sekali, dan dua pertandingan berakhir imbang. Kelima pertandingan tersebut menghasilkan total 14 gol.