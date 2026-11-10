Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Serie A
team-logoBologna
Stadio Renato Dell'Ara
team-logoRoma
Book Bologna vs Roma Tickets
Didukung oleh

Cara mendapatkan tiket Bologna vs Roma: Harga tiket Serie A, informasi jadwal pertandingan, penjualan tiket menit-menit terakhir, dan lainnya

SHOPPING
Tickets
Bologna
Roma
Serie A

Bologna menghadapi Roma di Serie A. Berikut cara mendapatkan tiketnya.

Bologna menjamu Roma pada Sabtu, 5 Desember 2026 di Stadio Renato Dell'Ara, Bologna.

Pertemuan terakhir mereka di Serie A berlangsung pada 25 April 2026, ketika Roma meraih kemenangan tandang 2-0 atas Bologna berkat gol Donyell Malen dan Neil El Aynaoui. Sebelumnya, pada musim semi 2026, kedua klub juga bertemu dalam duel dramatis babak 16 besar Liga Europa UEFA. Bologna menang tipis dengan agregat 5-4 setelah leg kedua yang menghasilkan banyak gol.

Berikut semua informasi dari GOAL yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Bologna vs Roma, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan Bologna vs Roma di Serie A dimulai?

Pertandingan Bologna vs Roma dimulai di Stadio Renato Dell'Ara, Bologna, pada Sabtu, 5 Desember 2026.

crest
Serie A - Pekan 14
Stadio Renato Dell'Ara

Bagaimana cara membeli tiket Bologna vs Roma di Serie A?

Untuk membeli tiket pertandingan Bologna vs Roma di Serie A, Anda dapat mempertimbangkan pilihan berikut:

1. Kanal resmi klub

  • Penjualan tiket resmi klub: Tiket dapat dibeli langsung melalui situs resmi kedua klub (Bologna FC dan AS Roma). Ini merupakan cara paling tepercaya untuk mendapatkan kursi dengan harga resmi.

2. Pasar tiket sekunder

  • Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub telah habis terjual, tiket masuk umum sering kali masih tersedia di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform tersebut memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Serie A mendatang ketika alokasi utama telah habis.

Berapa harga tiket Bologna vs Roma di Serie A?

Berikut rincian harga tiket pertandingan Bologna vs Roma di Serie A:

1. Kanal resmi klub

  • Curva / Tribun belakang gawang standar: €30 – €45
  • Distinti / Tribun samping: €55 – €90
  • Tribuna / Tribun utama tengah: €110 – €180+

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi melalui penjualan utama klub habis, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

  • Curva / Tribun tingkat atas: €40 – €85
  • Distinti / Kursi tribun samping: €115 – €150
  • Premium / Layanan VIP: €160 – €200+

Bologna vs Roma di Serie A: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Bologna dan Roma

Bologna memenangi empat dari lima pertandingan terakhirnya di semua kompetisi dan hanya kalah dari Inter. Hasil terbarunya adalah kemenangan kandang 2-1 atas Monza. Dalam rangkaian tersebut, Bologna juga meraih kemenangan tandang 4-2 atas AC Milan. Tim asuhan Palladino mencetak 11 gol dan kebobolan lima kali dalam lima laga itu.

Roma meraih empat kemenangan dan satu hasil imbang dalam lima pertandingan terakhirnya. Laga terbarunya berakhir dengan kemenangan 5-2 di kandang Udinese. Sebelumnya, Roma juga mengalahkan Cagliari 4-2. Tim asuhan Gasperini mencetak 18 gol dan kebobolan sepuluh kali dalam lima laga terakhirnya, termasuk saat menang 4-0 atas Slovan Bratislava di Liga Champions.

BOL

BOL - Performa

INT
K1-3
CGL
M0-2
MIL
M2-4
MON
M2-1
PAR
M1-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
11/7
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5
ROM

ROM - Performa

NAP
S3-3
CGL
M4-2
UDI
M2-5
MUN
K3-2
SAS
M3-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
17/10
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
5/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5

Bologna vs Roma: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terakhir kedua tim terjadi pada 25 April 2026, ketika Roma menang 2-0 di Stadio Renato Dell'Ara dalam laga Serie A. Sebelumnya pada bulan yang sama, kedua klub bertemu dua kali di Liga Europa. Bologna menang dengan agregat 3-4 setelah bermain imbang 1-1 di Bologna dan Roma kalah 3-4 di kandang. Dalam lima pertemuan terakhir, Roma menang dua kali, Bologna menang dua kali, dan satu pertandingan berakhir imbang.

Head to Head

BolognaSeriRoma
1
2
2
Serie A
Bologna badge
Bologna
BOL
0
Roma badge
Roma
ROM
2
FT
Europa League
Roma badge
Roma
ROM
3
Bologna badge
Bologna
BOL
4
FT
Europa League
Bologna badge
Bologna
BOL
1
Roma badge
Roma
ROM
1
FT
Serie A
Roma badge
Roma
ROM
1
Bologna badge
Bologna
BOL
0
FT
Serie A
Bologna badge
Bologna
BOL
2
Roma badge
Roma
ROM
2
FT
4Gol yang Dicetak6
Pertandingan lebih dari 2.5 gol1/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol2/5

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google