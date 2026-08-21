Borussia Moenchengladbach akan menghadapi Elversberg pada Sabtu, 5 September 2026 di Borussia-Park, Mönchengladbach.

Laga kandang ini memberi Mönchengladbach peluang pada awal musim untuk mengamankan poin penting, sementara tim tamu Elversberg berupaya menegaskan pijakan mereka di kompetisi kasta tertinggi. Kedua tim sebelumnya baru sekali bertemu dalam laga kompetitif di level senior, dengan Mönchengladbach meraih kemenangan meyakinkan 5-0 atas Elversberg pada putaran kedua DFB-Pokal pada Desember 2020.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mengamankan tiket Borussia Moenchengladbach vs Elversberg, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Borussia Moenchengladbach vs Elversberg di Bundesliga?

Borussia Moenchengladbach menjamu Elversberg di Borussia-Park, Mönchengladbach, pada pekan pembuka musim Bundesliga.

Bundesliga - Pekan 2 5 Sep 2026 - 09.30 Ista-Borussia-Park

Bagaimana cara membeli tiket Borussia Moenchengladbach vs Elversberg di Bundesliga?

1. Penjualan resmi klub tuan rumah (Borussia Mönchengladbach)

Beli langsung melalui portal tiket online resmi tim tuan rumah.

Anggota klub mendapat jendela pemesanan prioritas lebih awal sebelum sisa tiket dibuka untuk publik umum.

Jika kursi reguler habis terjual, periksa bursa tiket resmi sekunder di situs web klub untuk penjualan ulang dengan harga nominal langsung dari pemegang tiket musiman.

2. Blok suporter tandang (SV Elversberg)

Suporter tim tamu sebaiknya membeli tiket langsung melalui toko tiket resmi SV Elversberg untuk mengamankan kursi di sektor tamu yang ditentukan di BORUSSIA-PARK.

3. Marketplace penjualan ulang pihak ketiga

Platform tiket sekunder seperti Stubhub menyediakan listing yang tersedia, meski harga umumnya naik di atas harga resmi tergantung pada permintaan.

Berapa harga tiket Borussia Moenchengladbach vs Elversberg di Bundesliga?

Untuk pertandingan Bundesliga antara Borussia Mönchengladbach dan SV Elversberg di BORUSSIA PARK, harga tiket di pasar resmi dan sekunder adalah sebagai berikut:

Harga resmi: Langsung dari portal klub, harga tiket standar non-VIP umumnya berkisar dari €15 hingga €55 di berbagai kategori standar.

Pasar penjualan ulang: Di platform pihak ketiga seperti Stubhub, harga awal untuk tiket masuk dasar biasanya dimulai dari sekitar €20 hingga €50 , sementara listing sekunder rata-rata berada di kisaran €170 dan €300 tergantung pada permintaan per sektor dan ketersediaan.

Borussia Moenchengladbach vs Elversberg di Bundesliga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Borussia Moenchengladbach vs Elversberg

Borussia Moenchengladbach memasuki laga pembuka Bundesliga dengan lima kemenangan dari lima laga pramusim, mencetak 20 gol dan hanya kebobolan dua gol dalam rangkaian pertandingan tersebut. Laga terakhir mereka berakhir dengan kemenangan 2-1 atas Aston Villa pada 15 Agustus, sementara hasil paling telak mereka adalah kemenangan 8-0 atas Velbert. Rangkaian itu menandai sapu bersih dalam jadwal persiapan musim panas mereka.

Elversberg mencatat tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dari lima pertandingan pramusim terakhir mereka. Mereka mengalahkan Lorient 4-1 dalam laga uji coba terakhir pada 15 Agustus dan sebelumnya mencetak lima gol ke gawang Strasbourg dalam kemenangan 5-2. Satu-satunya kekalahan mereka terjadi saat menghadapi Viktoria Köln 1904 pada pertengahan Juli. Dari lima pertandingan tersebut, mereka mencetak 12 gol dan kebobolan enam gol.

Borussia Moenchengladbach vs Elversberg: Rekor pertemuan terkini

Kedua klub hanya pernah bertemu sekali dalam catatan yang tersedia, dengan Borussia Moenchengladbach menang 5-0 di kandang Elversberg dalam ajang DFB-Pokal pada Desember 2020. Hasil itu menjadi satu-satunya data head-to-head antara kedua tim ini, yang berarti konteks historis yang bisa dijadikan acuan menjelang pertemuan pertama mereka di Bundesliga sangat terbatas.

Head to Head Seri 1 0 0 DFB-Pokal Elversberg ELV 0 Borussia Moenchengladbach BMG 5 FT 5 Gol yang Dicetak 0 Pertandingan lebih dari 2.5 gol 1 / 1 Kedua tim sama-sama mencetak gol 0 / 1

Klasemen Borussia Moenchengladbach vs Elversberg

Di klasemen Bundesliga, Borussia Moenchengladbach saat ini berada di posisi kelima, sementara Elversberg menempati peringkat ketujuh.