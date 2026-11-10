Borussia Mönchengladbach menjamu Darmstadt pada Selasa, 1 Desember 2026 di Borussia-Park, Mönchengladbach.
Dua pertemuan kompetitif terbaru mereka terjadi pada musim Bundesliga 2023–24 dan sama-sama berakhir imbang dalam pertandingan yang berlangsung ketat. Kedua tim bermain imbang 3–3 dalam laga seru di Merck-Stadion am Böllenfalltor, kandang Darmstadt, pada September 2023, sebelum kembali berbagi poin lewat hasil 0–0 di Borussia-Park pada Februari 2024.
Berikut GOAL menyajikan semua yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Borussia Mönchengladbach vs Darmstadt, termasuk tempat pembelian dan harganya.
Kapan pertandingan DFB-Pokal Borussia Mönchengladbach vs Darmstadt dimulai?
Pertandingan Borussia Mönchengladbach vs Darmstadt berlangsung di Borussia-Park, Mönchengladbach, pada Selasa, 1 Desember 2026.
Bagaimana cara membeli tiket DFB-Pokal Borussia Mönchengladbach vs Darmstadt?
Berikut pilihan yang tersedia untuk membeli tiket pertandingan DFB-Pokal Borussia Mönchengladbach vs Darmstadt:
1. Kanal resmi klub
- Penjualan tiket resmi klub (pasar primer): Anda dapat memeriksa situs resmi Borussia Mönchengladbach (sebagai tuan rumah di Borussia-Park) dan SV Darmstadt 98 untuk penjualan awal bagi anggota serta penjualan umum. Membeli langsung melalui klub memastikan harga resmi dan akses masuk yang sah.
2. Pasar tiket sekunder
- Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis terjual, tiket masuk umum sering kali masih dapat ditemukan di platform tiket sekunder seperti Ticombo. Platform tersebut memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan DFB-Pokal mendatang ketika alokasi dari penjualan primer telah habis.
Berapa harga tiket DFB-Pokal Borussia Mönchengladbach vs Darmstadt?
Berikut rincian harga tiket pertandingan DFB-Pokal Borussia Mönchengladbach vs Darmstadt:
1. Kanal resmi klub
- Area berdiri / area berdiri aman: €15 hingga €20
- Tempat duduk reguler (tribun atas dan bawah): €30 hingga €60
- Paket VIP / hospitality: €150 hingga €300+
2. Pasar tiket sekunder
Jika tiket resmi dari penjualan primer klub habis terjual, platform tiket sekunder seperti Ticombo menawarkan tiket dengan harga yang mengikuti permintaan pasar:
- Tempat duduk standar / tiket masuk umum: €45 hingga €120+
- Tempat duduk premium / sisi panjang lapangan: €130 hingga €250+
DFB-Pokal Borussia Mönchengladbach vs Darmstadt: Semua yang perlu diketahui
Performa Borussia Mönchengladbach vs Darmstadt
Borussia Mönchengladbach mencatat dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. Laga terbaru mereka berakhir imbang 0:0 melawan Paderborn di Bundesliga, setelah sebelumnya menang 2:0 atas Karlsruher SC di DFB-Pokal. Sorotan dalam rangkaian pertandingan itu adalah kemenangan 3:2 di kandang VfB Stuttgart dalam laga Bundesliga, meski kekalahan dari Hoffenheim (1:2) dan FC Köln (1:2) mencerminkan inkonsistensi yang tengah diupayakan Blessin untuk diatasi.
Darmstadt meraih dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. Hasil terbaru mereka adalah imbang 1:1 melawan Magdeburg di 2. Bundesliga, sementara di DFB-Pokal mereka mengalahkan Elversberg 2:0. Kekalahan kandang 4:0 dari Karlsruher SC menjadi titik terendah dalam periode tersebut. Darmstadt kebobolan sepuluh gol dan mencetak tujuh gol dalam lima pertandingan itu.
BMG - Performa
SVD - Performa
Borussia Mönchengladbach vs Darmstadt: Rekor pertemuan terbaru
Pertemuan terbaru kedua klub terjadi pada Februari 2024, ketika Borussia Mönchengladbach dan Darmstadt bermain imbang 0:0 di Borussia-Park dalam laga Bundesliga. Sebelumnya, kedua tim bermain imbang 3:3 pada September 2023 saat Darmstadt menjamu Gladbach. Dalam lima pertemuan terakhir yang tercatat, tidak ada tim yang mendominasi. Gladbach dan Darmstadt masing-masing meraih satu kemenangan, sedangkan tiga laga lainnya berakhir imbang.