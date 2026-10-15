UEFA Nations League kembali dengan laga internasional penting saat Bosnia dan Herzegovina menjamu Rumania di Stadion Bilino Polje, Zenica. Kedua negara Eropa ini bertemu dalam pertandingan grup krusial yang berdampak besar pada peluang promosi dan perolehan poin di klasemen turnamen.

GOAL menyajikan semua informasi yang diperlukan mengenai tiket pertandingan, kategori tempat duduk, harga, dan cara mendapatkan kursi Anda.

Kapan laga Bosnia dan Herzegovina vs Rumania di UEFA Nations League B dimulai?

Bosnia dan Herzegovina vs Rumania akan berlangsung di Stadion Bilino Polje, Zenica, dengan waktu kick-off yang akan dikonfirmasi mendekati tanggal pertandingan.

UEFA Nations League B - Pekan 6 17 Nov 2026 - 14.45 Bilino Polje Stadium

Di mana membeli tiket Bosnia vs Rumania?

Tiket resmi dijual langsung melalui portal resmi Asosiasi Sepak Bola Bosnia dan Herzegovina, BHFF Fans, yang menangani penjualan tiket masuk umum untuk laga kandang di Zenica. Suporter sebaiknya memeriksa platform resmi lebih awal agar bisa mendapatkan tiket reguler saat kuota untuk publik mulai tersedia.

Jika tiket dari penjualan resmi habis sepenuhnya atau kategori tempat duduk tertentu tidak lagi tersedia di portal resmi, platform penjualan kembali seperti Ticombo bisa menjadi pilihan apabila tiket di situs resmi sudah habis.

Berapa harga tiket Bosnia vs Rumania?

Harga tiket reguler untuk satu pertandingan di portal tiket resmi mulai sekitar €20 untuk tempat duduk kategori umum di belakang gawang Stadion Bilino Polje.

Di pasar penjualan kembali seperti Ticombo, harga tiket mulai sekitar €125 ketika kuota reguler di kanal penjualan resmi habis.

Bosnia dan Herzegovina vs Rumania di UEFA Nations League B: Semua yang perlu diketahui

Performa Bosnia dan Herzegovina vs Rumania

Bosnia dan Herzegovina memasuki pertandingan ini dengan catatan satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima laga terakhir. Laga terakhir mereka berakhir dengan kekalahan 2-0 dari Amerika Serikat di Piala Dunia, meski sebelumnya mereka mengalahkan Qatar 3-1 di turnamen tersebut. Dalam rentang itu, mereka juga bermain imbang 1-1 melawan Kanada dan Panama. Sepanjang lima pertandingan tersebut, Bosnia mencetak enam gol dan kebobolan delapan.

Rumania mencatat dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima laga terakhir. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 2-1 atas Wales, setelah sebelumnya bermain imbang 1-1 melawan Georgia. Sebelum itu, mereka kalah dari Slovakia dan Turki, sementara kemenangan 7-1 atas San Marino menjadi hasil terbesar mereka dalam periode tersebut. Tim asuhan Hagi mencetak sebelas gol dan kebobolan empat dalam lima pertandingan itu, sehingga memiliki catatan pertahanan yang jauh lebih baik daripada lawannya menjelang laga ini.

Bosnia dan Herzegovina vs Rumania: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terakhir kedua tim terjadi pada November 2025, ketika Bosnia dan Herzegovina mengalahkan Rumania 3-1 di kandang dalam kualifikasi Piala Dunia. Rumania memenangi pertemuan sebelumnya pada tahun yang sama dengan mengalahkan Bosnia 1-0 di Bukares pada Maret 2025. Dari lima pertemuan yang tercatat, persaingan kedua tim berlangsung ketat. Pertemuan sebelumnya juga mencakup dua laga Nations League pada 2022 dan satu laga kualifikasi Kejuaraan Eropa pada 2011. Rumania secara umum meraih hasil lebih baik di kandang, tetapi kemenangan terbaru Bosnia di Zenica menunjukkan bahwa keuntungan bermain di kandang berpengaruh dalam pertemuan ini.



