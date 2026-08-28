Borussia Mönchengladbach akan menghadapi Mainz 05 pada Sabtu, 19 September 2026 di Borussia-Park, Mönchengladbach.

Dalam pertemuan liga terbaru mereka di venue yang sama pada April 2026, kedua tim bermain imbang 1-1 dalam laga yang berlangsung ketat. Dengan keuntungan bermain di kandang, Mönchengladbach akan berupaya meraih tiga poin penuh di depan para pendukungnya, sementara Mainz 05 mengincar penampilan kuat di laga tandang.

Biarkan GOAL memberikan Anda semua yang perlu diketahui tentang cara mendapatkan tiket Borussia Mönchengladbach vs Mainz 05, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Bundesliga Borussia Moenchengladbach vs Mainz 05?

Borussia Mönchengladbach vs Mainz 05 berlangsung di Borussia-Park, Mönchengladbach.

Bundesliga - Pekan 4 19 Sep 2026 - 09.30 Ista-Borussia-Park

Bagaimana cara membeli tiket Bundesliga Borussia Moenchengladbach vs Mainz 05?

Anda bisa membeli tiket untuk pertandingan Borussia Mönchengladbach vs Mainz 05 pada 19 September 2026 melalui beberapa saluran resmi dan sekunder:

Situs resmi klub (Ticketshop Borussia Mönchengladbach): Opsi paling aman dan paling langsung adalah situs resmi Borussia Mönchengladbach (borussia.de). Tiket pertandingan umumnya lebih dulu dijual kepada anggota resmi klub, kemudian dilanjutkan dengan penjualan untuk umum jika masih ada kursi yang tersisa.

Platform penjualan ulang tiket sekunder: Jika tiket habis terjual melalui klub, Anda mungkin bisa menemukan tiket di agregator tiket sekunder dan marketplace seperti StubHub.

Tiket sektor tim tamu: Jika Anda ingin duduk bersama pendukung Mainz 05 di sektor tandang yang telah ditentukan, tiket tersedia secara langsung melalui portal tiket online resmi 1. FSV Mainz 05.

Berapa harga tiket Bundesliga Borussia Moenchengladbach vs Mainz 05?

Untuk laga Bundesliga Borussia Mönchengladbach vs Mainz 05 pada 19 September 2026, harga tiket bervariasi tergantung apakah Anda membelinya langsung dari sumber resmi atau melalui marketplace sekunder:

Portal resmi klub (Borussia Mönchengladbach): Tiket resmi standar dengan harga normal yang dibeli langsung dari klub biasanya berada di kisaran €15 hingga €55 untuk kategori tempat duduk reguler, tergantung apakah Anda memilih area tribun berdiri (Nordkurve) atau bagian tribun duduk.

Pasar sekunder & platform penjualan ulang: Di marketplace tiket sekunder dan agregator penjualan ulang seperti StubHub, harga awal untuk kursi standar umumnya dimulai dari sekitar €20 hingga €60 . Tergantung ketersediaan, lokasi kursi (seperti tribun utama bagian tengah), dan permintaan yang meningkat mendekati hari pertandingan, rata-rata listing pasar sekunder untuk laga ini berada di kisaran €60 hingga €250+ .

VIP & hospitality: Paket hospitality premium dan kursi pengalaman VIP untuk laga ini dimulai jauh lebih tinggi, sering kali mulai dari €300 dan melampaui €1.000 untuk executive suite.

Borussia Moenchengladbach vs Mainz 05 Bundesliga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Borussia Moenchengladbach vs Mainz 05

Borussia Mönchengladbach memenangi semua lima pertandingan terbaru mereka di pramusim dan DFB-Pokal. Laga terakhir mereka berakhir dengan kemenangan meyakinkan 5-0 atas TSV Schott Mainz di ajang piala pada 23 Agustus. Sebelumnya di pramusim mereka mengalahkan Aston Villa 2-1 dan Velbert 8-0. Dalam lima pertandingan tersebut, Gladbach mencetak 20 gol dan hanya kebobolan dua kali, catatan yang menunjukkan skuad yang terorganisir dengan baik dan klinis.

Mainz 05 juga sedang dalam performa sangat baik, dengan memenangi empat dari lima pertandingan terakhir mereka dan satu kali imbang. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 9-0 atas VfB Krieschow di ajang piala pada 23 Agustus. Tim asuhan Fischer juga mengalahkan AFC Bournemouth 2-1 dan Paris FC 4-0 di pramusim, dan hanya bermain imbang melawan Udinese, 3-3. Mainz mencetak 17 gol dan kebobolan empat kali dalam lima laga tersebut.

Borussia Moenchengladbach vs Mainz 05: Rekor head-to-head terbaru

Pertemuan terbaru kedua tim ini berakhir 1-1 di Borussia-Park pada 19 April 2026 di Bundesliga. Sebelumnya, Mainz 05 kalah 1-0 di kandang dari Gladbach pada Desember 2025. Dalam lima pertemuan terakhir di Bundesliga, Gladbach meraih satu kemenangan, Mainz meraih satu kemenangan, dan tiga laga berakhir imbang, dengan kedua klub sama-sama kesulitan untuk benar-benar unggul dalam duel ini.