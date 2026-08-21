Cara mendapatkan tiket Bournemouth vs Brentford: harga Premier League 2026/27, informasi pertandingan, waktu kick-off, dan lainnya

Para fans yang mendapatkan kursi untuk laga Premier League Bournemouth vs Brentford di Vitality Stadium pada Sabtu, 12 September, tentu berharap bisa menyaksikan duel seru penuh aksi. Anda juga bisa berada di sana dengan memesan tiket hari ini.

Bournemouth mungkin memiliki sosok baru di kursi pelatih dalam diri Marco Rose, tetapi mereka akan bertekad mempertahankan momentum kandang dari musim lalu. Setelah kalah dramatis 3-2 dari Arsenal di markas mereka di pesisir selatan pada 3 Januari, The Cherries tidak terkalahkan sepanjang sisa musim di Vitality Stadium.

Namun, Bournemouth tidak akan mudah membendung Brentford. The Bees sedang tajam di lini depan belakangan ini. Mereka mencetak 11 gol dalam dua laga uji coba pramusim terakhir dan membukukan tiga gol melawan Tottenham di EPL serta enam gol tandang kontra Birmingham di Carabao Cup.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Bournemouth vs Brentford, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan laga Premier League Bournemouth vs Brentford digelar?

Bournemouth vs Brentford akan berlangsung di Vitality Stadium (Bournemouth) pada Sabtu, 12 September, dengan jadwal sepak mula pukul 15.00 BST.

Premier League - Pekan 4 12 Sep 2026 - 10.00 Vitality Stadium

Cara membeli tiket Premier League Bournemouth vs Brentford

Beragam opsi tiket tersedia untuk pertandingan Premier League, mulai dari tiket pertandingan individu hingga tiket musiman dan paket hospitality, yang dikelola melalui portal tiket resmi masing-masing klub atau mitra perjalanan resmi.

Karena permintaan global yang sangat besar, undang-undang anti-percaloan, dan pintu masuk digital 100 persen, klub-klub Premier League mengalokasikan tiket melalui proses berikut:

Pemegang tiket musiman & debenture: Pemegang tiket musiman yang sudah ada mempertahankan kursi mereka atau mengembalikan jatah laga yang tidak terpakai kepada klub.

Anggota resmi klub berbayar (sistem ballot): Antrean online tradisional yang mengandalkan siapa cepat dia dapat telah digantikan oleh undian ballot acak untuk anggota klub berbayar (misalnya Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Anggota mendaftar dalam jangka waktu tertentu beberapa pekan sebelum pertandingan untuk ikut undian.

Official Ticket Exchange (penjualan kembali): Jika pertandingan terjual habis, anggota yang gagal mendapatkan tiket lewat ballot bisa membeli tiket yang dikembalikan dengan harga nominal melalui Ticket Exchange resmi klub.

Penjualan umum: Penjualan terbuka untuk publik umum yang bukan anggota nyaris tidak ada untuk pertandingan Premier League.

Jika ingin mencari tiket last-minute, fans juga bisa membeli tiket di platform sekunder, seperti StubHub.

Berapa harga tiket Premier League Bournemouth vs Brentford?

Biaya tiket Premier League untuk musim 2026/27 sangat bervariasi tergantung klub tuan rumah, lokasi tempat duduk, dan kategori pertandingan:

Kategori usia & konsesi: Sebagian besar klub menawarkan harga bertingkat untuk kategori Dewasa, Junior (biasanya U18 atau U21), Mahasiswa, dan Lansia, meski persentase diskon dan batas usia berbeda-beda antara satu tim dan lainnya.

Kategorisasi pertandingan: Klub mengklasifikasikan pertandingan ke dalam beberapa tingkatan, misalnya Kategori A, B, atau C. Duel besar melawan rival enam besar atau lawan derby masuk Kategori A, dengan harga nominal tertinggi.

Lokasi kursi: Kursi di area tengah sisi panjang lapangan dan tribun bawah dibanderol dengan harga premium, sedangkan kursi tribun atas di belakang gawang menawarkan pilihan yang lebih ramah anggaran.

Keanggotaan resmi diperlukan: Untuk membeli tiket kandang dengan harga nominal, hampir semua klub Premier League mewajibkan setiap penonton memiliki Official Club Membership berbayar yang aktif untuk masuk ke undian ballot atau bursa penjualan kembali.

Harga & ketersediaan tiket tandang

Premier League secara resmi telah memperpanjang batas harga wajib £30 untuk tiket tandang hingga musim 2026/27, dan telah mengonfirmasikannya setidaknya sampai 2027/28.

Meski tiket tandang dibatasi seharga £30, tiket jenis ini termasuk yang paling sulit didapatkan dalam olahraga global. Alokasi tiket tandang sangat terbatas dan biasanya dijual secara eksklusif kepada pemegang tiket musiman tingkat teratas dengan poin loyalitas maksimal. Tiket ini nyaris tidak pernah masuk penjualan umum atau undian keanggotaan dasar.

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