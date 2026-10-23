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Champions League
team-logoBodoe/Glimt
Aspmyra Stadion
team-logoLille
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Cara mendapatkan tiket Bodoe/Glimt vs Lille: harga tiket Liga Champions, informasi pertandingan, penjualan tiket menjelang laga, dan lainnya

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Tickets
Bodoe/Glimt
Lille
Champions League

Bodoe/Glimt menghadapi Lille di Liga Champions. Berikut cara mendapatkan tiket Anda.

Laga ini menjadi pertemuan kompetitif pertama kedua klub dalam kompetisi resmi UEFA. Bodø/Glimt berupaya kembali meraih momentum setelah mencatat hasil beragam di kompetisi domestik dan Eropa, termasuk kekalahan dari Bayern Munich pada laga pembuka Liga Champions.

Biarkan GOAL memberi Anda semua informasi yang perlu diketahui untuk mendapatkan tiket Bodoe/Glimt vs Lille, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan Bodoe/Glimt vs Lille di Liga Champions dimulai?

Bodoe/Glimt vs Lille akan dimulai di Aspmyra Stadion, Bodoe, pada Selasa, 3 November 2026.

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Champions League - Pekan 4
Aspmyra Stadion

Bagaimana cara membeli tiket Bodoe/Glimt vs Lille di Liga Champions?

Berikut pilihan yang tersedia untuk membeli tiket pertandingan Liga Champions UEFA antara FK Bodø/Glimt dan LOSC Lille:

  • Penjualan tiket resmi klub: Periksa langsung situs resmi FK Bodø/Glimt (untuk tiket kandang di Aspmyra Stadion) atau LOSC Lille guna mengetahui ketersediaan penjualan tiket reguler, periode pembelian prioritas bagi anggota, atau paket resmi klub.
  • Platform tiket sekunder: Jika seluruh tiket melalui jalur resmi klub telah habis, tiket masuk umum sering kali dapat ditemukan di platform tiket sekunder seperti StubHub.

Berapa harga tiket Bodoe/Glimt vs Lille di Liga Champions?

Harga tiket pertandingan Liga Champions UEFA antara FK Bodø/Glimt dan LOSC Lille bervariasi menurut saluran penjualan dan pilihan kursi. Karena kapasitas Aspmyra Stadion lebih kecil (sekitar 8.270 kursi), permintaan sangat memengaruhi harga.

1. Saluran resmi klub

  • Tiket masuk umum reguler: Biasanya berkisar dari €35 hingga €150, sesuai dengan kategori harga standar fase liga UEFA, bergantung pada apakah kursi berada di belakang gawang atau di tribune samping.
  • Tribune suporter / keluarga: Kursi dengan harga lebih rendah untuk anggota klub atau di tribune tertentu umumnya mulai dari sekitar €30 hingga €50, meski ketersediaannya sangat terbatas untuk laga Eropa yang menarik perhatian besar.
  • Tiket tribune tim tamu: Sesuai peraturan UEFA, harga tiket bagi suporter tamu dibatasi maksimal €50 (setara dengan harga tiket kandang yang sebanding).

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi habis melalui penjualan langsung klub, platform tiket sekunder seperti StubHub mencantumkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

  • Kursi termurah / tribun atas: Harga di platform sekunder dan bursa tiket mulai dari sekitar €270 hingga €310 karena tingginya permintaan dan terbatasnya kapasitas stadion.
  • Kursi di sisi panjang lapangan: Kursi dengan pemandangan terbaik di sepanjang tribune utama biasanya dihargai €300 hingga lebih dari €550 di pasar sekunder.
  • Paket VIP dan layanan premium: Harga penawaran premium atau yang ketersediaannya terbatas di pasar sekunder bisa jauh lebih tinggi, bergantung pada ketersediaan saat itu dan harga penjual yang berubah secara langsung.

Bodoe/Glimt vs Lille di Liga Champions: Semua yang perlu diketahui

Performa Bodoe/Glimt vs Lille

Bodoe/Glimt meraih tiga kemenangan dan menelan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi. Pada laga terakhir, mereka menang 2-6 atas Rana FK di ajang piala pada 1 Oktober, meski sebelumnya kalah 2-1 dari Brann dalam pertandingan Eliteserien. Kiprah mereka di Liga Champions dimulai dengan kekalahan 5-0 dari Bayern Munich. Dalam lima pertandingan tersebut, Glimt mencetak 14 gol dan kebobolan 16 gol, dengan hasil melawan Bayern sangat memengaruhi angka kebobolan mereka.

Lille meraih dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. Hasil terakhir mereka adalah kekalahan 2-1 dari Nice di Ligue 1 pada 20 September, tetapi sebelumnya mereka mengalahkan Troyes 2-0 di liga. Performa mereka di Liga Champions terpukul oleh kekalahan 2-3 dari Real Betis. Lille mencetak enam gol dan kebobolan delapan gol dalam lima pertandingan tersebut.

BOD

BOD - Performa

RAN
M2-6
KBK
M3-1
BVB
M1-0
H-K
M0-2
NAP
K4-3
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
15/7
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5
LIL

LIL - Performa

ZUL
M2-1
LEH
M1-0
ARS
K3-0
B29
S1-1
GAL
K2-4
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
6/9
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5

Bodoe/Glimt vs Lille: Rekor pertemuan terakhir

Tidak tersedia data pertemuan sebelumnya antara Bodoe/Glimt dan Lille. Laga di Aspmyra Stadion ini menjadi pertemuan kompetitif pertama yang tercatat antara kedua klub.

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
M
M
M
2
Aston VillaAston VillaAVL
3300123+99
M
M
M
3
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
M
M
M
4
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
M
M
M
5
Real BetisReal BetisBET
330074+39
M
M
M
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
321072+57
S
M
M
7
ArsenalArsenalARS
321062+47
S
M
M
8
BarcelonaBarcelonaBAR
3201116+56
K
M
M
9
ComoComoCOM
3201105+56
M
K
M
10
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
M
K
M
11
Club BruggeClub BruggeCLB
320196+36
M
M
K
12
Sporting CPSporting CPSCP
320174+36
K
M
M
13
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
M
K
M
14
Bayern MunichBayern MunichFCB
3120105+55
S
S
M
15
RomaRomaROM
311185+34
M
K
S
16
Atletico MadridAtletico MadridATM
311143+14
S
M
K
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
311143+14
K
M
S
18
PSVPSVPSV
31112204
M
K
S
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
K
M
K
20
InterInterINT
310256-13
M
K
K
20
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
310256-13
K
K
M
22
SSC NapoliSSC NapoliNAP
310257-23
M
K
K
23
GalatasarayGalatasarayGAL
310269-33
M
K
K
24
LASKLASKLAS
310269-33
M
K
K
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
K
M
K
26
FeyenoordFeyenoordFEY
310248-43
K
M
K
27
LensLensRCL
310237-43
K
K
M
28
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
310249-53
K
M
K
29
AEK AthensAEK AthensAEK
310238-53
K
K
M
29
RB LeipzigRB LeipzigRBL
310238-53
K
M
K
31
FenerbahceFenerbahceFB
302139-62
S
K
S
32
Slavia PrahaSlavia PrahaSLP
301247-31
S
K
K
33
VikingVikingVIK
301259-41
K
S
K
34
FC PortoFC PortoPOR
300326-40
K
K
K
35
LilleLilleLIL
3003410-60
K
K
K
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
3003113-120
K
K
K
Lolos ke 16 besar

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