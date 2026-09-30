Borussia Mönchengladbach akan menghadapi Hoffenheim pada Minggu, 18 Oktober 2026 di Borussia-Park, Mönchengladbach.

Secara historis, pertemuan ini konsisten menghadirkan laga dengan banyak gol dan menghibur, dengan rata-rata lebih dari lima gol per pertandingan dalam pertemuan terbaru mereka di kasta teratas. Gladbach akan berusaha memaksimalkan keuntungan bermain di kandang setelah meraih kemenangan meyakinkan 4-0 dalam pertemuan kandang terakhir mereka di liga melawan Hoffenheim.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Borussia Mönchengladbach vs Hoffenheim, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Bundesliga Borussia Moenchengladbach vs Hoffenheim?

Borussia Mönchengladbach vs Hoffenheim akan kick-off di Borussia-Park, Mönchengladbach, pada Minggu, 18 Oktober 2026.

Bundesliga - Pekan 6 18 Okt 2026 - 11.30 Ista-Borussia-Park

Bagaimana cara membeli tiket Bundesliga Borussia Moenchengladbach vs Hoffenheim?

Untuk membeli tiket Borussia Mönchengladbach vs TSG 1899 Hoffenheim di BORUSSIA-PARK, Anda bisa mengikuti jalur utama berikut:

1. Kanal tiket resmi

Ticketshop resmi Borussia Mönchengladbach : Cara paling aman dan paling langsung adalah melalui portal tiket online resmi Gladbach. Tiket biasanya dirilis secara bertahap, dimulai untuk anggota klub sebelum dibuka untuk publik umum jika kursi masih tersedia.

Secondary Ticket Exchange (Zweitmarkt) : Gladbach mengoperasikan platform penjualan kembali tiket resmi melalui situs utama mereka. Jika pertandingan habis terjual, anggota klub dan suporter menjual kembali tiket mereka dengan aman pada nilai nominal asli.

Sektor suporter tim tamu : Jika Anda mendukung Hoffenheim, tiket untuk bagian tim tamu didistribusikan langsung melalui toko tiket resmi TSG Hoffenheim bagi anggota klub tamu dan pemegang tiket musiman.

2. Platform penjualan kembali pihak ketiga

Marketplace tiket sekunder : Platform tiket sekunder seperti StubHub mencantumkan tiket sekunder. Perlu diingat bahwa harga di marketplace sekunder sering berfluktuasi berdasarkan permintaan dan bisa lebih tinggi daripada harga nominal resmi.

Berapa harga tiket Bundesliga Borussia Moenchengladbach vs Hoffenheim?

Harga tiket untuk Borussia Mönchengladbach vs TSG 1899 Hoffenheim di BORUSSIA-PARK bervariasi berdasarkan kategori tempat duduk dan kanal pembelian:

1. Harga nominal resmi (Ticketshop Gladbach)

Tribune berdiri (Nordkurve) : Sekitar €16 - €19

Tempat duduk standar (tingkat atas & bawah) : Sekitar €19 - €55 (tergantung kedekatan dengan pandangan ke area tengah lapangan)

Zweitmarkt resmi (bursa penjualan kembali) : Dijual pada nilai nominal asli, biasanya berkisar antara €16 dan €55 tanpa mark-up sekunder.

2. Marketplace penjualan kembali sekunder

Jika tiket habis terjual melalui kanal resmi klub, harga di platform tiket sekunder seperti StubHub berfluktuasi berdasarkan permintaan pasar

Tiket level awal/termurah : Sekitar €22 - €30

Rentang harga tiket rata-rata : €50 - €140+ (tergantung tingkat kursi, ketersediaan, dan permintaan mendekati hari pertandingan)

VIP & hospitality : Mulai dari €250 - €300+

Borussia Moenchengladbach vs Hoffenheim Bundesliga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Borussia Moenchengladbach vs Hoffenheim

Borussia Mönchengladbach kalah dalam tiga dari lima pertandingan kompetitif terakhir mereka yang dihitung dalam Bundesliga, dengan satu-satunya kemenangan datang dalam laga DFB-Pokal melawan TSV Schott Mainz (5-0) dan laga persahabatan pramusim melawan Aston Villa (2-1). Hasil terbaru mereka adalah kekalahan 5-0 di markas SC Freiburg. Dalam lima pertandingan tersebut, Gladbach mencetak sembilan gol dan kebobolan 13, dengan kekalahan mereka di Bundesliga saja menghasilkan catatan gol 3-12.

Hoffenheim mencatat dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 2-1 atas VfB Stuttgart di Bundesliga, dengan Hlozek mencetak dua gol. Mereka juga mengalahkan Erzgebirge Aue 4-0 di DFB-Pokal dan bermain imbang 2-2 dengan Tottenham Hotspur pada pramusim. TSG mencetak 11 gol dan kebobolan delapan dalam lima pertandingan tersebut.

Borussia Moenchengladbach vs Hoffenheim: Rekor head-to-head terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua klub terjadi pada 16 Mei 2026 di Bundesliga, dengan Borussia Mönchengladbach menang 4-0 di kandang. Dalam lima pertemuan head-to-head terakhir, Gladbach menang dua kali, Hoffenheim menang dua kali, dan satu pertandingan berakhir imbang, yakni hasil 4-4 di Borussia-Park pada Mei 2025. Lima pertemuan itu menghasilkan total 27 gol, dengan rata-rata lebih dari lima gol per pertandingan.