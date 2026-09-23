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UEFA Nations League B
team-logoBosnia and Herzegovina
Bilino Polje Stadium
team-logoRomania
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Cara mendapatkan tiket Bosnia dan Herzegovina vs Rumania: harga UEFA Nations League B, informasi pertandingan, penjualan menit terakhir, dan lainnya

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Tickets
UEFA Nations League B
Bosnia and Herzegovina
Romania

Bosnia dan Herzegovina menghadapi Rumania di UEFA Nations League B. Berikut cara mendapatkan tiketnya

UEFA Nations League kembali hadir dengan laga internasional berisiko tinggi saat Bosnia dan Herzegovina menjamu Rumania di Stadion Bilino Polje, Zenica. Kedua negara Eropa itu akan berhadapan dalam duel grup krusial yang membawa implikasi besar terhadap promosi dan perolehan poin di klasemen turnamen.

GOAL menyajikan semua detail penting terkait tiket pertandingan, kategori tempat duduk, kisaran harga, serta panduan langsung tentang cara mengamankan kursi Anda.

Kapan kick-off Bosnia dan Herzegovina vs Rumania di UEFA Nations League B?

Bosnia dan Herzegovina vs Rumania akan digelar di Stadion Bilino Polje, Zenica, dengan waktu kick-off yang akan dikonfirmasi mendekati tanggal pertandingan.

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UEFA Nations League B - Pekan 6
Bilino Polje Stadium

Di mana membeli tiket Bosnia vs Rumania?

Tiket resmi utama didistribusikan langsung melalui portal resmi Federasi Sepak Bola Bosnia dan Herzegovina, BHFF Fans, yang menangani penjualan standar tiket masuk umum untuk laga kandang di Zenica. Suporter sebaiknya memeriksa platform resmi lebih awal untuk mengamankan tiket standar saat alokasi untuk publik dibuka.

Jika penjualan utama habis terjual sepenuhnya atau tier tempat duduk tertentu tidak lagi tersedia di portal resmi, platform pasar sekunder seperti Ticombo bisa menjadi pilihan jika listing di situs resmi sudah habis.

Berapa harga tiket Bosnia vs Rumania?

Tiket standar untuk satu pertandingan di portal penjualan tiket resmi dimulai dari sekitar €20 untuk tempat duduk masuk umum di belakang gawang di Stadion Bilino Polje.

Pasar sekunder seperti Ticombo mematok harga masuk mulai sekitar €125 di platform sekunder ketika alokasi standar habis di saluran penjualan tiket utama.

Bosnia dan Herzegovina vs Rumania UEFA Nations League B: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Bosnia dan Herzegovina vs Rumania

Bosnia dan Herzegovina memasuki laga ini setelah mencatat satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 2-0 dari Amerika Serikat di Piala Dunia, meski mereka sebelumnya mengalahkan Qatar 3-1 di turnamen tersebut. Mereka juga bermain imbang 1-1 melawan Kanada dan Panama dalam periode itu. Dalam lima laga tersebut, Bosnia mencetak enam gol dan kebobolan delapan gol.

Rumania membukukan dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima laga terakhir. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 2-1 atas Wales, dan sebelum itu mereka bermain imbang 1-1 dengan Georgia. Sebelumnya dalam rangkaian itu, mereka kalah dari Slovakia dan Turki, sementara kemenangan 7-1 atas San Marino menjadi hasil terbesar mereka pada periode tersebut. Tim asuhan Hagi mencetak 11 gol dan kebobolan empat gol dalam lima pertandingan itu, memberi mereka catatan pertahanan yang jauh lebih kuat dibanding lawan mereka menjelang laga ini.

BIH

BIH - Performa

PAN
S1-1
CAN
S1-1
SUI
K4-1
QAT
M3-1
USA
K2-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
6/9
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5
ROU

ROU - Performa

SMR
M7-1
TUR
K1-0
SVK
K2-0
GEO
S1-1
WAL
M2-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
10/6
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5

Bosnia dan Herzegovina vs Rumania: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terbaru kedua tim ini terjadi pada November 2025, ketika Bosnia dan Herzegovina mengalahkan Rumania 3-1 di kandang dalam kualifikasi Piala Dunia. Rumania memenangkan pertemuan sebelumnya pada tahun yang sama, dengan menaklukkan Bosnia 1-0 di Bucharest pada Maret 2025. Dari lima pertemuan yang tercatat, duel ini berlangsung ketat, dengan pertemuan sebelumnya juga mencakup dua laga Nations League pada 2022 dan satu kualifikasi Kejuaraan Eropa pada 2011. Rumania secara umum tampil lebih baik saat bermain di kandang, tetapi kemenangan terbaru Bosnia di Zenica menunjukkan bahwa keuntungan tuan rumah dalam laga ini memang nyata.

Head to Head

Bosnia and HerzegovinaSeriRomania
3
0
2
World Cup Qualification UEFA
Bosnia and Herzegovina badge
Bosnia and Herzegovina
BIH
3
Romania badge
Romania
ROU
1
FT
World Cup Qualification UEFA
Romania badge
Romania
ROU
0
Bosnia and Herzegovina badge
Bosnia and Herzegovina
BIH
1
FT
UEFA Nations League B
Romania badge
Romania
ROU
4
Bosnia and Herzegovina badge
Bosnia and Herzegovina
BIH
1
FT
UEFA Nations League B
Bosnia and Herzegovina badge
Bosnia and Herzegovina
BIH
1
Romania badge
Romania
ROU
0
FT
European Championship Qualification
Romania badge
Romania
ROU
3
Bosnia and Herzegovina badge
Bosnia and Herzegovina
BIH
0
FT
6Gol yang Dicetak8
Pertandingan lebih dari 2.5 gol3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol2/5


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