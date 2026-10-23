Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Champions League
team-logoBorussia Dortmund
Signal Iduna Park
team-logoReal Betis
Book Borussia Dortmund vs Real Betis Tickets
GOAL-e
Didukung oleh

Cara mendapatkan tiket Borussia Dortmund vs Real Betis: Harga tiket Liga Champions, informasi pertandingan, penjualan tiket menit-menit terakhir, dan lainnya

SHOPPING
Tickets
Borussia Dortmund
Real Betis
Champions League

Borussia Dortmund menghadapi Real Betis di Liga Champions. Berikut cara mendapatkan tiketnya.

Laga ini menjadi pertemuan langka di kompetisi Eropa karena kedua klub belum pernah saling berhadapan dalam pertandingan resmi UEFA. Satu-satunya pertemuan mereka sebelumnya terjadi dalam laga persahabatan antarklub pada 1 Agustus 2015, ketika Borussia Dortmund menang 2-0.

Berikut GOAL sajikan semua yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Borussia Dortmund vs Real Betis, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan laga Liga Champions Borussia Dortmund vs Real Betis dimulai?

Laga Borussia Dortmund vs Real Betis berlangsung di Signal Iduna Park, Dortmund, pada Rabu, 4 November 2026.

crest
Champions League - Pekan 4
Signal Iduna Park

Bagaimana cara membeli tiket Liga Champions Borussia Dortmund vs Real Betis?

Untuk mendapatkan tiket pertandingan Liga Champions antara Borussia Dortmund dan Real Betis di Signal Iduna Park, tersedia beberapa pilihan utama, mulai dari kanal resmi klub hingga platform penjualan kembali dan penyedia paket hospitality:

  • Toko tiket resmi BVB dan sistem undian: Anda dapat membeli tiket langsung melalui situs resmi Borussia Dortmund. Untuk laga Liga Champions yang sangat diminati, BVB biasanya menggunakan sistem permohonan atau undian, bukan penjualan langsung berdasarkan urutan kedatangan. Anggota klub dan pemegang tiket musiman mendapat kesempatan lebih awal.
  • Platform penjualan kembali tiket: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket reguler sering kali masih tersedia di platform penjualan kembali seperti StubHub.

Berapa harga tiket Liga Champions Borussia Dortmund vs Real Betis?

Harga tiket pertandingan Liga Champions antara Borussia Dortmund dan Real Betis bervariasi menurut kanal pembelian, kategori tempat duduk, dan tingkat permintaan.

1. Kanal resmi klub

  • Tribun atas / kursi ekonomis (Kategori 4): Harga biasanya mulai dari sekitar €40 hingga €60 untuk kursi standar di tribun atas atau area dengan pandangan terbatas. Namun, tiket laga Eropa yang sangat diminati cepat habis melalui undian resmi untuk anggota.
  • Kursi kategori menengah (Kategori 2 & 3): Harga kursi standar di bagian tengah dan sisi lapangan umumnya berkisar antara €80 hingga €150.
  • Tribun bawah strategis & hospitality VIP: Harga kursi premium di tribun bawah dan paket VIP resmi dengan akses ke lounge berkisar dari €250 hingga lebih dari €500+.

2. Platform penjualan kembali tiket

Jika tiket resmi habis melalui penjualan langsung klub, platform penjualan kembali seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga yang bergantung pada permintaan pasar:

  • Tribun atas & tiket penjualan kembali termurah: Harga awal umumnya berkisar antara €80 hingga €130, bergantung pada ketersediaan.
  • Kursi standar di sisi lapangan (Kategori 1 & 2): Harga kursi kategori menengah dan di sisi panjang lapangan biasanya berkisar dari €200 hingga €400+.
  • Tiket premium & paket hospitality yang dijual kembali: Harga tiket tribun bawah di lokasi strategis atau paket dari penjual kembali sering berkisar antara €450 hingga €700+.

