Borussia Dortmund akan menjamu Inter pada Rabu, 9 Desember 2026, di Signal Iduna Park, Dortmund.

Borussia Dortmund dan Inter memiliki persaingan panjang di Liga Champions. Pertandingan terakhir mereka di kompetisi Eropa terjadi pada Januari 2026, saat tim asal Italia itu menang 2-0 di Signal Iduna Park. Satu-satunya kemenangan Dortmund atas Inter di kompetisi Eropa datang dalam laga dramatis pada November 2019, ketika mereka menang 3-2 di kandang setelah tertinggal lebih dulu pada fase grup.

Simak panduan dari GOAL untuk mengetahui cara mendapatkan tiket Borussia Dortmund vs Inter, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan Borussia Dortmund vs Inter dimulai?

Borussia Dortmund vs Inter berlangsung di Signal Iduna Park, Dortmund, pada Rabu, 9 Desember 2026.

Champions League - Pekan 6 9 Des 2026 - 15.00 Signal Iduna Park

Bagaimana cara membeli tiket Borussia Dortmund vs Inter?

Berikut pilihan pembelian tiket untuk laga Liga Champions Borussia Dortmund vs Inter:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Membeli melalui situs penjualan tiket resmi atau platform keanggotaan Borussia Dortmund merupakan cara paling langsung dan tepercaya untuk mendapatkan tiket dengan harga resmi, bergantung pada ketersediaan serta jadwal penjualan khusus anggota.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket resmi klub telah habis, tiket reguler biasanya masih bisa ditemukan di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform tersebut memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket untuk laga Liga Champions ketika alokasi resmi telah habis.

Berapa harga tiket Borussia Dortmund vs Inter?

Berikut perkiraan harga tiket pertandingan Liga Champions antara Borussia Dortmund dan Inter:

1. Kanal resmi klub

Tiket berdiri / reguler: Biasanya berkisar dari sekitar €30 hingga €60 .

Biasanya berkisar dari sekitar . Tiket duduk (Kategori 1–4): Umumnya berkisar dari sekitar €50 hingga lebih dari €100+.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi klub telah habis, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Tiket berdiri / tiket duduk termurah: Mulai dari sekitar €90 hingga €135 .

Mulai dari sekitar . Tiket duduk standar (Kategori 2–4): Berkisar antara €140 hingga €250+ .

Berkisar antara . Tiket duduk premium / Kategori 1: Berkisar dari sekitar €350 hingga €450+.

Borussia Dortmund vs Inter: Informasi pertandingan

Performa Borussia Dortmund dan Inter

Borussia Dortmund meraih empat kemenangan dan satu hasil imbang dalam lima laga terakhir mereka di semua kompetisi. Mereka kebobolan di setiap pertandingan, tetapi selalu mencetak gol. Hasil terakhir mereka adalah kemenangan 2-1 atas Elversberg di Bundesliga. Mereka juga menang 2-1 atas Real Betis di Liga Champions pada awal November. Satu-satunya hasil tanpa kemenangan adalah hasil imbang 2-2 melawan Bayern Munich pada akhir Oktober. Dalam lima laga tersebut, Dortmund mencetak sembilan gol dan kebobolan tujuh.

Inter meraih empat kemenangan dalam lima laga terakhir mereka di semua kompetisi. Satu-satunya kekalahan mereka adalah saat kalah 3-1 dari AC Milan di Serie A. Skuad asuhan Chivu bangkit dengan menang 3-0 atas Feyenoord di Liga Champions, lalu menang 2-0 atas Como di liga pada 8 November. Inter mencetak delapan gol dan kebobolan empat dalam lima pertandingan tersebut, dengan tanpa kebobolan dalam dua laga terakhir.

Borussia Dortmund vs Inter: Catatan pertemuan terakhir

Pertemuan terakhir kedua klub terjadi di Liga Champions pada Januari 2026, saat Inter menang 2-0 atas Dortmund di Signal Iduna Park. Dari tiga pertemuan di Liga Champions yang tercatat, Inter menang dua kali dan Dortmund sekali. Satu-satunya kemenangan tim asal Jerman itu terjadi pada November 2019, saat mereka menang 3-2 di kandang.