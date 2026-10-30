Borussia Dortmund menjamu Elversberg pada Sabtu, 7 November 2026, di Signal Iduna Park, Dortmund.

Secara historis, Borussia Dortmund pernah menghadapi tim cadangan Elversberg di divisi bawah dan mengalahkan tim utama mereka 4-1 di DFB-Pokal pada Oktober 1981. Sementara itu, Elversberg terbukti menjadi lawan tangguh pada musim debutnya di Bundesliga, dengan meraih sejumlah hasil impresif melawan klub-klub mapan.

Berikut GOAL sajikan semua yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Borussia Dortmund vs Elversberg, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan Bundesliga Borussia Dortmund vs Elversberg dimulai?

Pertandingan Borussia Dortmund vs Elversberg berlangsung di Signal Iduna Park, Dortmund, pada Sabtu, 7 November 2026.

Bundesliga - Pekan 9 7 Nov 2026 - 09.30 Signal Iduna Park

Bagaimana cara membeli tiket Bundesliga Borussia Dortmund vs Elversberg?

Ada beberapa pilihan utama bagi suporter yang ingin mendapatkan tiket pertandingan Bundesliga mendatang antara Borussia Dortmund dan SV Elversberg di Signal Iduna Park:

1. Kanal resmi klub

Toko tiket resmi BVB: Cara paling tepercaya dan hemat untuk membeli tiket dengan harga resmi adalah melalui situs web resmi Borussia Dortmund. Tiket biasanya lebih dulu dijual secara eksklusif kepada anggota klub dan pemegang tiket musiman sebelum kursi yang tersisa tersedia bagi suporter umum.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali masih bisa ditemukan di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform tersebut memungkinkan suporter membeli dan menjual tiket pertandingan Bundesliga mendatang ketika alokasi tiket utama telah habis.

Berapa harga tiket Bundesliga Borussia Dortmund vs Elversberg?

Harga tiket pertandingan Bundesliga antara Borussia Dortmund dan SV Elversberg bervariasi, bergantung pada apakah Anda membelinya melalui kanal resmi klub atau pasar tiket sekunder.

1. Kanal resmi klub

Tiket tribun berdiri (Tembok Kuning / tribun berdiri umum): Biasanya berharga sekitar €19,00 .

Biasanya berharga sekitar . Kursi kategori 4: Harga kursi standar di tribun atas umumnya mulai sekitar €57,00 jika dibeli langsung melalui klub.

Harga kursi standar di tribun atas umumnya mulai sekitar jika dibeli langsung melalui klub. Kursi kategori 1 hingga 3: Harga resmi kursi reguler premium di tribun bawah dan tengah biasanya berkisar antara €65,00 hingga €85,00 .

Harga resmi kursi reguler premium di tribun bawah dan tengah biasanya berkisar antara . Paket VIP dan layanan premium: Harga mulai sekitar €535,50 per orang, termasuk kursi premium dengan bantalan dan layanan konsumsi.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi melalui penjualan utama klub habis, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Tiket masuk umum yang dijual kembali: Harga kursi standar untuk pertandingan ini umumnya mulai sekitar €50,00 hingga €70,00 untuk tempat di tribun atas atau tribun berdiri, bergantung pada ketersediaan dan permintaan saat itu.

Harga kursi standar untuk pertandingan ini umumnya mulai sekitar untuk tempat di tribun atas atau tribun berdiri, bergantung pada ketersediaan dan permintaan saat itu. Kursi sisi panjang lapangan dan kursi premium yang dijual kembali: Harga kursi di sisi lapangan dengan pandangan lebih baik kerap mencapai €100,00 hingga lebih dari €180,00.

Bundesliga Borussia Dortmund vs Elversberg: Semua yang perlu diketahui

Performa Borussia Dortmund vs Elversberg

Borussia Dortmund memenangi kelima pertandingan terakhirnya di semua kompetisi, mencetak 14 gol dan kebobolan lima kali dalam rentang tersebut. Pada laga terakhirnya, Dortmund menang 1-0 di kandang VfB Stuttgart dalam ajang Bundesliga. Mereka juga mencatat kemenangan 3-2 atas Villarreal di Liga Champions selama periode itu. Hasil sebelumnya mencakup kemenangan 3-0 atas Paderborn dan kemenangan tandang 2-3 atas Hoffenheim. Dortmund mencatat dua kali nirbobol dalam lima pertandingan terakhirnya.

Dalam lima pertandingan terakhirnya, Elversberg meraih dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan. Laga terakhir mereka berakhir dengan kekalahan 2-1 dari Waldhof Mannheim dalam pertandingan persahabatan, sementara pertandingan kompetitif terakhir mereka berakhir imbang 0-0 melawan Schalke 04 di Bundesliga. Sebelumnya dalam rentang tersebut, mereka menang 3-4 di kandang Borussia Moenchengladbach dan 3-2 atas Bayer Leverkusen, meski juga kalah 1-2 dari Bayern Munich.

Borussia Dortmund vs Elversberg: Rekor pertemuan terbaru

Data pertemuan Borussia Dortmund dan Elversberg untuk lima pertemuan terakhir tidak tersedia. Konteks historis lebih lanjut akan ditambahkan ketika informasinya tersedia.