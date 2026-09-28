Legenda Bosnia, Edin Dzeko, dijadwalkan gantung sepatu dari tim nasional di Zenica pada Jumat, 2 Oktober, setelah karier gemilang selama 19 tahun. Bosnia dan Herzegovina akan menjamu Swedia di UEFA Nations League pada malam itu. Jangan lewatkan momen bersejarah ini, pesan tiket Anda hari ini.

Sebelum laga tersebut, Bosnia dan Herzegovina akan memulai kampanye UEFA Nations League dengan dua laga tandang beruntun melawan Polandia dan Rumania. Zmajevi (Bosnia dan Herzegovina) akan menghadapi ketiga tim tersebut kandang dan tandang selama fase liga, dengan total enam pertandingan.

Pemenang setiap grup akan promosi ke UEFA Nations League A 2028-29, sementara tim peringkat keempat di setiap grup akan terdegradasi ke UEFA Nations League C 2028-29. Selain itu, tim peringkat kedua dan ketiga di setiap grup akan melaju ke play-off promosi/degradasi, yang dimainkan kandang dan tandang dalam dua leg.

GOAL memiliki semua yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Bosnia dan Herzegovina vs Swedia di UEFA Nations League sekarang juga, termasuk harga, ketersediaan, dan tempat terbaik untuk membelinya.

Kapan pertandingan Bosnia dan Herzegovina vs Swedia di UEFA Nations League?

Bosnia dan Herzegovina vs Swedia akan digelar di Stadion Bilino Polje, Zenica, pada Jumat, 2 Oktober, dengan jadwal kick-off pukul 20.45 CET.

UEFA Nations League B - Pekan 3 2 Okt 2026 - 14.45 Bilino Polje Stadium

Cara membeli tiket Bosnia dan Herzegovina vs Swedia di UEFA Nations League

Tiket resmi untuk Bosnia dan Herzegovina vs Swedia tersedia melalui Portal Football Association of Bosnia and Herzegovina (NFSBIH). Periode penjualan utama untuk pertandingan internasional Bosnia biasanya dibuka sekitar 4-6 pekan sebelum hari pertandingan.

Jika ingin mendapatkan kursi pada menit-menit akhir, fan juga bisa membeli tiket melalui platform sekunder seperti Ticombo.

Transfer terjamin: Ticombo melindungi semua transfer dan pembelian tiket melalui program keamanan bawaannya yang bernama TixProtect. Program ini menjamin Anda akan menerima tiket tepat waktu dan tiket tersebut akan valid untuk acara Anda, atau Anda akan mendapatkan pengembalian dana 100%.

Berapa harga tiket Bosnia dan Herzegovina vs Swedia di UEFA Nations League?

Tiket resmi dengan harga nominal melalui portal NFSBIH berkisar dari sekitar €20-€25 untuk kursi di sisi pendek, hingga €55-€80 untuk tempat duduk premium di sisi panjang.

Tempat duduk di Stadion Bilino Polje dibagi ke dalam beberapa kategori berdasarkan pandangan ke lapangan:

Kategori 1 (Sisi Panjang / Tribun Utama) - Terletak di sepanjang garis tepi utama (Zapad/Barat dan Istok/Timur) yang menawarkan pandangan terbaik ke lapangan (Kisaran harga: €55-€80)

Kategori 2 (Sudut & Tingkat Atas) - Berada di bagian lengkung sudut atau tingkat paling atas stadion. (Kisaran harga: €35-€45)

Kategori 3 (Sudut & Tingkat Atas) - Terletak di belakang gawang (Sjever/Utara dan Jug/Selatan), biasanya menjadi area fan tuan rumah yang paling vokal serta sektor khusus tim tamu. (Kisaran harga: €35-€45)

Pantau situs resmi tim nasional menjelang waktunya untuk informasi tambahan, dan juga situs penjualan ulang sekunder seperti Ticombo untuk ketersediaan terkini.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Stadion Bilino Polje

Stadion Bilino Polje adalah rumah bersejarah sepakbola di Bosnia dan Herzegovina, yang terkenal sebagai 'benteng' utama tim nasional meski tidak berada di ibu kota negara tersebut.

Terletak di kota industri Zenica di sepanjang Sungai Bosna, saat ini stadion ini memiliki kapasitas seluruh kursi sekitar 13.600 hingga 15.000 penonton. Stadion ini menjadi kandang permanen klub lokal NK Čelik Zenica dan luas dikenal karena atmosfernya yang intens, mengintimidasi, dan penuh gairah.

Dibangun pada 1972, proses konstruksinya hanya memakan waktu 6 hingga 8 bulan. Proyek ini sebagian besar didanai oleh pabrik baja lokal, Željezara, untuk menyediakan hiburan olahraga berkualitas tinggi bagi populasi industri kota yang pekerja keras.

Pada akhir 2025, Football Association of Bosnia and Herzegovina mengungkap rencana rekonstruksi bertahap untuk mengubah Bilino Polje menjadi stadion nasional ultra-modern berkapasitas 18.000 kursi dan sepenuhnya beratap.

