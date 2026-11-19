Borussia Dortmund menjamu Augsburg pada Sabtu, 12 Desember 2026 di Signal Iduna Park, Dortmund.

Dortmund kembali menunjukkan dominasinya dalam pertemuan terbaru kedua tim pada musim 2025–26. Mereka meraih kemenangan tipis 1-0 di kandang lawan sebelum menang nyaman 2-0 di kandang sendiri pada Maret 2026. Meski Dortmund unggul dalam rekor pertemuan secara keseluruhan, Augsburg terbukti menjadi lawan yang sulit pada musim 2024–25. Mereka mencatatkan dua kemenangan langka atas Dortmund di liga, masing-masing 2-1 di kandang sendiri dan 1-0 di Dortmund.

Berikut GOAL sajikan semua yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Borussia Dortmund vs Augsburg, termasuk tempat membeli dan harganya.

Kapan pertandingan Bundesliga Borussia Dortmund vs Augsburg dimulai?

Borussia Dortmund vs Augsburg dimulai pada Sabtu, 12 Desember 2026 di Signal Iduna Park, Dortmund.

Bundesliga - Pekan 13 12 Des 2026 - 09.30 Signal Iduna Park

Bagaimana cara membeli tiket Bundesliga Borussia Dortmund vs Augsburg?

Berikut pilihan untuk membeli tiket pertandingan Bundesliga Borussia Dortmund vs Augsburg:

1. Kanal resmi klub

Toko tiket daring resmi BVB (penjualan utama): Anda dapat membeli tiket langsung melalui portal tiket daring resmi Borussia Dortmund. Penjualan biasanya dilakukan bertahap, dimulai untuk anggota klub sebelum, dalam kasus yang jarang terjadi, dibuka untuk umum jika masih ada tiket tersisa.

Anda dapat membeli tiket langsung melalui portal tiket daring resmi Borussia Dortmund. Penjualan biasanya dilakukan bertahap, dimulai untuk anggota klub sebelum, dalam kasus yang jarang terjadi, dibuka untuk umum jika masih ada tiket tersisa. Toko tiket resmi FC Augsburg (tribun tim tamu): Jika Anda mendukung Augsburg atau mencari jatah tiket tribun tim tamu, Anda dapat memeriksa portal tiket resmi FC Augsburg ketika jatah untuk pendukung yang bertandang mulai dijual, sekitar empat minggu sebelum pertandingan.

2. Platform penjualan tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket reguler sering kali dapat ditemukan di platform penjualan tiket sekunder seperti StubHub. Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Bundesliga mendatang ketika jatah penjualan utama habis.

Berapa harga tiket Bundesliga Borussia Dortmund vs Augsburg?

Berikut perkiraan harga tiket pertandingan Bundesliga Borussia Dortmund vs Augsburg:

1. Kanal resmi klub

Tempat berdiri (Südtribüne / Tembok Kuning & tribun berdiri tim tamu): €18,50.

€18,50. Kategori 6 (kursi di sudut tribun atas / belakang gawang): €35.

€35. Kategori 5 (kursi di sudut / tingkat atas): €50.

€50. Kategori 4 (tribun keluarga & sudut tribun bawah/tengah): €57.

€57. Kategori 3 (kursi di sisi lapangan tingkat tengah / bagian melengkung tribun bawah): €65.

€65. Kategori 2 (kursi di bagian tengah sisi lapangan): €70.

€70. Kategori 1 (kursi utama di bagian tengah sisi lapangan tingkat bawah/tengah): €85.

€85. Kategori 15 (kursi premium berbantalan / bagian tengah utama tribun): €95.

2. Platform penjualan tiket sekunder

Jika tiket resmi dalam penjualan utama klub habis, platform penjualan tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Tempat berdiri / sudut tribun atas: Mulai sekitar €40 hingga €55 .

Mulai sekitar . Kursi standar di sisi lapangan & tingkat tengah: Sekitar €150 hingga €315.

Sekitar Paket VIP & layanan premium: Mulai sekitar €695 hingga €900 lebih.

Borussia Dortmund vs Augsburg di Bundesliga: Semua yang perlu diketahui

Performa Borussia Dortmund vs Augsburg

Borussia Dortmund meraih empat kemenangan dan satu hasil imbang dalam lima pertandingan terakhir. Mereka kebobolan dalam empat laga tersebut, tetapi konsisten mencetak gol. Laga terbaru mereka berakhir dengan kemenangan 2-1 atas Elversberg di Bundesliga. Dalam rentang yang sama, mereka juga mengalahkan Real Betis 2-1 di Liga Champions. Hasil imbang 2-2 melawan Bayern Munich menjadi satu-satunya laga ketika Dortmund kehilangan poin dalam lima pertandingan tersebut.

Augsburg hanya meraih satu kemenangan dalam lima pertandingan kompetitif terakhir, dengan tiga kekalahan dan satu hasil imbang. Mereka kalah 5-2 dari RB Leipzig dalam laga Bundesliga terbaru, serta takluk 1-2 dari Freiburg dan 4-3 dari Elversberg dalam rentang tersebut. Satu-satunya kemenangan mereka terjadi di DFB-Pokal, ketika mereka menang 4-2 di kandang Sonnenhof Grossaspach.

Borussia Dortmund vs Augsburg: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terbaru kedua tim terjadi pada Maret 2026, ketika Borussia Dortmund menang 2-0 di kandang dalam laga Bundesliga. Dalam lima pertemuan terakhir, Dortmund menang tiga kali dan Augsburg dua kali. Di antara hasil yang diraih Augsburg sebagai tim tamu adalah kemenangan 1-0 di Signal Iduna Park pada Maret 2025, sementara mereka juga menang 2-1 di kandang pada Oktober 2024.