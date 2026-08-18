Cara mendapatkan tiket Bournemouth vs Everton: harga Premier League 2026/27, informasi pertandingan, waktu kick-off, dan lainnya

Bournemouth mungkin memiliki pemimpin baru di kursi manajer, yakni mantan bos RB Leipzig Marco Rose, tetapi mereka akan berusaha mempertahankan performa kandang impresif dari musim lalu dalam laga Premier League pertama mereka di Vitality Stadium musim ini, melawan Everton pada Sabtu, 29 Agustus.

Hebatnya, Bournemouth saat ini sedang mencatatkan sembilan laga kandang tanpa kekalahan, rekor yang membentang sejak 3 Januari, dan mereka bahkan tampil baik dalam kekalahan tersebut, kalah 3-2 dari juara pada akhirnya, Arsenal.

Faktanya, The Cherries hanya kalah dua kali di liga sepanjang musim di Vitality. Namun, yang sedikit mengkhawatirkan bagi mereka adalah bahwa satu-satunya tim lain yang mengalahkan mereka adalah Everton. Mampukah mereka membalas kekalahan itu?

Biarkan GOAL memberi Anda semua yang perlu diketahui tentang cara mengamankan tiket Bournemouth vs Everton, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan jadwal pertandingan Premier League Bournemouth vs Everton?

Bournemouth vs Everton dijadwalkan kick-off pada pukul 15.00 BST pada Sabtu, 29 Agustus, di Vitality Stadium, Bournemouth.

Premier League - Pekan 2 29 Agu 2026 - 10.00 Vitality Stadium

Cara membeli tiket Premier League Bournemouth vs Everton

Berbagai opsi tiket tersedia untuk pertandingan Premier League, mulai dari tiket pertandingan satuan hingga tiket musiman dan paket hospitality, yang dikelola melalui portal tiket resmi masing-masing klub atau mitra perjalanan resmi.

Karena permintaan global yang sangat tinggi, undang-undang anti-percaloan, dan pintu putar digital 100 persen, klub-klub Premier League mengalokasikan tiket melalui proses berikut:

Pemegang tiket musiman & debenture: Pemegang tiket musiman yang sudah ada mempertahankan kursi mereka atau melepas jatah laga yang tidak terpakai kembali ke klub.

Anggota resmi klub berbayar (sistem ballot): Antrean online tradisional dengan sistem siapa cepat dia dapat telah digantikan oleh undian ballot acak untuk anggota klub berbayar (misalnya Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Anggota mendaftar selama periode tertentu beberapa pekan sebelum pertandingan untuk mengikuti undian.

Pertukaran tiket resmi (penjualan kembali): Jika pertandingan terjual habis, anggota yang gagal dalam ballot dapat membeli tiket yang dikembalikan dengan harga nominal melalui Ticket Exchange resmi klub.

Penjualan umum: Penjualan terbuka untuk publik umum yang bukan anggota nyaris tidak ada untuk pertandingan Premier League.

Jika ingin mencari tiket pada menit-menit terakhir, penggemar juga dapat membeli tiket di platform sekunder, seperti StubHub.

Berapa harga tiket Premier League Bournemouth vs Everton?

Biaya tiket Premier League untuk musim 2026/27 sangat bervariasi tergantung pada klub tuan rumah, lokasi tempat duduk, dan kategori pertandingan:

Tingkat usia & konsesi: Sebagian besar klub menawarkan harga bertingkat untuk kategori Dewasa, Junior (biasanya U18 atau U21), Mahasiswa, dan Lansia, meski persentase diskon dan batas usia berbeda-beda di tiap tim.

Kategorisasi pertandingan: Klub mengklasifikasikan pertandingan ke dalam beberapa tingkat (misalnya, Kategori A, B, atau C). Laga besar melawan rival enam besar atau lawan derby masuk ke Kategori A, dengan harga nominal tertinggi.

Lokasi tempat duduk: Tempat duduk di tengah sisi lapangan dan tribun bawah memiliki harga premium, sementara kursi tribun atas di belakang gawang menawarkan opsi yang lebih ramah anggaran.

Keanggotaan resmi dibutuhkan: Untuk membeli tiket kandang dengan harga nominal, hampir semua klub Premier League mewajibkan setiap penonton memiliki Official Club Membership berbayar yang aktif untuk masuk ke undian ballot atau pertukaran penjualan kembali.

Harga & ketersediaan tiket tandang

Premier League secara resmi telah memperpanjang batas harga wajib £30 untuk tiket tandang hingga musim 2026/27, dan telah dikonfirmasi setidaknya sampai 2027/28.

Meski tiket tandang dibatasi seharga £30, tiket ini termasuk yang paling sulit didapat dalam olahraga global. Alokasi tiket tandang sangat terbatas dan biasanya dijual secara eksklusif kepada pemegang tiket musiman tingkat teratas dengan poin loyalitas maksimum. Tiket tersebut nyaris tidak pernah mencapai penjualan umum atau undian keanggotaan dasar.

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