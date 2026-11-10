Bologna menjamu Roma pada Sabtu, 5 Desember 2026 di Stadio Renato Dell'Ara, Bologna.

Pertemuan terakhir mereka di Serie A berlangsung pada 25 April 2026, ketika Roma meraih kemenangan tandang 2-0 atas Bologna berkat gol Donyell Malen dan Neil El Aynaoui. Sebelumnya, pada musim semi 2026, kedua klub juga bertemu dalam duel dramatis babak 16 besar Liga Europa UEFA. Bologna menang tipis dengan agregat 5-4 setelah leg kedua yang menghasilkan banyak gol.

Berikut semua informasi dari GOAL yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Bologna vs Roma, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan Bologna vs Roma di Serie A dimulai?

Pertandingan Bologna vs Roma dimulai di Stadio Renato Dell'Ara, Bologna, pada Sabtu, 5 Desember 2026.

Serie A - Pekan 14 4 Des 2026 - 14.45 Stadio Renato Dell'Ara

Bagaimana cara membeli tiket Bologna vs Roma di Serie A?

Untuk membeli tiket pertandingan Bologna vs Roma di Serie A, Anda dapat mempertimbangkan pilihan berikut:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Tiket dapat dibeli langsung melalui situs resmi kedua klub (Bologna FC dan AS Roma). Ini merupakan cara paling tepercaya untuk mendapatkan kursi dengan harga resmi.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub telah habis terjual, tiket masuk umum sering kali masih tersedia di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform tersebut memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Serie A mendatang ketika alokasi utama telah habis.

Berapa harga tiket Bologna vs Roma di Serie A?

Berikut rincian harga tiket pertandingan Bologna vs Roma di Serie A:

1. Kanal resmi klub

Curva / Tribun belakang gawang standar: €30 – €45

€30 – €45 Distinti / Tribun samping: €55 – €90

€55 – €90 Tribuna / Tribun utama tengah: €110 – €180+

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi melalui penjualan utama klub habis, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Curva / Tribun tingkat atas: €40 – €85

€40 – €85 Distinti / Kursi tribun samping: €115 – €150

€115 – €150 Premium / Layanan VIP: €160 – €200+

Bologna vs Roma di Serie A: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Bologna dan Roma

Bologna memenangi empat dari lima pertandingan terakhirnya di semua kompetisi dan hanya kalah dari Inter. Hasil terbarunya adalah kemenangan kandang 2-1 atas Monza. Dalam rangkaian tersebut, Bologna juga meraih kemenangan tandang 4-2 atas AC Milan. Tim asuhan Palladino mencetak 11 gol dan kebobolan lima kali dalam lima laga itu.

Roma meraih empat kemenangan dan satu hasil imbang dalam lima pertandingan terakhirnya. Laga terbarunya berakhir dengan kemenangan 5-2 di kandang Udinese. Sebelumnya, Roma juga mengalahkan Cagliari 4-2. Tim asuhan Gasperini mencetak 18 gol dan kebobolan sepuluh kali dalam lima laga terakhirnya, termasuk saat menang 4-0 atas Slovan Bratislava di Liga Champions.

Bologna vs Roma: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terakhir kedua tim terjadi pada 25 April 2026, ketika Roma menang 2-0 di Stadio Renato Dell'Ara dalam laga Serie A. Sebelumnya pada bulan yang sama, kedua klub bertemu dua kali di Liga Europa. Bologna menang dengan agregat 3-4 setelah bermain imbang 1-1 di Bologna dan Roma kalah 3-4 di kandang. Dalam lima pertemuan terakhir, Roma menang dua kali, Bologna menang dua kali, dan satu pertandingan berakhir imbang.