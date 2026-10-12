Borussia Dortmund menjamu Eintracht Frankfurt pada Sabtu, 24 Oktober 2026, di Signal Iduna Park, Dortmund.

Dortmund unggul dalam rekor pertemuan terkini, termasuk kemenangan dramatis 3-2 pada laga kandang terakhir mereka melawan Frankfurt. Pertandingan kedua tim biasanya berlangsung cepat dan menghasilkan banyak gol, dengan total 22 gol dalam lima pertemuan terakhir.

Berikut GOAL sajikan semua yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Borussia Dortmund vs Eintracht Frankfurt, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan Borussia Dortmund vs Eintracht Frankfurt di Bundesliga dimulai?

Borussia Dortmund vs Eintracht Frankfurt berlangsung pada Sabtu, 24 Oktober 2026, di Signal Iduna Park, Dortmund.

Bundesliga - Pekan 7 24 Okt 2026 - 12.30 Signal Iduna Park

Bagaimana cara membeli tiket Borussia Dortmund vs Eintracht Frankfurt di Bundesliga?

Pilihan untuk membeli tiket pertandingan Bundesliga Borussia Dortmund vs Eintracht Frankfurt di Signal Iduna Park meliputi:

1. Kanal resmi klub

Portal tiket resmi BVB : Anggota resmi Borussia Dortmund mendapat akses pertama selama periode prapenjualan. Tiket untuk pertandingan yang banyak diminati, seperti melawan Eintracht Frankfurt, kerap habis pada tahap penjualan untuk anggota sebelum tersedia bagi masyarakat umum.

Pasar penjualan kembali resmi BVB: Melalui layanan yang terintegrasi dengan platform tiket resmi BVB ini, pemegang tiket musiman yang tidak dapat hadir bisa menjual kembali tiket mereka dengan aman pada harga resmi.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket reguler sering kali masih dapat ditemukan di platform tiket sekunder seperti StubHub . Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Bundesliga mendatang ketika alokasi tiket dari penjualan utama telah habis.

Berapa harga tiket Borussia Dortmund vs Eintracht Frankfurt di Bundesliga?

Harga tiket Borussia Dortmund vs Eintracht Frankfurt di Signal Iduna Park sangat bervariasi, bergantung pada apakah Anda membeli tiket dengan harga resmi melalui kanal klub atau tiket di pasar sekunder:

1. Harga resmi penjualan utama (portal tiket BVB)

Jika dibeli langsung melalui Borussia Dortmund, harga ditetapkan berdasarkan kategori di stadion:

Area berdiri (Südtribüne / Yellow Wall): €18,50 (reguler) atau €11,00–€12,00 (tarif khusus / usia di bawah 18 tahun)

Tiket tempat duduk (kategori 6 hingga kategori 1): €35,00 hingga €85,00, bergantung pada lokasi dan blok

Kategori khusus / kursi premium: €95,00

Tiket remaja / anak-anak: €10,00 hingga €20,00, bergantung pada kategori usia

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi melalui penjualan utama klub telah habis, platform tiket sekunder seperti StubHub mencantumkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Tiket reguler (penjualan kembali): Mulai sekitar €75,00 hingga €180,00 atau lebih untuk tempat duduk standar atau area berdiri, sedangkan harga kursi kategori menengah rata-rata berkisar antara €150,00 dan €250,00.

Paket VIP / keramahtamahan: Mulai €400,00 hingga €700,00 atau lebih per orang (termasuk kursi premium, akses ruang tunggu, makanan, dan minuman).

Borussia Dortmund vs Eintracht Frankfurt di Bundesliga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Borussia Dortmund vs Eintracht Frankfurt

Borussia Dortmund menghadapi pertandingan ini dengan bekal lima kemenangan dalam lima laga terakhir di semua kompetisi, mencetak 14 gol dan hanya kebobolan lima kali. Pada laga terakhir, mereka menang 1-0 di markas VfB Stuttgart dalam ajang Bundesliga. Mereka juga mencetak lima gol tanpa balas ke gawang HEBC Hamburg di DFB-Pokal. Tiga kemenangan, tanpa hasil imbang maupun kekalahan, menandai awal kiprah yang sempurna di liga.

Lima pertandingan terakhir Eintracht Frankfurt menunjukkan hasil yang lebih beragam: dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan, dengan 19 gol dicetak dan 12 gol kebobolan. Hasil terakhir mereka adalah imbang 2-2 di markas Freiburg, sementara kemenangan 3-1 di markas Mainz menjadi penampilan terbaik mereka di liga selama periode tersebut. Kekalahan 4-1 di markas Augsburg pada awal September masih menjadi kekhawatiran.

Borussia Dortmund vs Eintracht Frankfurt: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terakhir kedua tim berakhir dengan kemenangan 3-2 bagi Dortmund dalam laga Bundesliga di Signal Iduna Park pada Mei 2026. Dalam lima pertemuan terakhir, Dortmund unggul dengan dua kemenangan berbanding satu milik Frankfurt, sementara dua laga lainnya berakhir imbang. Kelima pertandingan itu menghasilkan total 22 gol, menunjukkan kecenderungan laga terbuka dengan banyak gol setiap kali kedua tim bertemu.