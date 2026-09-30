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Cara mendapatkan tiket Borussia Moenchengladbach vs Hoffenheim: harga Bundesliga, informasi pertandingan, penjualan menit-menit akhir, dan lainnya

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Borussia Moenchengladbach menghadapi Hoffenheim di Bundesliga. Berikut cara Anda mendapatkan tiketnya

Borussia Mönchengladbach akan menghadapi Hoffenheim pada Minggu, 18 Oktober 2026 di Borussia-Park, Mönchengladbach.

Secara historis, pertemuan ini konsisten menghadirkan laga dengan banyak gol dan menghibur, dengan rata-rata lebih dari lima gol per pertandingan dalam pertemuan terbaru mereka di kasta teratas. Gladbach akan berusaha memaksimalkan keuntungan bermain di kandang setelah meraih kemenangan meyakinkan 4-0 dalam pertemuan kandang terakhir mereka di liga melawan Hoffenheim.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Borussia Mönchengladbach vs Hoffenheim, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Bundesliga Borussia Moenchengladbach vs Hoffenheim?

Borussia Mönchengladbach vs Hoffenheim akan kick-off di Borussia-Park, Mönchengladbach, pada Minggu, 18 Oktober 2026.

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Bundesliga - Pekan 6
Ista-Borussia-Park

Bagaimana cara membeli tiket Bundesliga Borussia Moenchengladbach vs Hoffenheim?

Untuk membeli tiket Borussia Mönchengladbach vs TSG 1899 Hoffenheim di BORUSSIA-PARK, Anda bisa mengikuti jalur utama berikut:

1. Kanal tiket resmi

  • Ticketshop resmi Borussia Mönchengladbach: Cara paling aman dan paling langsung adalah melalui portal tiket online resmi Gladbach. Tiket biasanya dirilis secara bertahap, dimulai untuk anggota klub sebelum dibuka untuk publik umum jika kursi masih tersedia.
  • Secondary Ticket Exchange (Zweitmarkt): Gladbach mengoperasikan platform penjualan kembali tiket resmi melalui situs utama mereka. Jika pertandingan habis terjual, anggota klub dan suporter menjual kembali tiket mereka dengan aman pada nilai nominal asli.
  • Sektor suporter tim tamu: Jika Anda mendukung Hoffenheim, tiket untuk bagian tim tamu didistribusikan langsung melalui toko tiket resmi TSG Hoffenheim bagi anggota klub tamu dan pemegang tiket musiman.

2. Platform penjualan kembali pihak ketiga

  • Marketplace tiket sekunder: Platform tiket sekunder seperti StubHub mencantumkan tiket sekunder. Perlu diingat bahwa harga di marketplace sekunder sering berfluktuasi berdasarkan permintaan dan bisa lebih tinggi daripada harga nominal resmi.

Berapa harga tiket Bundesliga Borussia Moenchengladbach vs Hoffenheim?

Harga tiket untuk Borussia Mönchengladbach vs TSG 1899 Hoffenheim di BORUSSIA-PARK bervariasi berdasarkan kategori tempat duduk dan kanal pembelian:

1. Harga nominal resmi (Ticketshop Gladbach)

  • Tribune berdiri (Nordkurve): Sekitar €16 - €19
  • Tempat duduk standar (tingkat atas & bawah): Sekitar €19 - €55 (tergantung kedekatan dengan pandangan ke area tengah lapangan)
  • Zweitmarkt resmi (bursa penjualan kembali): Dijual pada nilai nominal asli, biasanya berkisar antara €16 dan €55 tanpa mark-up sekunder.

