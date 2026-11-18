Bolton Wanderers menjamu Wrexham pada Jumat, 11 Desember 2026 di St. Mary's Stadium, Southampton.

Pertemuan Bolton Wanderers dan Wrexham belakangan ini berlangsung ketat. Keduanya bertemu tiga kali di League One dan EFL Trophy sepanjang musim 2024–25. Laga-laga tersebut cenderung minim gol dan diwarnai permainan defensif, dengan dua hasil imbang 0-0 di liga serta kemenangan tipis 1-0 Wrexham di EFL Trophy.

Simak GOAL untuk mengetahui semua hal yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Bolton Wanderers vs Wrexham, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan Bolton Wanderers vs Wrexham di Championship dimulai?

Bolton Wanderers vs Wrexham berlangsung di Toughsheet Community Stadium, Bolton. Waktu kick-off resmi akan dikonfirmasi mendekati tanggal pertandingan.

Championship - Pekan 21 11 Des 2026 - 15.00 Toughsheet Community Stadium

Bagaimana cara membeli tiket Bolton Wanderers vs Wrexham di Championship?

Untuk membeli tiket pertandingan Championship antara Bolton Wanderers dan Wrexham, Anda dapat mempertimbangkan opsi berikut:

1. Kanal resmi klub

Portal tiket daring resmi klub: Tiket dapat dibeli langsung melalui situs tiket daring resmi Bolton Wanderers dengan membuat akun suporter atau masuk ke akun yang sudah ada. Periode pembelian prioritas biasanya dibuka bagi anggota resmi klub dan pemegang tiket musiman sebelum penjualan umum, jika ada.

Tiket dapat dibeli langsung melalui situs tiket daring resmi Bolton Wanderers dengan membuat akun suporter atau masuk ke akun yang sudah ada. Periode pembelian prioritas biasanya dibuka bagi anggota resmi klub dan pemegang tiket musiman sebelum penjualan umum, jika ada. Alokasi tribun tim tamu (suporter Wrexham): Suporter Wrexham yang bepergian ke pertandingan harus membeli tiket melalui kanal tiket resmi Wrexham AFC. Alokasi untuk tim tamu disalurkan langsung kepada klub tamu, dan pembelian tiket biasanya mensyaratkan keanggotaan Wrexham atau riwayat akun untuk memenuhi kriteria poin loyalitas.

2. Platform penjualan tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum kerap tersedia di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform tersebut memungkinkan suporter membeli dan menjual tiket pertandingan Championship mendatang ketika alokasi tiket utama telah habis.

Berapa harga tiket Bolton Wanderers vs Wrexham di Championship?

Berikut perkiraan harga tiket pertandingan Championship antara Bolton Wanderers dan Wrexham:

1. Kanal resmi klub

Tiket standar dewasa untuk tribun tuan rumah: £30–£38 .

. Tiket harga khusus (usia 65 tahun ke atas dan di bawah 23/21 tahun): £20–£28 .

. Tiket remaja/anak-anak (di bawah 18 tahun/di bawah 12 tahun): £10–£15 .

. Tiket alokasi suporter tim tamu: £26–£32 .

. Paket hospitality hari pertandingan: £85–£180 ke atas.

2. Platform penjualan tiket sekunder

Jika tiket resmi melalui penjualan langsung klub habis, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Tiket masuk umum yang dijual kembali (tribun tuan rumah): £70–£110 ke atas .

. Tiket yang dijual kembali untuk kursi premium di bagian tengah lapangan dengan permintaan tinggi: £110–£160 ke atas .

. Tiket yang dijual kembali untuk tribun tim tamu: £95–£150 ke atas.

Bolton Wanderers vs Wrexham di Championship: Semua yang perlu diketahui

Performa Bolton Wanderers vs Wrexham

Bolton meraih satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan Championship terakhirnya, dengan mencetak lima gol dan kebobolan sembilan kali. Hasil terbarunya adalah kekalahan kandang 1-3 dari Derby County, setelah sebelumnya kalah 2-3 dari Bristol City. Kekalahan telak 1-5 di markas Middlesbrough menjadi pukulan terberat dalam periode ini, meski kemenangan tandang 1-0 atas Charlton Athletic dan hasil imbang tanpa gol melawan Southampton memberi sedikit kelegaan. Bolton gagal mencatatkan nirbobol dalam empat dari lima laga terakhirnya.

Wrexham meraih dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan Championship terakhirnya, dengan mencetak delapan gol dan kebobolan empat kali. Hasil terbarunya adalah imbang 1-1 melawan Wolverhampton Wanderers, setelah sebelumnya menang 2-0 atas Middlesbrough. Wrexham juga mencatatkan kemenangan 4-1 atas Preston North End dalam periode ini, meski kekalahan dari Sheffield United dan Blackburn Rovers menegaskan inkonsistensi yang harus diatasi tim asuhan Parkinson.

Bolton Wanderers vs Wrexham: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terbaru kedua klub terjadi pada Maret 2025, ketika mereka bermain imbang 0-0 di League One di Racecourse Ground. Sebelumnya, kedua tim bertemu di EFL Trophy pada Februari 2025, dengan Wrexham menang 1-0 di kandang. Satu-satunya pertemuan lain yang tercatat dalam data adalah hasil imbang 0-0 di League One pada Agustus 2024, ketika Bolton menjamu Wrexham. Dari tiga pertemuan yang tercatat tersebut, Wrexham unggul dengan satu kemenangan, sementara dua pertandingan berakhir imbang.