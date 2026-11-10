Borussia Mönchengladbach menjamu Darmstadt pada Selasa, 1 Desember 2026 di Borussia-Park, Mönchengladbach.

Dua pertemuan kompetitif terbaru mereka terjadi pada musim Bundesliga 2023–24 dan sama-sama berakhir imbang dalam pertandingan yang berlangsung ketat. Kedua tim bermain imbang 3–3 dalam laga seru di Merck-Stadion am Böllenfalltor, kandang Darmstadt, pada September 2023, sebelum kembali berbagi poin lewat hasil 0–0 di Borussia-Park pada Februari 2024.

Berikut GOAL menyajikan semua yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Borussia Mönchengladbach vs Darmstadt, termasuk tempat pembelian dan harganya.

Kapan pertandingan DFB-Pokal Borussia Mönchengladbach vs Darmstadt dimulai?

Pertandingan Borussia Mönchengladbach vs Darmstadt berlangsung di Borussia-Park, Mönchengladbach, pada Selasa, 1 Desember 2026.

Bagaimana cara membeli tiket DFB-Pokal Borussia Mönchengladbach vs Darmstadt?

Berikut pilihan yang tersedia untuk membeli tiket pertandingan DFB-Pokal Borussia Mönchengladbach vs Darmstadt:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub (pasar primer): Anda dapat memeriksa situs resmi Borussia Mönchengladbach (sebagai tuan rumah di Borussia-Park) dan SV Darmstadt 98 untuk penjualan awal bagi anggota serta penjualan umum. Membeli langsung melalui klub memastikan harga resmi dan akses masuk yang sah.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis terjual, tiket masuk umum sering kali masih dapat ditemukan di platform tiket sekunder seperti Ticombo. Platform tersebut memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan DFB-Pokal mendatang ketika alokasi dari penjualan primer telah habis.

Berapa harga tiket DFB-Pokal Borussia Mönchengladbach vs Darmstadt?

Berikut rincian harga tiket pertandingan DFB-Pokal Borussia Mönchengladbach vs Darmstadt:

1. Kanal resmi klub

Area berdiri / area berdiri aman: €15 hingga €20

€15 hingga €20 Tempat duduk reguler (tribun atas dan bawah): €30 hingga €60

€30 hingga €60 Paket VIP / hospitality: €150 hingga €300+

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi dari penjualan primer klub habis terjual, platform tiket sekunder seperti Ticombo menawarkan tiket dengan harga yang mengikuti permintaan pasar:

Tempat duduk standar / tiket masuk umum: €45 hingga €120+

€45 hingga €120+ Tempat duduk premium / sisi panjang lapangan: €130 hingga €250+

DFB-Pokal Borussia Mönchengladbach vs Darmstadt: Semua yang perlu diketahui

Performa Borussia Mönchengladbach vs Darmstadt

Borussia Mönchengladbach mencatat dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. Laga terbaru mereka berakhir imbang 0:0 melawan Paderborn di Bundesliga, setelah sebelumnya menang 2:0 atas Karlsruher SC di DFB-Pokal. Sorotan dalam rangkaian pertandingan itu adalah kemenangan 3:2 di kandang VfB Stuttgart dalam laga Bundesliga, meski kekalahan dari Hoffenheim (1:2) dan FC Köln (1:2) mencerminkan inkonsistensi yang tengah diupayakan Blessin untuk diatasi.

Darmstadt meraih dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. Hasil terbaru mereka adalah imbang 1:1 melawan Magdeburg di 2. Bundesliga, sementara di DFB-Pokal mereka mengalahkan Elversberg 2:0. Kekalahan kandang 4:0 dari Karlsruher SC menjadi titik terendah dalam periode tersebut. Darmstadt kebobolan sepuluh gol dan mencetak tujuh gol dalam lima pertandingan itu.

Borussia Mönchengladbach vs Darmstadt: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terbaru kedua klub terjadi pada Februari 2024, ketika Borussia Mönchengladbach dan Darmstadt bermain imbang 0:0 di Borussia-Park dalam laga Bundesliga. Sebelumnya, kedua tim bermain imbang 3:3 pada September 2023 saat Darmstadt menjamu Gladbach. Dalam lima pertemuan terakhir yang tercatat, tidak ada tim yang mendominasi. Gladbach dan Darmstadt masing-masing meraih satu kemenangan, sedangkan tiga laga lainnya berakhir imbang.