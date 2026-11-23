Borac Banja Luka menjamu Riga FC pada Kamis, 17 Desember 2026, di Stadion Banja Luka, Banja Luka.

Kedua tim baru sekali bertemu dalam pertandingan apa pun, yakni pada laga persahabatan antarklub internasional pada 5 Februari 2025. Dalam satu-satunya pertemuan sebelumnya itu, Riga FC meraih kemenangan tipis 2-1 atas tim asal Bosnia tersebut.

Biarkan GOAL menyajikan semua informasi yang Anda perlukan untuk mendapatkan tiket Borac Banja Luka vs Riga FC, termasuk tempat membeli dan harganya.

Kapan pertandingan Liga Konferensi Borac Banja Luka vs Riga FC dimulai?

Pertandingan Borac Banja Luka vs Riga FC berlangsung di Stadion Banja Luka, Banja Luka, pada Kamis, 17 Desember 2026.

Bagaimana cara membeli tiket Liga Konferensi Borac Banja Luka vs Riga FC?

Berikut pilihan pembelian tiket untuk pertandingan Liga Konferensi Borac Banja Luka vs Riga FC mendatang:

1. Kanal resmi klub

Kanal resmi FK Borac Banja Luka: Cara paling langsung dan terjangkau untuk mendapatkan kursi reguler pada hari pertandingan adalah melalui situs resmi FK Borac Banja Luka dan pengumuman di media sosial klub.

Cara paling langsung dan terjangkau untuk mendapatkan kursi reguler pada hari pertandingan adalah melalui situs resmi FK Borac Banja Luka dan pengumuman di media sosial klub. Alokasi tiket tandang Riga FC: Suporter tim tamu yang ingin duduk di sektor tandang yang telah ditentukan sebaiknya memeriksa situs resmi Riga FC atau kanal penghubung suporter klub, karena alokasi tiket tandang untuk pertandingan UEFA dikelola secara eksklusif oleh klub tamu.

2. Platform penjualan kembali tiket

Platform penjualan kembali tiket: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk reguler kerap tersedia di platform penjualan kembali seperti Ticombo. Platform tersebut memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Liga Konferensi mendatang ketika alokasi penjualan resmi telah habis.

Berapa harga tiket Liga Konferensi Borac Banja Luka vs Riga FC?

Berikut perkiraan harga tiket pertandingan Liga Konferensi Borac Banja Luka vs Riga FC:

1. Kanal resmi klub

Tribune Timur (Istočna tribina): sekitar €10,20 .

sekitar . Tribune Barat, Sektor Luar A & D (Zapadna tribina): sekitar €15,30 .

sekitar . Tribune Barat, Sektor Tengah B & C (Zapadna tribina): sekitar €20,45.

2. Platform penjualan kembali tiket

Jika tiket resmi melalui penjualan utama klub habis, platform penjualan kembali seperti Ticombo menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Tiket masuk reguler / harga awal: Mulai €68 hingga €70

Mulai Kursi di sisi panjang lapangan: Sekitar €75 hingga €95

Sekitar Kursi tengah di sisi panjang lapangan: Sekitar €85 hingga €105

Sekitar VIP / layanan premium & penawaran tiket jual kembali kelas atas: Hingga €1.150+

Borac Banja Luka vs Riga FC di Liga Konferensi: Semua yang perlu diketahui

Performa Borac Banja Luka vs Riga FC

Borac Banja Luka meraih tiga kemenangan dan menelan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya di semua kompetisi. Laga terbarunya berakhir dengan kemenangan 4-1 atas Radnik Bijeljina di Liga Primer. Dalam rentang tersebut, Borac juga mencatat kemenangan 2-0 atas KuPS di Liga Konferensi. Satu-satunya kekalahan mereka terjadi saat menghadapi Mjällby, yang mengalahkan mereka 2-0 di kompetisi Eropa. Dalam lima pertandingan itu, Borac mencetak sepuluh gol dan kebobolan empat kali.

Riga FC mencatat dua kemenangan dan tiga hasil imbang dalam lima pertandingan terakhirnya, tanpa mengalami kekalahan. Hasil terbarunya adalah imbang 1-1 melawan Jablonec di Liga Konferensi. Riga juga mencetak lima gol ke gawang Grobina dalam kemenangan 2-5 di Virsliga pada 26 Oktober. Dalam lima pertandingan tersebut, Riga mencetak sepuluh gol dan kebobolan delapan kali.

Borac Banja Luka vs Riga FC: Rekor pertemuan terkini

Tidak ada data rekor pertemuan sebelumnya antara Borac Banja Luka dan Riga FC yang tersedia.