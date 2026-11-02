Borussia Mönchengladbach menjamu Borussia Dortmund pada Sabtu, 21 November 2026, di Borussia-Park, Mönchengladbach.

Dalam pertemuan terakhir mereka pada 3 Mei 2026, Mönchengladbach meraih kemenangan tipis 1-0 di kandang berkat gol Haris Tabaković pada akhir pertandingan. Sebelum laga itu, Dortmund mendominasi pertemuan kedua tim, termasuk dengan kemenangan 2-0 pada Desember 2025 dan 3-2 pada awal tahun tersebut.

Simak panduan GOAL tentang cara mendapatkan tiket Borussia Mönchengladbach vs Borussia Dortmund, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan laga Bundesliga Borussia Mönchengladbach vs Borussia Dortmund dimulai?

Laga Borussia Mönchengladbach vs Borussia Dortmund berlangsung di Borussia-Park, Mönchengladbach, pada Sabtu, 21 November 2026.

Bundesliga - Pekan 10 21 Nov 2026 - 09.30 Ista-Borussia-Park

Bagaimana cara membeli tiket laga Bundesliga Borussia Mönchengladbach vs Borussia Dortmund?

Berikut opsi pembelian tiket yang biasanya tersedia bagi suporter yang ingin mendapatkan tempat untuk laga Bundesliga Borussia Mönchengladbach vs Borussia Dortmund di Borussia-Park:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Borussia Mönchengladbach dan Borussia Dortmund sama-sama memberikan kesempatan membeli tiket lebih awal secara eksklusif kepada anggota resmi klub masing-masing. Ini merupakan cara paling tepercaya untuk mendapatkan tiket dengan harga resmi.

Borussia Mönchengladbach dan Borussia Dortmund sama-sama memberikan kesempatan membeli tiket lebih awal secara eksklusif kepada anggota resmi klub masing-masing. Ini merupakan cara paling tepercaya untuk mendapatkan tiket dengan harga resmi. Penjualan untuk umum: Tiket yang tersisa setelah alokasi khusus anggota kemudian dijual kepada umum melalui portal tiket resmi klub tuan rumah.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket kategori umum sering kali masih dapat ditemukan di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform tersebut memungkinkan suporter membeli dan menjual tiket pertandingan Bundesliga mendatang ketika alokasi dari penjualan utama telah habis.

Berapa harga tiket laga Bundesliga Borussia Mönchengladbach vs Borussia Dortmund?

Berikut rincian harga tiket untuk laga Bundesliga Borussia Mönchengladbach vs Borussia Dortmund mendatang di Borussia-Park:

1. Kanal resmi klub

Tiket tribun berdiri (Nordkurve): Harga resmi bagi anggota klub biasanya berkisar antara €19 dan €25 .

Harga resmi bagi anggota klub biasanya berkisar antara . Tempat duduk reguler (tribun atas & bawah): Tiket tempat duduk kategori standar melalui penjualan resmi umumnya berharga €35 hingga €75 .

Tiket tempat duduk kategori standar melalui penjualan resmi umumnya berharga . Tempat duduk VIP dan layanan premium: Paket premium langsung dari klub mulai dari €200 hingga €400+ per tiket, termasuk konsumsi dan akses ke ruang tunggu dengan kursi berbantalan.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi melalui penjualan utama klub habis, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga yang mengikuti permintaan pasar:

Tribun bawah dan bagian sudut: Mulai dari sekitar €70 hingga €110 (sekitar £60+) bergantung pada ketersediaan dan permintaan.

Mulai dari sekitar (sekitar £60+) bergantung pada ketersediaan dan permintaan. Tempat duduk di sisi panjang lapangan dan kategori premium: Tempat duduk standar di sepanjang sisi lapangan atau di blok yang diminati biasanya berkisar antara €150 dan €350 .

Tempat duduk standar di sepanjang sisi lapangan atau di blok yang diminati biasanya berkisar antara . Penjualan kembali tiket VIP dan ruang bisnis: Paket layanan premium kelas atas dan blok khusus korporat kerap berharga €400 hingga €900+ per tempat duduk.

Bundesliga Borussia Mönchengladbach vs Borussia Dortmund: Semua yang perlu diketahui

Performa Borussia Mönchengladbach vs Borussia Dortmund

Mönchengladbach menghadapi laga ini dengan catatan yang akan membuat Blessin khawatir. Timnya hanya meraih satu kemenangan dalam lima pertandingan kompetitif terakhir, dengan tiga kekalahan dan satu hasil imbang. Satu-satunya kemenangan itu diraih dalam laga persahabatan melawan Sportfreunde Siegen. Di liga, mereka kalah dari Mainz, Köln, dan Hoffenheim serta kebobolan sepuluh gol dalam tiga kekalahan Bundesliga tersebut. Laga terakhir mereka berakhir dengan kekalahan 2-1 dari Hoffenheim. Dalam lima pertandingan itu, mereka hanya mencetak lima gol dan kebobolan delapan kali.

Posisi Dortmund di liga menunjukkan gambaran berbeda, tetapi hasil-hasil terkini mereka menyimpan tanda bahaya. Dalam lima pertandingan terakhir, mereka dua kali menang, dua kali imbang, dan sekali kalah, dengan lima gol dicetak serta lima gol kebobolan. Hasil 0-0 di markas Union Berlin menjadi pertandingan ketiga mereka tanpa kemenangan, sedangkan kekalahan 1-0 dari Bodø/Glimt di Norwegia memperlihatkan kurangnya intensitas yang diakui secara terbuka oleh Kovac. Dua kemenangan mereka dalam rentang itu, 3-0 atas Paderborn dan 1-0 di markas Stuttgart, terasa makin jauh.

Borussia Mönchengladbach vs Borussia Dortmund: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terakhir kedua tim berakhir dengan kemenangan kandang 1-0 bagi Mönchengladbach pada Mei 2026, hasil yang menghentikan dominasi Dortmund dalam duel ini. Dalam lima pertemuan terakhir, Dortmund menang tiga kali, Gladbach sekali, dan satu pertandingan berakhir imbang. Selisih gol dalam rangkaian pertemuan itu tipis, dengan Dortmund unggul dalam jumlah gol keseluruhan dari lima laga. Meski demikian, kemenangan kandang terakhir Gladbach bisa menjadi acuan bagi tim asuhan Blessin.