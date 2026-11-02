Brentford menjamu Everton pada Senin, 23 November 2026, di Gtech Community Stadium, London.

Pertemuan terakhir mereka di liga berakhir imbang 2-2 setelah duel sengit di Gtech Community Stadium pada April 2026. Dalam lima pertemuan terakhir di kasta tertinggi, Brentford meraih dua kemenangan, sementara Everton mencatatkan satu kemenangan dan dua hasil imbang.

Simak panduan dari GOAL tentang cara mendapatkan tiket Brentford vs Everton, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan Brentford vs Everton di Premier League dimulai?

Brentford vs Everton berlangsung di Gtech Community Stadium, London, pada Senin, 23 November 2026.

Premier League - Pekan 11 23 Nov 2026 - 15.00 Gtech Community Stadium

Bagaimana cara membeli tiket Brentford vs Everton di Premier League?

Berikut pilihan utama untuk membeli tiket pertandingan Brentford melawan Everton:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Tiket masuk umum untuk pertandingan kandang di Gtech Community Stadium dapat dibeli langsung melalui platform penjualan tiket daring resmi Brentford.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali masih tersedia di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform ini memungkinkan suporter membeli dan menjual tiket pertandingan Premier League mendatang ketika alokasi penjualan utama telah habis.

Berapa harga tiket Brentford vs Everton di Premier League?

Berikut rincian harga tiket Brentford vs Everton di Premier League:

1. Kanal resmi klub

Harga resmi standar untuk dewasa: Biasanya berkisar antara £30 hingga £85 per tiket, bergantung pada tingkat tribune dan kategori tempat duduk.

Biasanya berkisar antara per tiket, bergantung pada tingkat tribune dan kategori tempat duduk. Harga khusus: Kategori harga yang lebih rendah tersedia bagi penonton usia di bawah 18 tahun dan lansia, umumnya mulai sekitar £15 hingga £25 .

Kategori harga yang lebih rendah tersedia bagi penonton usia di bawah 18 tahun dan lansia, umumnya mulai sekitar . Paket hospitality resmi: Paket premium hari pertandingan langsung dari klub dimulai sekitar £230 dan meningkat untuk pilihan bersantap serta tempat duduk eksekutif dengan fasilitas lebih lengkap.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi telah habis melalui penjualan utama klub, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga yang mengikuti permintaan pasar:

Tiket penjualan kembali standar: Harga awal sekitar £65 hingga £75 untuk tribune tingkat atas atau sisi pendek lapangan.

Harga awal sekitar untuk tribune tingkat atas atau sisi pendek lapangan. Sisi panjang lapangan dan tribune bawah premium: Harga rata-rata sering kali berkisar antara £110 hingga lebih dari £150 , bergantung pada lokasi blok tempat duduk dan permintaan.

Harga rata-rata sering kali berkisar antara , bergantung pada lokasi blok tempat duduk dan permintaan. Penjualan kembali tiket VIP dan tiket dengan permintaan tinggi: Pilihan blok premium atau yang jarang tersedia dapat berharga lebih dari £300 hingga lebih dari £1.000 untuk pertandingan yang menarik perhatian besar.

Brentford vs Everton di Premier League: Semua yang perlu diketahui

Performa Brentford vs Everton

Brentford mencatatkan satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya di semua kompetisi. Hasil terbarunya adalah kekalahan 1-2 dari Liverpool di Premier League. Mereka juga bermain imbang 2-2 melawan Aston Villa dan AFC Bournemouth. Kemenangan 3-0 atas Chelsea menjadi hasil terbaik mereka dalam periode ini. Mereka juga melaju di Carabao Cup berkat kemenangan tandang 1-2 atas Reading. Dalam lima pertandingan tersebut, Brentford mencetak sembilan gol dan kebobolan tujuh kali.

Everton meraih dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya di semua kompetisi. Laga terbarunya berakhir dengan kekalahan 0-2 dari Chelsea di Premier League, sementara mereka juga bermain imbang 2-2 melawan Hull City. Hasil positif mereka mencakup kemenangan 1-0 atas Ipswich Town dan kemenangan atas Wolverhampton Wanderers dengan skor yang sama di Carabao Cup. Everton mencatatkan dua laga tanpa kebobolan dalam lima pertandingan tersebut.

Brentford vs Everton: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terakhir kedua tim berakhir 2-2 di Gtech Community Stadium pada April 2026, hasil yang mencerminkan ketatnya persaingan dalam laga ini. Dalam lima pertemuan terakhir di Premier League, Brentford menang dua kali, Everton menang sekali, dan dua pertandingan berakhir imbang. Kelima pertandingan tersebut menghasilkan total 14 gol.