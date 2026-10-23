Laga ini menjadi pertemuan langka di kompetisi Eropa karena kedua klub belum pernah saling berhadapan dalam pertandingan resmi UEFA. Satu-satunya pertemuan mereka sebelumnya terjadi dalam laga persahabatan antarklub pada 1 Agustus 2015, ketika Borussia Dortmund menang 2-0.

Berikut GOAL sajikan semua yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Borussia Dortmund vs Real Betis, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan laga Liga Champions Borussia Dortmund vs Real Betis dimulai?

Laga Borussia Dortmund vs Real Betis berlangsung di Signal Iduna Park, Dortmund, pada Rabu, 4 November 2026.

Champions League - Pekan 4 4 Nov 2026 - 15.00 Signal Iduna Park

Bagaimana cara membeli tiket Liga Champions Borussia Dortmund vs Real Betis?

Untuk mendapatkan tiket pertandingan Liga Champions antara Borussia Dortmund dan Real Betis di Signal Iduna Park, tersedia beberapa pilihan utama, mulai dari kanal resmi klub hingga platform penjualan kembali dan penyedia paket hospitality:

Toko tiket resmi BVB dan sistem undian: Anda dapat membeli tiket langsung melalui situs resmi Borussia Dortmund. Untuk laga Liga Champions yang sangat diminati, BVB biasanya menggunakan sistem permohonan atau undian, bukan penjualan langsung berdasarkan urutan kedatangan. Anggota klub dan pemegang tiket musiman mendapat kesempatan lebih awal.

Platform penjualan kembali tiket: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket reguler sering kali masih tersedia di platform penjualan kembali seperti StubHub.

Berapa harga tiket Liga Champions Borussia Dortmund vs Real Betis?

Harga tiket pertandingan Liga Champions antara Borussia Dortmund dan Real Betis bervariasi menurut kanal pembelian, kategori tempat duduk, dan tingkat permintaan.

1. Kanal resmi klub

Tribun atas / kursi ekonomis (Kategori 4): Harga biasanya mulai dari sekitar €40 hingga €60 untuk kursi standar di tribun atas atau area dengan pandangan terbatas. Namun, tiket laga Eropa yang sangat diminati cepat habis melalui undian resmi untuk anggota.

Kursi kategori menengah (Kategori 2 & 3): Harga kursi standar di bagian tengah dan sisi lapangan umumnya berkisar antara €80 hingga €150 .

Tribun bawah strategis & hospitality VIP: Harga kursi premium di tribun bawah dan paket VIP resmi dengan akses ke lounge berkisar dari €250 hingga lebih dari €500+ .

2. Platform penjualan kembali tiket

Jika tiket resmi habis melalui penjualan langsung klub, platform penjualan kembali seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga yang bergantung pada permintaan pasar:

Tribun atas & tiket penjualan kembali termurah: Harga awal umumnya berkisar antara €80 hingga €130 , bergantung pada ketersediaan.

Kursi standar di sisi lapangan (Kategori 1 & 2): Harga kursi kategori menengah dan di sisi panjang lapangan biasanya berkisar dari €200 hingga €400+ .

Tiket premium & paket hospitality yang dijual kembali: Harga tiket tribun bawah di lokasi strategis atau paket dari penjual kembali sering berkisar antara €450 hingga €700+ .

Borussia Dortmund vs Real Betis di Liga Champions: Semua yang perlu diketahui

Performa Borussia Dortmund vs Real Betis

Borussia Dortmund datang dengan performa gemilang setelah memenangi kelima pertandingan terakhirnya di semua kompetisi, mencetak 13 gol dan hanya kebobolan dua kali. Laga terakhir mereka berakhir dengan kemenangan 3-0 atas Paderborn di Bundesliga. Mereka juga mengalahkan Villarreal 3-2 di Liga Champions. Dua kali tanpa kebobolan dalam lima laga terakhir menegaskan kokohnya pertahanan tim asuhan Kovac.

Real Betis memenangi empat dari lima pertandingan terakhirnya, dengan satu hasil imbang dan tanpa kekalahan. Hasil terbaru mereka adalah imbang 1-1 melawan Deportivo de A Coruna di LaLiga. Dalam periode yang sama, mereka juga mengalahkan Getafe, Villarreal, dan Real Madrid. Betis mencetak sembilan gol dan kebobolan empat kali dalam lima laga tersebut, dengan kemenangan 3-2 atas Lille di Liga Champions sebagai hasil yang paling menonjol.

Borussia Dortmund vs Real Betis: Rekor pertemuan terakhir

Satu-satunya pertemuan yang tercatat antara Borussia Dortmund dan Real Betis terjadi dalam laga persahabatan antarklub pada 1 Agustus 2015, ketika Dortmund menang 2-0 di kandang. Di luar satu laga pramusim tersebut, kedua klub belum pernah bertemu dalam pertandingan kompetitif.