Borussia Dortmund vs Real Betis di Liga Champions: Semua yang perlu diketahui

Performa Borussia Dortmund vs Real Betis

Borussia Dortmund datang dengan performa gemilang setelah memenangi kelima pertandingan terakhirnya di semua kompetisi, mencetak 13 gol dan hanya kebobolan dua kali. Laga terakhir mereka berakhir dengan kemenangan 3-0 atas Paderborn di Bundesliga. Mereka juga mengalahkan Villarreal 3-2 di Liga Champions. Dua kali tanpa kebobolan dalam lima laga terakhir menegaskan kokohnya pertahanan tim asuhan Kovac.

Real Betis memenangi empat dari lima pertandingan terakhirnya, dengan satu hasil imbang dan tanpa kekalahan. Hasil terbaru mereka adalah imbang 1-1 melawan Deportivo de A Coruna di LaLiga. Dalam periode yang sama, mereka juga mengalahkan Getafe, Villarreal, dan Real Madrid. Betis mencetak sembilan gol dan kebobolan empat kali dalam lima laga tersebut, dengan kemenangan 3-2 atas Lille di Liga Champions sebagai hasil yang paling menonjol.

BVB

BVB - Performa

VFB
M0-1
SVW
S2-2
BOD
K1-0
FCU
S0-0
SAB
M1-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
5/4
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5
BET

BET - Performa

COR
S1-1
OSA
M5-2
POR
M3-2
BAR
K2-5
FEY
M1-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
12/10
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5

Borussia Dortmund vs Real Betis: Rekor pertemuan terakhir

Satu-satunya pertemuan yang tercatat antara Borussia Dortmund dan Real Betis terjadi dalam laga persahabatan antarklub pada 1 Agustus 2015, ketika Dortmund menang 2-0 di kandang. Di luar satu laga pramusim tersebut, kedua klub belum pernah bertemu dalam pertandingan kompetitif.

Head to Head

Borussia DortmundSeriReal Betis
1
0
0
Club Friendlies
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
2
Real Betis badge
Real Betis
BET
0
FT
2Gol yang Dicetak0
Pertandingan lebih dari 2.5 gol0/1
Kedua tim sama-sama mencetak gol0/1
#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
M
M
M
2
Aston VillaAston VillaAVL
3300123+99
M
M
M
3
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
M
M
M
4
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
M
M
M
5
Real BetisReal BetisBET
330074+39
M
M
M
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
321072+57
S
M
M
7
ArsenalArsenalARS
321062+47
S
M
M
8
BarcelonaBarcelonaBAR
3201116+56
K
M
M
9
ComoComoCOM
3201105+56
M
K
M
10
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
M
K
M
11
Club BruggeClub BruggeCLB
320196+36
M
M
K
12
Sporting CPSporting CPSCP
320174+36
K
M
M
13
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
M
K
M
14
Bayern MunichBayern MunichFCB
3120105+55
S
S
M
15
RomaRomaROM
311185+34
M
K
S
16
Atletico MadridAtletico MadridATM
311143+14
S
M
K
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
311143+14
K
M
S
18
PSVPSVPSV
31112204
M
K
S
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
K
M
K
20
InterInterINT
310256-13
M
K
K
20
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
310256-13
K
K
M
22
SSC NapoliSSC NapoliNAP
310257-23
M
K
K
23
GalatasarayGalatasarayGAL
310269-33
M
K
K
24
LASKLASKLAS
310269-33
M
K
K
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
K
M
K
26
FeyenoordFeyenoordFEY
310248-43
K
M
K
27
LensLensRCL
310237-43
K
K
M
28
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
310249-53
K
M
K
29
AEK AthensAEK AthensAEK
310238-53
K
K
M
29
RB LeipzigRB LeipzigRBL
310238-53
K
M
K
31
FenerbahceFenerbahceFB
302139-62
S
K
S
32
Slavia PrahaSlavia PrahaSLP
301247-31
S
K
K
33
VikingVikingVIK
301259-41
K
S
K
34
FC PortoFC PortoPOR
300326-40
K
K
K
35
LilleLilleLIL
3003410-60
K
K
K
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
3003113-120
K
K
K
Lolos ke 16 besar

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google