Brann menjamu Braga pada Kamis, 10 Desember 2026 di Brann Stadion, Bergen.

SK Brann dan SC Braga belum pernah bertemu dalam pertandingan kompetitif, sehingga laga Liga Konferensi UEFA mendatang akan menjadi pertemuan pertama mereka. Kedua klub berhadapan dalam fase liga Liga Konferensi UEFA 2026/27 dan akan memperebutkan poin penting demi mengamankan tempat di babak gugur.

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Kapan pertandingan Brann vs Braga di Liga Konferensi dimulai?

Brann vs Braga berlangsung di Brann Stadion, Bergen, pada Kamis, 10 Desember 2026.

Conference League - Pekan 5 10 Des 2026 - 12.45 Brann Stadion

Bagaimana cara membeli tiket Brann vs Braga di Liga Konferensi?

Berikut pilihan pembelian tiket yang tersedia untuk pertandingan Brann vs Braga di Liga Konferensi:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Cara utama dan paling tepercaya adalah melalui situs web dan portal tiket resmi klub tuan rumah, SK Brann, yang pertama kali menyediakan tiket umum dan alokasi untuk anggota.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket resmi klub benar-benar habis, tiket umum sering kali masih dapat ditemukan di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Liga Konferensi mendatang ketika alokasi awal telah habis.

Berapa harga tiket Brann vs Braga di Liga Konferensi?

Berikut rincian harga tiket pertandingan Brann vs Braga di Liga Konferensi:

1. Kanal resmi klub

Tiket umum standar untuk dewasa: €30 hingga €60.

€30 hingga €60. Tiket dengan harga khusus (anak-anak, pelajar, lansia): €15 hingga €25.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi dari penjualan awal klub telah habis, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Kursi standar / tribun atas: €50 hingga €80.

€50 hingga €80. Kursi premium / pilihan: €100 hingga €250 ke atas.

Brann vs Braga di Liga Konferensi: semua yang perlu diketahui

Performa Brann vs Braga

Brann mencatat satu kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan kompetitif terakhirnya, termasuk kemenangan atas Grorud di ajang piala dalam rentang tersebut. Mereka mencetak sembilan gol dan kebobolan tujuh kali dalam lima laga itu. Hasil terbaru mereka adalah imbang 2-2 melawan Fredrikstad di Eliteserien, setelah sebelumnya bermain imbang 1-1 dengan St. Truiden di Liga Konferensi. Kemenangan 3-2 atas Molde pada awal November menunjukkan mereka mampu meraih kemenangan, tetapi konsistensi pertahanan masih menjadi masalah.

Braga meraih dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya. Mereka mengalahkan Rio Ave 1-0 di Liga Portugal pada 8 November dan sebelumnya menang 3-0 atas Famalicao. Hasil mereka di Liga Konferensi mencakup hasil imbang 0-0 melawan Aarhus GF. Salah satu dari dua kekalahan itu terjadi melalui adu penalti dan dicatat sebagai kekalahan meski skor pertandingan melawan Famalicao di Piala Liga adalah 2-2.

Brann vs Braga: rekor pertemuan terkini

Tidak ada data pertemuan sebelumnya antara Brann dan Braga. Laga ini mungkin menjadi pertemuan kompetitif pertama kedua klub.