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Championship
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Toughsheet Community Stadium
team-logoBlackburn Rovers
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Cara mendapatkan tiket Bolton Wanderers vs Blackburn Rovers: Harga tiket Championship, informasi jadwal pertandingan, penjualan tiket menjelang laga, dan lainnya

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Tickets
Bolton Wanderers
Blackburn Rovers
Championship

Bolton Wanderers menghadapi Blackburn Rovers di Championship. Berikut cara mendapatkan tiketnya.

Bolton Wanderers menjamu Blackburn Rovers pada Sabtu, 5 Desember 2026 di Bramall Lane, Sheffield.

Dalam pertemuan liga terakhir mereka pada musim Championship 2018/19, Blackburn Rovers lebih unggul setelah meraih kemenangan 1-0 di kandang, disusul kemenangan 2-0 di Ewood Park. Sebelum dua laga itu, catatan pertemuan mereka diwarnai pertandingan dengan banyak gol, termasuk kemenangan telak Bolton 4-0 dan kemenangan Blackburn 4-1 pada musim 2013/14.

Biarkan GOAL memberikan semua informasi yang Anda perlukan untuk mendapatkan tiket Bolton Wanderers vs Blackburn Rovers, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan Championship antara Bolton Wanderers dan Blackburn Rovers dimulai?

Pertandingan Bolton Wanderers vs Blackburn Rovers akan dimulai di Toughsheet Community Stadium, Bolton, sebagai bagian dari jadwal Championship.

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Championship - Pekan 19
Toughsheet Community Stadium

Bagaimana cara membeli tiket pertandingan Championship antara Bolton Wanderers dan Blackburn Rovers?

Untuk membeli tiket pertandingan Championship antara Bolton Wanderers dan Blackburn Rovers, Anda dapat mempertimbangkan pilihan berikut:

1. Kanal resmi klub

  • Kanal resmi Bolton Wanderers: Beli langsung melalui situs web resmi atau loket tiket klub dengan membuat akun suporter. Pilihan ini cocok bagi pendukung tuan rumah dan untuk pembelian tiket yang tersedia bagi umum.
  • Kanal resmi Blackburn Rovers: Pendukung tim tamu dapat membeli tiket yang dialokasikan khusus bagi mereka secara langsung melalui portal tiket resmi Blackburn Rovers.

2. Pasar tiket sekunder

  • Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali masih dapat ditemukan di platform tiket sekunder seperti Ticombo. Platform tersebut memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Championship mendatang ketika alokasi utama telah habis.

Berapa harga tiket pertandingan Championship antara Bolton Wanderers dan Blackburn Rovers?

Berikut perkiraan harga tiket pertandingan Championship antara Bolton Wanderers dan Blackburn Rovers:

1. Kanal resmi klub

  • Tiket masuk umum: Umumnya berkisar dari £22 hingga £36.
  • Paket hospitalitas pada hari pertandingan: Mulai sekitar £42+.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi yang dijual langsung oleh klub habis, platform tiket sekunder seperti Ticombo menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

  • Kursi tribun bawah: Mulai dari £67 hingga £71.
  • Tiket penjualan kembali standar dan kursi di sisi panjang lapangan: Rata-rata antara £75 dan £86.

Bolton Wanderers vs Blackburn Rovers di Championship: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Bolton Wanderers dan Blackburn Rovers

Bolton Wanderers menghadapi pertandingan ini dengan catatan dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima laga Championship terakhir. Pada laga terbarunya, Bolton menang 1-0 di kandang Charlton Athletic, setelah sebelumnya kalah 3-2 dari Bristol City dan menelan kekalahan telak 5-1 di kandang Middlesbrough. Dalam lima laga tersebut, Bolton mencetak lima gol dan kebobolan sembilan kali.

Blackburn Rovers juga meraih dua kemenangan dan menelan tiga kekalahan dalam lima laga Championship terakhir. Hasil terbaru mereka adalah kekalahan 2-1 dari Stoke City, setelah sebelumnya takluk 4-0 dari Swansea City. Dalam rentang tersebut, Rovers juga mencatat kemenangan 2-0 atas Wrexham. Secara keseluruhan, mereka mencetak tujuh gol dan kebobolan delapan kali dalam lima laga itu.

BOL

BOL - Performa

SOU
S0-0
MID
K1-5
BRC
K2-3
CHA
M0-1
DER
K3-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
5/11
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5
BLB

BLB - Performa

WBA
K3-2
WRE
M2-0
SWA
K4-0
STK
K1-2
WHU
M2-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
7/10
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5

Bolton Wanderers vs Blackburn Rovers: Catatan pertemuan terkini

Pertemuan terakhir kedua tim berakhir imbang 2-2 dalam laga persahabatan pramusim pada Juli 2021. Sebelum itu, pertemuan kompetitif terakhir mereka berlangsung pada April 2019, ketika Blackburn Rovers mengalahkan Bolton Wanderers 2-0 di Championship. Dari lima pertemuan yang tercatat, Blackburn menang dua kali, Bolton menang sekali, dan dua laga berakhir imbang.

Head to Head

Bolton WanderersSeriBlackburn Rovers
1
2
2
Club Friendlies
Bolton Wanderers badge
Bolton Wanderers
BOL
2
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Blackburn Rovers
BLB
2
FT
Championship
Blackburn Rovers badge
Blackburn Rovers
BLB
2
Bolton Wanderers badge
Bolton Wanderers
BOL
0
FT
Championship
Bolton Wanderers badge
Bolton Wanderers
BOL
0
Blackburn Rovers badge
Blackburn Rovers
BLB
1
FT
Championship
Bolton Wanderers badge
Bolton Wanderers
BOL
1
Blackburn Rovers badge
Blackburn Rovers
BLB
0
FT
Championship
Blackburn Rovers badge
Blackburn Rovers
BLB
0
Bolton Wanderers badge
Bolton Wanderers
BOL
0
FT
3Gol yang Dicetak5
Pertandingan lebih dari 2.5 gol1/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol1/5

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