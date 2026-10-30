Borussia Dortmund menjamu Elversberg pada Sabtu, 7 November 2026 di Signal Iduna Park, Dortmund.

Secara historis, Borussia Dortmund pernah menghadapi tim cadangan Elversberg di divisi bawah dan mengalahkan tim utama mereka 4-1 di DFB-Pokal pada Oktober 1981. Sementara itu, Elversberg terbukti menjadi lawan tangguh pada musim debut mereka di Bundesliga dengan meraih sejumlah hasil penting melawan klub-klub mapan.

Berikut GOAL sajikan semua yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Borussia Dortmund vs Elversberg, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan laga Bundesliga Borussia Dortmund vs Elversberg dimulai?

Laga Borussia Dortmund vs Elversberg berlangsung di Signal Iduna Park, Dortmund, pada Sabtu, 7 November 2026.

Bundesliga - Pekan 9 7 Nov 2026 - 09.30 Signal Iduna Park

Bagaimana cara membeli tiket Bundesliga Borussia Dortmund vs Elversberg?

Ada beberapa cara utama bagi penggemar untuk mendapatkan tiket pertandingan Bundesliga mendatang antara Borussia Dortmund dan SV Elversberg di Signal Iduna Park:

1. Kanal resmi klub

Toko tiket resmi BVB: Cara paling tepercaya dan hemat untuk membeli tiket dengan harga resmi adalah melalui situs web resmi Borussia Dortmund. Tiket biasanya lebih dahulu dijual secara eksklusif kepada anggota klub dan pemegang tiket musiman sebelum kursi yang tersisa ditawarkan kepada penggemar umum.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali masih tersedia di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Bundesliga mendatang ketika jatah tiket dari penjualan utama telah habis.

Berapa harga tiket Bundesliga Borussia Dortmund vs Elversberg?

Harga tiket pertandingan Bundesliga antara Borussia Dortmund dan SV Elversberg bervariasi, bergantung pada apakah Anda membelinya melalui kanal resmi klub atau pasar sekunder.

1. Kanal resmi klub

Tiket tribun berdiri (Tembok Kuning / tribun berdiri umum): Biasanya dibanderol sekitar €19,00 .

Biasanya dibanderol sekitar . Kursi kategori 4: Harga kursi standar di tribun atas umumnya mulai dari sekitar €57,00 jika dibeli langsung melalui klub.

Harga kursi standar di tribun atas umumnya mulai dari sekitar jika dibeli langsung melalui klub. Kursi kategori 1 hingga 3: Harga kursi reguler premium di tribun bawah dan tengah biasanya berkisar antara €65,00 hingga €85,00 menurut harga resmi.

Harga kursi reguler premium di tribun bawah dan tengah biasanya berkisar antara menurut harga resmi. Paket VIP dan layanan premium: Mulai dari sekitar €535,50 per orang, termasuk kursi premium berbantalan dan layanan katering.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi melalui penjualan utama klub habis, platform tiket sekunder seperti StubHub mencantumkan tiket dengan harga yang mengikuti permintaan pasar:

Penjualan kembali tiket masuk umum: Harga kursi standar untuk pertandingan ini umumnya mulai dari sekitar €50,00 hingga €70,00 untuk kursi tribun atas atau tempat berdiri, bergantung pada ketersediaan dan permintaan saat itu.

Harga kursi standar untuk pertandingan ini umumnya mulai dari sekitar untuk kursi tribun atas atau tempat berdiri, bergantung pada ketersediaan dan permintaan saat itu. Penjualan kembali kursi sisi panjang lapangan dan kursi premium: Harga kursi di sisi lapangan dengan pandangan lebih baik kerap mencapai €100,00 hingga €180,00 lebih.

Bundesliga Borussia Dortmund vs Elversberg: Semua yang perlu diketahui

Performa Borussia Dortmund vs Elversberg

Borussia Dortmund memenangi kelima pertandingan terakhirnya di semua kompetisi, mencetak 14 gol dan kebobolan lima kali dalam rentang tersebut. Laga terakhir mereka berakhir dengan kemenangan 1-0 di kandang VfB Stuttgart dalam ajang Bundesliga. Mereka juga meraih kemenangan 3-2 atas Villarreal di Champions League dalam rangkaian tersebut. Hasil sebelumnya mencakup kemenangan 3-0 atas Paderborn dan kemenangan tandang 2-3 atas Hoffenheim. Dortmund mencatatkan dua nirbobol dalam lima pertandingan terakhirnya.

Dalam lima pertandingan terakhir, Elversberg meraih dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan. Laga terakhir mereka berakhir dengan kekalahan 2-1 dari Waldhof Mannheim dalam pertandingan persahabatan, sedangkan pertandingan kompetitif terakhir mereka berakhir imbang 0-0 melawan Schalke 04 di Bundesliga. Sebelumnya, mereka menang 3-4 di kandang Borussia Moenchengladbach dan 3-2 atas Bayer Leverkusen, meski juga kalah 1-2 dari Bayern Munich.

Borussia Dortmund vs Elversberg: Rekor pertemuan terbaru

Data lima pertemuan terakhir antara Borussia Dortmund dan Elversberg tidak tersedia. Konteks sejarah tambahan akan disertakan ketika informasinya tersedia.