2. Marketplace penjualan kembali sekunder

Jika tiket habis terjual melalui kanal resmi klub, harga di platform tiket sekunder seperti StubHub berfluktuasi berdasarkan permintaan pasar

  • Tiket level awal/termurah: Sekitar €22 - €30
  • Rentang harga tiket rata-rata: €50 - €140+ (tergantung tingkat kursi, ketersediaan, dan permintaan mendekati hari pertandingan)
  • VIP & hospitality: Mulai dari €250 - €300+

Borussia Moenchengladbach vs Hoffenheim Bundesliga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Borussia Moenchengladbach vs Hoffenheim

Borussia Mönchengladbach kalah dalam tiga dari lima pertandingan kompetitif terakhir mereka yang dihitung dalam Bundesliga, dengan satu-satunya kemenangan datang dalam laga DFB-Pokal melawan TSV Schott Mainz (5-0) dan laga persahabatan pramusim melawan Aston Villa (2-1). Hasil terbaru mereka adalah kekalahan 5-0 di markas SC Freiburg. Dalam lima pertandingan tersebut, Gladbach mencetak sembilan gol dan kebobolan 13, dengan kekalahan mereka di Bundesliga saja menghasilkan catatan gol 3-12.

Hoffenheim mencatat dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 2-1 atas VfB Stuttgart di Bundesliga, dengan Hlozek mencetak dua gol. Mereka juga mengalahkan Erzgebirge Aue 4-0 di DFB-Pokal dan bermain imbang 2-2 dengan Tottenham Hotspur pada pramusim. TSG mencetak 11 gol dan kebobolan delapan dalam lima pertandingan tersebut.

BMG

BMG - Performa

RBL
K3-0
ELV
K3-4
SCF
K5-0
M05
K3-4
SIE
M0-3
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
9/16
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
5/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5
TSG

TSG - Performa

KOE
K3-2
BVB
K2-3
VFB
M2-1
OFI
K2-0
SCP
K3-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
7/12
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5

Borussia Moenchengladbach vs Hoffenheim: Rekor head-to-head terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua klub terjadi pada 16 Mei 2026 di Bundesliga, dengan Borussia Mönchengladbach menang 4-0 di kandang. Dalam lima pertemuan head-to-head terakhir, Gladbach menang dua kali, Hoffenheim menang dua kali, dan satu pertandingan berakhir imbang, yakni hasil 4-4 di Borussia-Park pada Mei 2025. Lima pertemuan itu menghasilkan total 27 gol, dengan rata-rata lebih dari lima gol per pertandingan.

Head to Head

Borussia MoenchengladbachSeriHoffenheim
2
1
2
Bundesliga
Borussia Moenchengladbach badge
Borussia Moenchengladbach
BMG
4
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
0
FT
Bundesliga
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
5
Borussia Moenchengladbach badge
Borussia Moenchengladbach
BMG
1
FT
Bundesliga
Borussia Moenchengladbach badge
Borussia Moenchengladbach
BMG
4
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
4
FT
Bundesliga
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
1
Borussia Moenchengladbach badge
Borussia Moenchengladbach
BMG
2
FT
Bundesliga
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
4
Borussia Moenchengladbach badge
Borussia Moenchengladbach
BMG
3
FT
14Gol yang Dicetak14
Pertandingan lebih dari 2.5 gol5/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol4/5
#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
440092+712
M
M
M
M
2
Bayern MunichBayern MunichFCB
4310142+1210
M
M
S
M
3
FreiburgFreiburgSCF
4310123+910
S
M
M
M
4
AugsburgAugsburgFCA
4211116+57
K
S
M
M
5
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
4211105+57
M
S
M
K
6
Mainz 05Mainz 05M05
4211106+47
M
K
M
S
7
ElversbergElversbergELV
421187+17
S
K
M
M
8
Werder BremenWerder BremenSVW
42118807
M
S
M
K
9
RB LeipzigRB LeipzigRBL
420295+46
K
M
K
M
10
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
4121910-15
S
M
K
S
11
Schalke 04Schalke 04S04
412134-15
S
M
S
K
12
PaderbornPaderbornSCP
411235-24
M
K
K
S
13
FC KoelnFC KoelnKOE
411269-34
K
S
K
M
14
HoffenheimHoffenheimTSG
4103710-33
K
M
K
K
15
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
410369-33
K
K
M
K
16
Hamburger SVHamburger SVHSV
4103213-113
M
K
K
K
17
Union BerlinUnion BerlinFCU
4013417-131
K
K
K
S
18
Borussia MoenchengladbachBorussia MoenchengladbachBMG
4004616-100
K
K
K
K
Liga Champions
Liga Europa
Lolos ke Liga Konferensi Europa
Play-off degradasi
Degradasi

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