Momen-momen berkesan di Stadion Bilino Polje:

Lahirnya Tim Nasional (1996) : Setelah merdeka, Bosnia dan Herzegovina memainkan pertandingan internasional kandang resmi pertama mereka di sini, hasil imbang bersejarah 0-0 melawan Albania.

Benteng 10 Tahun : Selama satu dekade luar biasa dari 1996 hingga 2006, tim nasional menjalani 15 pertandingan tanpa kalah di Bilino Polje sebelum akhirnya takluk dari Hungaria.

Keajaiban Piala Dunia : Stadion ini menjadi tuan rumah pertandingan-pertandingan bersejarah yang memastikan tempat negara tersebut di Piala Dunia FIFA 2014, serta kemenangan legendaris adu penalti play-off Piala Dunia 2026 atas Italia.

Akar Abad Pertengahan: Nama 'Bilino Polje' diterjemahkan sebagai 'White Field'. Ini adalah lokasi yang sangat bersejarah, tempat Bilino Polje Abjuration yang terkenal ditandatangani pada tahun 1203, sebuah peristiwa penting dalam sejarah Bosnia abad pertengahan jauh sebelum sepakbola ada.

Cara menuju ke sana

Jika Anda datang dari ibu kota Sarajevo, naik bus regional adalah opsi paling efisien dan populer. Karena stadion terletak tepat di pusat kota Zenica, stadion ini sangat mudah dicapai dengan berjalan kaki setelah Anda tiba di kota tersebut.

Dengan bus: Opsi terbaik dari Sarajevo. Naik bus antarkota secara luas dianggap sebagai pilihan terbaik karena keberangkatan yang sering.

Naik bus di Sarajevo Autobuska Stanica utama. Perusahaan seperti Centrotrans Eurolines mengoperasikan rute per jam. Perjalanan memakan waktu sekitar lebih dari 1 jam dan biayanya antara €8-€15.

Dengan kereta: Jika Anda memiliki anggaran terbatas dan menginginkan perjalanan dengan pemandangan indah, kereta adalah alternatif yang bagus.

Dioperasikan oleh Railways of the Federation of Bosnia and Herzegovina (ŽFBH). Kereta berangkat dari Sarajevo ke Zenica. Perjalanan memakan waktu sekitar 1 jam 35 hingga 45 menit dan biayanya €5-€7.

Dengan mobil: Jika Anda berkendara dari Sarajevo, ambil jalan tol A1 menuju utara. Perjalanan sekitar 70 km dan memakan waktu sekitar 45-50 menit. Tersedia fasilitas parkir berbayar di sekitar area stadion.

Pertandingan Bosnia dan Herzegovina vs Swedia di UEFA Nations League: Semua yang perlu Anda ketahui

Bosnia dan Herzegovina vs Swedia: Performa terkini

Peringkat FIFA: Bosnia dan Herzegovina (#61) vs Swedia (#37)

Dengan mencapai fase gugur Piala Dunia pada musim panas, Bosnia dan Herzegovina melampaui performa terbaik mereka sebelumnya di panggung global. Sebelum Piala Dunia, Bosnia dan Herzegovina menjalani tiga pertandingan kandang tanpa kalah, termasuk kemenangan adu penalti yang terkenal atas Italia.

Swedia juga tersingkir dari Piala Dunia FIFA 2026 pada babak 32 besar, kalah 3-0 dari Prancis. Meski meraih kemenangan meyakinkan 5-1 pada laga pembuka Piala Dunia mereka di Amerika Utara, mereka gagal melanjutkan start kemenangan itu, setelah kalah 5-1 dari Belanda dan imbang 1-1 dengan Jepang pada laga grup berikutnya.

Bosnia dan Herzegovina vs Swedia: Rekor head-to-head terkini

Swedia memenangi satu-satunya pertandingan sebelumnya yang dimainkan antara kedua negara. Mereka meraih kemenangan 4-2 dalam laga persahabatan internasional pada Mei 2010.

Ola Toivonen, Martin Olsson (dua kali), dan Marcus Berg mencetak gol untuk Swedia, sementara Sejad Salihović dan Ermin Zec mencetak gol untuk Bosnia dan Herzegovina.

Head to Head Seri 0 0 1 Friendlies Sweden SWE 4 Bosnia and Herzegovina BIH 2 FT 2 Gol yang Dicetak 4 Pertandingan lebih dari 2.5 gol 1 / 1 Kedua tim sama-sama mencetak gol 1 / 1

Grp. 4 Performa # M M S K G K +/- POIN Performa 1 Sweden SWE 1 1 0 0 2 1 +1 3 M 2 Bosnia and Herzegovina BIH 1 0 1 0 0 0 0 1 S 3 Poland POL 1 0 1 0 0 0 0 1 S 4 Romania ROU 1 0 0 1 1 2 -1 0 K Promosi Play-off promosi Play-off degradasi Degradasi



