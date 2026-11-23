Bologna menjamu Palermo pada Selasa, 15 Desember 2026, di Stadio Renato Dell'Ara, Bologna.

Pertemuan kompetitif terakhir mereka terjadi pada April 2017 dan berakhir imbang tanpa gol di Sisilia, setelah Bologna meraih kemenangan kandang meyakinkan 3-1 pada awal musim yang sama. Kedua klub kemudian bertemu dalam laga persahabatan pramusim pada Juli 2023 yang berakhir imbang 2-2.

Simak panduan GOAL untuk mendapatkan tiket Bologna vs Palermo, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan Coppa Italia Bologna vs Palermo dimulai?

Pertandingan Bologna vs Palermo dimulai pada Selasa, 15 Desember 2026, di Stadio Renato Dell'Ara, Bologna.

Bagaimana cara membeli tiket Coppa Italia Bologna vs Palermo?

Untuk membeli tiket pertandingan Coppa Italia Bologna vs Palermo, Anda dapat mencoba opsi berikut:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Anda dapat membeli tiket langsung melalui situs resmi Bologna FC atau aplikasi resmi Bologna FC 1909. Klub bekerja sama dengan Vivaticket untuk penjualan tiket per pertandingan. Di sana, Anda dapat memilih sektor tempat duduk, seperti Curva, Distinti, atau Tribune, lalu menyelesaikan pembelian secara digital melalui perangkat seluler.

2. Platform penjualan tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk reguler kerap tersedia di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform tersebut memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Coppa Italia mendatang ketika alokasi tiket dari penjualan utama telah habis.

Berapa harga tiket Coppa Italia Bologna vs Palermo?

Berikut rincian harga tiket pertandingan Coppa Italia Bologna vs Palermo:

1. Kanal resmi klub

Sektor Curva (Curva Bulgarelli / Curva San Luca): €15 hingga €25.

€15 hingga €25. Distinti (sisi/tribune atas): €25 hingga €45.

€25 hingga €45. Tribuna Coperta (tribune utama beratap): €50 hingga €90.

€50 hingga €90. Poltrone / layanan VIP: €150 hingga €350 lebih.

2. Platform penjualan tiket sekunder

Jika tiket resmi melalui penjualan utama klub habis, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Curva San Luca / sektor belakang gawang: €25 hingga €45.

€25 hingga €45. Distinti Laterali / Centrali: €35 hingga €75.

€35 hingga €75. Tribuna Coperta / tiket premium yang dijual kembali: €75 hingga €150 lebih.

Bologna vs Palermo di Coppa Italia: Semua yang perlu diketahui

Performa Bologna dan Palermo

Bologna meraih empat kemenangan dan menelan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya di semua kompetisi. Satu-satunya kekalahan itu terjadi saat menghadapi Inter (1-3). Pada laga teranyar, mereka menang 1-2 di kandang Parma, melanjutkan rangkaian hasil yang juga mencakup kemenangan 2-4 di kandang AC Milan dan kemenangan kandang 2-1 atas Monza. Dalam lima pertandingan tersebut, Bologna mencetak sembilan gol dan kebobolan delapan, menunjukkan kecenderungan menyerang meski lini belakangnya terbuka.

Palermo mencatatkan tiga kemenangan dan dua hasil imbang dalam lima pertandingan Serie B terakhirnya, tanpa sekali pun kalah. Hasil teranyar mereka adalah imbang 1-1 melawan Ascoli, setelah sebelumnya menang 3-1 atas LR Vicenza. Palermo juga bermain imbang 3-3 melawan Pisa dan menang 2-1 atas Carrarese, dengan total sepuluh gol dicetak dan tujuh gol kebobolan dalam lima laga tersebut.

Bologna vs Palermo: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terbaru kedua klub adalah laga persahabatan pada Juli 2023 yang berakhir imbang 2-2. Sebelumnya, keempat pertemuan mereka berlangsung di Serie A. Laga kompetitif terakhir terjadi pada April 2017, ketika Palermo dan Bologna bermain imbang 0-0. Dari lima pertandingan yang tercatat, Bologna meraih satu kemenangan, Palermo meraih satu kemenangan, dan tiga laga berakhir imbang.