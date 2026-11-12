Bolton Wanderers menjamu Blackburn Rovers pada Sabtu, 5 Desember 2026 di Bramall Lane, Sheffield.

Dalam pertemuan liga terakhir mereka pada musim Championship 2018/19, Blackburn Rovers lebih unggul setelah meraih kemenangan 1-0 di kandang, disusul kemenangan 2-0 di Ewood Park. Sebelum dua laga itu, catatan pertemuan mereka diwarnai pertandingan dengan banyak gol, termasuk kemenangan telak Bolton 4-0 dan kemenangan Blackburn 4-1 pada musim 2013/14.

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Kapan pertandingan Championship antara Bolton Wanderers dan Blackburn Rovers dimulai?

Pertandingan Bolton Wanderers vs Blackburn Rovers akan dimulai di Toughsheet Community Stadium, Bolton, sebagai bagian dari jadwal Championship.

Championship - Pekan 19 5 Des 2026 - 07.30 Toughsheet Community Stadium

Bagaimana cara membeli tiket pertandingan Championship antara Bolton Wanderers dan Blackburn Rovers?

Untuk membeli tiket pertandingan Championship antara Bolton Wanderers dan Blackburn Rovers, Anda dapat mempertimbangkan pilihan berikut:

1. Kanal resmi klub

Kanal resmi Bolton Wanderers: Beli langsung melalui situs web resmi atau loket tiket klub dengan membuat akun suporter. Pilihan ini cocok bagi pendukung tuan rumah dan untuk pembelian tiket yang tersedia bagi umum.

Beli langsung melalui situs web resmi atau loket tiket klub dengan membuat akun suporter. Pilihan ini cocok bagi pendukung tuan rumah dan untuk pembelian tiket yang tersedia bagi umum. Kanal resmi Blackburn Rovers: Pendukung tim tamu dapat membeli tiket yang dialokasikan khusus bagi mereka secara langsung melalui portal tiket resmi Blackburn Rovers.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali masih dapat ditemukan di platform tiket sekunder seperti Ticombo. Platform tersebut memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Championship mendatang ketika alokasi utama telah habis.

Berapa harga tiket pertandingan Championship antara Bolton Wanderers dan Blackburn Rovers?

Berikut perkiraan harga tiket pertandingan Championship antara Bolton Wanderers dan Blackburn Rovers:

1. Kanal resmi klub

Tiket masuk umum: Umumnya berkisar dari £22 hingga £36 .

Umumnya berkisar dari . Paket hospitalitas pada hari pertandingan: Mulai sekitar £42+.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi yang dijual langsung oleh klub habis, platform tiket sekunder seperti Ticombo menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Kursi tribun bawah: Mulai dari £67 hingga £71 .

Mulai dari . Tiket penjualan kembali standar dan kursi di sisi panjang lapangan: Rata-rata antara £75 dan £86.

Bolton Wanderers vs Blackburn Rovers di Championship: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Bolton Wanderers dan Blackburn Rovers

Bolton Wanderers menghadapi pertandingan ini dengan catatan dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima laga Championship terakhir. Pada laga terbarunya, Bolton menang 1-0 di kandang Charlton Athletic, setelah sebelumnya kalah 3-2 dari Bristol City dan menelan kekalahan telak 5-1 di kandang Middlesbrough. Dalam lima laga tersebut, Bolton mencetak lima gol dan kebobolan sembilan kali.

Blackburn Rovers juga meraih dua kemenangan dan menelan tiga kekalahan dalam lima laga Championship terakhir. Hasil terbaru mereka adalah kekalahan 2-1 dari Stoke City, setelah sebelumnya takluk 4-0 dari Swansea City. Dalam rentang tersebut, Rovers juga mencatat kemenangan 2-0 atas Wrexham. Secara keseluruhan, mereka mencetak tujuh gol dan kebobolan delapan kali dalam lima laga itu.

Bolton Wanderers vs Blackburn Rovers: Catatan pertemuan terkini

Pertemuan terakhir kedua tim berakhir imbang 2-2 dalam laga persahabatan pramusim pada Juli 2021. Sebelum itu, pertemuan kompetitif terakhir mereka berlangsung pada April 2019, ketika Blackburn Rovers mengalahkan Bolton Wanderers 2-0 di Championship. Dari lima pertemuan yang tercatat, Blackburn menang dua kali, Bolton menang sekali, dan dua laga berakhir imbang.