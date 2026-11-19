Borussia Mönchengladbach menjamu Eintracht Frankfurt pada Sabtu, 12 Desember 2026 di Ista-Borussia-Park, Mönchengladbach.

Pertemuan terakhir mereka di Bundesliga pada Februari 2026 berakhir dengan kemenangan meyakinkan Frankfurt 3-0 di Deutsche Bank Park. Sebelumnya, kedua tim terlibat laga luar biasa dengan total sepuluh gol pada September 2025, ketika Frankfurt menang tipis 6-4 atas Mönchengladbach.

Berikut GOAL sajikan semua yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Borussia Mönchengladbach vs Eintracht Frankfurt, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan Bundesliga Borussia Mönchengladbach vs Eintracht Frankfurt dimulai?

Borussia Mönchengladbach vs Eintracht Frankfurt berlangsung di Ista-Borussia-Park, Mönchengladbach, pada Sabtu, 12 Desember 2026.

Bundesliga - Pekan 13 12 Des 2026 - 12.30 Ista-Borussia-Park

Bagaimana cara membeli tiket Bundesliga Borussia Mönchengladbach vs Eintracht Frankfurt?

Berikut pilihan untuk membeli tiket pertandingan Bundesliga Borussia Mönchengladbach vs Eintracht Frankfurt:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Pilihan paling aman dan tepercaya untuk membeli tiket dengan harga resmi adalah melalui portal penjualan tiket daring Borussia Mönchengladbach atau Eintracht Frankfurt. Tiket biasanya tersedia lebih dahulu bagi anggota sebelum dijual kepada publik, bergantung pada ketersediaan tiket yang tersisa.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali tersedia di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Bundesliga mendatang ketika alokasi tiket utama telah habis.

Berapa harga tiket Bundesliga Borussia Mönchengladbach vs Eintracht Frankfurt?

Berikut perkiraan harga tiket pertandingan Bundesliga Borussia Mönchengladbach vs Eintracht Frankfurt:

1. Kanal resmi klub

Area berdiri (tribun suporter): €15 hingga €25.

€15 hingga €25. Tempat duduk reguler (tribun atas dan bawah / sudut): €35 hingga €75.

€35 hingga €75. Tempat duduk tengah di sisi panjang lapangan (lokasi utama): €70 hingga €90+.

€70 hingga €90+. Paket VIP dan layanan eksklusif: €250 hingga €400+.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi melalui penjualan utama klub habis, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga yang mengikuti permintaan pasar:

Tiket jual kembali tribun atas / masuk umum: Biasanya mulai sekitar €45 hingga €60.

Biasanya mulai sekitar Tiket jual kembali tempat duduk tepi lapangan / tribun tengah: Biasanya berkisar antara €90 dan €250+.

Biasanya berkisar antara Tiket jual kembali VIP dan layanan eksklusif: Sering kali berkisar dari €350 hingga lebih dari €900+.

Bundesliga Borussia Mönchengladbach vs Eintracht Frankfurt: Semua yang perlu diketahui

Performa Borussia Mönchengladbach vs Eintracht Frankfurt

Borussia Mönchengladbach mencatat dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi. Laga terakhir mereka adalah kemenangan atas Standard Liege dalam pertandingan persahabatan pada 12 November, sementara hasil terakhir mereka di laga kompetitif adalah kekalahan 3-1 dari Hamburger SV di Bundesliga pada 6 November. Dalam periode ini, Gladbach juga menang 2-0 atas Karlsruher SC di DFB-Pokal dan meraih kemenangan tandang 3-2 atas VfB Stuttgart. Mönchengladbach bermain imbang 0-0 dengan Paderborn dalam laga liga terakhir mereka sebelum kekalahan dari Hamburg.

Eintracht Frankfurt meraih tiga kemenangan dan dua hasil imbang dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi. Hasil terakhir mereka adalah imbang 2-2 di markas Paderborn dalam laga Bundesliga pada 7 November. Sebelumnya, mereka mengalahkan Hamburger SV 3-1 di liga. Frankfurt juga menundukkan Hamburg 3-1 di DFB-Pokal dan menang 1-0 di markas FC Köln. Satu-satunya kekalahan mereka dalam rangkaian ini adalah saat takluk 1-0 di markas Borussia Dortmund.

Borussia Mönchengladbach vs Eintracht Frankfurt: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terakhir kedua tim adalah laga Bundesliga di Frankfurt pada 14 Februari 2026, yang dimenangi Eintracht Frankfurt 3-0. Sebelumnya, pertemuan di kandang Mönchengladbach pada September 2025 menghasilkan kemenangan Frankfurt 6-4 yang luar biasa. Dalam lima pertemuan terakhir, Frankfurt menang tiga kali, dengan satu hasil imbang dan satu kemenangan untuk Gladbach. Kelima pertandingan itu menghasilkan total 30 gol.