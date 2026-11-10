Brentford menjamu Arsenal pada Rabu, 2 Desember 2026 di Gtech Community Stadium, London.

Kedua klub terakhir bertemu dalam pertandingan Liga Primer di Gtech Community Stadium pada Februari 2026, yang berakhir imbang 1-1 setelah berlangsung sengit. Sebelum itu, Arsenal meraih kemenangan meyakinkan 2-0 atas Brentford di kandang pada Desember 2025.

Simak GOAL untuk mengetahui semua informasi yang Anda perlukan tentang cara mendapatkan tiket Brentford vs Arsenal, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan Liga Primer Brentford vs Arsenal dimulai?

Brentford vs Arsenal berlangsung di Gtech Community Stadium, London, pada Rabu, 2 Desember 2026.

Premier League - Pekan 13 2 Des 2026 - 15.15 Gtech Community Stadium

Bagaimana cara membeli tiket pertandingan Liga Primer Brentford vs Arsenal?

Untuk membeli tiket pertandingan Liga Primer Brentford vs Arsenal mendatang, Anda dapat mempertimbangkan pilihan berikut:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Tiket dapat dibeli langsung melalui portal tiket resmi Brentford jika Anda memiliki keanggotaan My Bees. Karena pertandingan dalam kategori ini sangat diminati, penjualan biasanya dilakukan secara bertahap berdasarkan Ticket Access Points (TAPs).

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk reguler kerap tersedia di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform tersebut memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Liga Primer mendatang ketika alokasi tiket dari penjualan utama telah habis.

Berapa harga tiket pertandingan Liga Primer Brentford vs Arsenal?

Berikut rincian harga tiket untuk pertandingan Liga Primer Brentford vs Arsenal mendatang:

1. Kanal resmi klub

Harga resmi tiket masuk reguler: Biasanya berkisar antara £50 hingga £85 .

Biasanya berkisar antara . Paket hospitalitas resmi: Biasanya mulai dari £150 hingga £350 lebih.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi dari penjualan utama klub habis, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Kursi standar: Umumnya mulai dari sekitar £90 hingga £150 lebih .

Umumnya mulai dari sekitar . Kursi premium atau di bagian tengah sisi lapangan: Umumnya mulai dari sekitar £250 hingga £400 lebih.

Brentford vs Arsenal di Liga Primer: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Brentford vs Arsenal

Brentford mencatat dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi, dengan sembilan gol dicetak dan enam gol kebobolan selama periode tersebut. Laga terakhir mereka berakhir imbang 1-1 di kandang Hull City dalam Liga Primer, setelah sebelumnya kalah 1-2 dari Liverpool. Hasil paling menonjol dalam rangkaian itu adalah kemenangan 3-0 atas Chelsea di Liga Primer. Mereka juga bermain imbang 2-2 dengan Aston Villa.

Dalam lima pertandingan terakhir, Arsenal mencatat tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan. Laga terakhir mereka berakhir imbang 1-1 dengan Fleetwood Town di Carabao Cup, sebelum kalah 5-3 lewat adu penalti. Sebelumnya, Arsenal mengalahkan Everton 2-0 di Liga Primer, bermain imbang 2-2 dengan Bayern Munich di Liga Champions, dan menang 1-0 di kandang Nottingham Forest. Mereka juga mengalahkan Lille 3-0 dalam kompetisi Eropa selama rangkaian tersebut.

Brentford vs Arsenal: Rekor pertemuan terkini

Kedua klub terakhir bertemu dalam pertandingan Liga Primer di Gtech Community Stadium pada Februari 2026, yang berakhir 1-1. Sebelumnya, Arsenal mengalahkan Brentford 2-0 di kandang pada Desember 2025. Dalam lima pertemuan terakhir yang tercatat di Liga Primer, Arsenal memiliki rekor lebih baik dengan dua kemenangan berbanding satu milik Brentford serta dua hasil imbang. Itu termasuk kemenangan Arsenal 3-1 di Gtech Community Stadium pada Januari 2025.