UEFA Nations League kembali bergulir dengan laga internasional penting saat Bosnia dan Herzegovina menjamu Rumania di Stadion Bilino Polje, Zenica. Kedua negara Eropa ini bertemu dalam pertandingan grup krusial yang berdampak besar pada peluang promosi dan perolehan poin di klasemen turnamen.

GOAL menyajikan semua informasi yang diperlukan mengenai tiket pertandingan, kategori tempat duduk, harga, dan cara mendapatkan tempat duduk Anda.

Kapan kick-off Bosnia dan Herzegovina vs Rumania di UEFA Nations League B?

Bosnia dan Herzegovina vs Rumania berlangsung di Stadion Bilino Polje, Zenica, dengan waktu kick-off akan dikonfirmasi menjelang tanggal pertandingan.

UEFA Nations League B - Pekan 6 17 Nov 2026 - 14.45 Bilino Polje Stadium

Di mana membeli tiket Bosnia vs Rumania?

Tiket resmi dijual langsung melalui portal resmi Asosiasi Sepak Bola Bosnia dan Herzegovina, BHFF Fans, yang menangani penjualan tiket reguler untuk pertandingan kandang di Zenica. Suporter sebaiknya memeriksa platform resmi sejak awal agar bisa mendapatkan tiket reguler saat kuota untuk umum mulai tersedia.

Jika tiket resmi habis terjual atau kategori tempat duduk tertentu tidak lagi tersedia di portal resmi, platform pasar sekunder seperti Ticombo bisa menjadi pilihan jika tiket di situs resmi sudah habis.

Berapa harga tiket Bosnia vs Rumania?

Harga tiket reguler untuk satu pertandingan di portal tiket resmi mulai sekitar €20 untuk tempat duduk di belakang gawang Stadion Bilino Polje.

Di pasar sekunder seperti Ticombo, harga tiket termurah mulai sekitar €125 ketika kuota tiket reguler di saluran penjualan resmi habis terjual.

Bosnia dan Herzegovina vs Rumania di UEFA Nations League B: Semua yang perlu diketahui

Performa Bosnia dan Herzegovina vs Rumania

Bosnia dan Herzegovina memasuki pertandingan ini dengan catatan satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima laga terakhir. Pertandingan terakhir mereka berakhir dengan kekalahan 2-0 dari Amerika Serikat di Piala Dunia, meski sebelumnya mereka mengalahkan Qatar 3-1 di turnamen tersebut. Dalam periode itu, mereka juga bermain imbang 1-1 melawan Kanada dan Panama. Sepanjang lima laga tersebut, Bosnia mencetak enam gol dan kebobolan delapan kali.

Rumania mencatat dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 2-1 atas Wales, setelah sebelumnya bermain imbang 1-1 melawan Georgia. Sebelum itu, mereka kalah dari Slovakia dan Turki, sementara kemenangan 7-1 atas San Marino menjadi hasil terbesar mereka dalam periode tersebut. Tim asuhan Hagi mencetak sebelas gol dan kebobolan empat kali dalam lima laga itu, sehingga memiliki catatan pertahanan yang jauh lebih baik daripada lawannya menjelang pertandingan ini.

Bosnia dan Herzegovina vs Rumania: Catatan pertemuan terakhir

Pertemuan terakhir kedua tim terjadi pada November 2025, ketika Bosnia dan Herzegovina mengalahkan Rumania 3-1 di kandang dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia. Rumania memenangi pertemuan pertama mereka pada tahun yang sama dengan mengalahkan Bosnia 1-0 di Bukares pada Maret 2025. Dari lima pertemuan yang tercatat, persaingan kedua tim berlangsung ketat. Pertemuan sebelumnya juga mencakup dua laga Nations League pada 2022 dan satu pertandingan kualifikasi Kejuaraan Eropa pada 2011. Rumania secara umum meraih hasil lebih baik di kandang, tetapi kemenangan terbaru Bosnia di Zenica menunjukkan bahwa keuntungan bermain di kandang benar-benar berpengaruh dalam pertandingan ini.