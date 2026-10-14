Borussia Mönchengladbach menjamu Paderborn pada Sabtu, 31 Oktober 2026 di Ista-Borussia-Park, Mönchengladbach.

Pertemuan terakhir mereka di liga berlangsung pada Juni 2020, ketika Borussia Mönchengladbach meraih kemenangan meyakinkan 3-1 di kandang lawan. Kemenangan terakhir Paderborn atas Gladgladbach terjadi dalam laga persahabatan pada Juli 2021, saat mereka menang 3-1 di BORUSSIA-PARK.

Simak panduan GOAL tentang semua yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Borussia Mönchengladbach vs Paderborn, termasuk tempat membeli dan harganya.

Kapan pertandingan Bundesliga Borussia Moenchengladbach vs Paderborn dimulai?

Borussia Mönchengladbach vs Paderborn dimulai di Ista-Borussia-Park, Mönchengladbach, pada Sabtu, 31 Oktober 2026.

Bundesliga - Pekan 8 31 Okt 2026 - 10.30 Ista-Borussia-Park

Bagaimana cara membeli tiket Bundesliga Borussia Moenchengladbach vs Paderborn?

Ada beberapa pilihan untuk membeli tiket pertandingan Bundesliga mendatang antara Borussia Mönchengladbach dan SC Paderborn:

1. Kanal resmi klub

Anda dapat memeriksa langsung melalui Borussia Mönchengladbach untuk penjualan tiket resmi, prapenjualan bagi anggota, dan ketersediaan tiket di loket BORUSSIA-PARK.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali dapat ditemukan di platform tiket sekunder seperti StubHub . Platform ini memungkinkan suporter membeli dan menjual tiket pertandingan Bundesliga mendatang ketika alokasi tiket utama telah habis.

Berapa harga tiket Bundesliga Borussia Moenchengladbach vs Paderborn?

1. Kanal resmi klub

Area berdiri (sektor Nordkurve / Südkurve): Harga tiket standar untuk area berdiri pendukung tuan rumah melalui penjualan utama bagi anggota umumnya berkisar antara €19 hingga €30 .

Tempat duduk kategori 2 (tribun atas dan area sudut): Harga di loket klub biasanya berkisar antara €35 hingga €55 .

Tempat duduk kategori 1 (tribun sisi panjang seperti Osttribüne dan Westtribüne): Harga umumnya berkisar antara €60 hingga €95 , bergantung pada sektor dan pemandangannya.

Tempat duduk VIP & bisnis: Harga pilihan layanan premium dan ruang tunggu berkisar mulai dari €150 hingga €300+ .

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi melalui penjualan utama klub habis, platform tiket sekunder seperti StubHubmenawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Harga terjangkau / area berdiri yang aman: Harga untuk area dengan permintaan lebih rendah atau tribun atas mulai sekitar €18 hingga €75 .

Tempat duduk standar (kategori 2): Harga mulai sekitar €60 hingga €95 per tiket.

Tempat duduk premium & di tribun sisi panjang (kategori 1 / Osttribüne / Westtribüne): Harga berkisar antara €105 hingga €245+ .

Paket VIP & layanan tamu: Harga paket ruang tunggu bisnis kelas atas dapat mencapai €1.700+ , bergantung pada ketersediaan dan penjualnya.

Bundesliga Borussia Moenchengladbach vs Paderborn: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Borussia Moenchengladbach vs Paderborn

Gladbach datang dengan performa buruk, hanya meraih satu kemenangan dalam lima pertandingan kompetitif terakhir mereka. Satu-satunya kemenangan itu diraih dalam laga persahabatan melawan Sportfreunde Siegen, sementara catatan Bundesliga mereka dalam periode yang sama adalah empat kekalahan. Laga liga terbaru berakhir dengan kekalahan 3-4 dari Mainz, dan kekalahan 5-0 dari Freiburg pada awal September menegaskan rapuhnya pertahanan yang harus dibenahi Blessin. Dalam lima pertandingan tersebut, Gladbach mencetak enam gol dan kebobolan 14 kali.

Catatan terbaru Paderborn lebih menjanjikan. Mereka memenangi dua dari lima pertandingan terakhir, termasuk kemenangan 3-1 atas Hoffenheim di Bundesliga pada laga terbaru mereka. Rangkaian itu juga mencakup hasil imbang tanpa gol melawan Mainz dan kemenangan atas 1. FC Phoenix Luebeck di DFB-Pokal. Tim asuhan Kettemann mencetak tujuh gol dan kebobolan lima kali dalam lima pertandingan tersebut.

Borussia Moenchengladbach vs Paderborn: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terakhir kedua klub berlangsung dalam laga persahabatan pada Juli 2021, yang dimenangi Paderborn 3-1 di Ista-Borussia-Park. Dari lima pertemuan terakhir di semua kompetisi, Gladbach memiliki catatan lebih baik dengan tiga kemenangan, sementara Paderborn meraih dua kemenangan. Khusus dalam pertemuan Bundesliga, Gladbach mendominasi dengan memenangi ketiga pertandingan kompetitif yang tercantum dalam kumpulan data.