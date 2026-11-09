Bodø/Glimt menjamu LASK pada Selasa, 24 November 2026 di Stadion Aspmyra, Bodø.

Belum ada catatan pertemuan kompetitif antara FK Bodø/Glimt dan LASK di kompetisi resmi UEFA, sehingga laga mendatang akan menjadi pertemuan pertama mereka. Pertandingan bersejarah ini akan berlangsung di Stadion Aspmyra, tempat Bodø/Glimt berupaya memanfaatkan keunggulan kandang dalam fase liga Liga Champions UEFA.

Kapan laga Liga Champions Bodoe/Glimt vs LASK dimulai?

Laga Bodø/Glimt vs LASK di Stadion Aspmyra, Bodø, dimulai pada Selasa, 24 November 2026.

Champions League - Pekan 5 24 Nov 2026 - 12.45 Aspmyra Stadion

Bagaimana cara membeli tiket Liga Champions Bodoe/Glimt vs LASK?

Untuk membeli tiket pertandingan Liga Champions UEFA antara Bodø/Glimt dan LASK di Stadion Aspmyra, Anda dapat mempertimbangkan pilihan berikut:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Periksa situs resmi FK Bodø/Glimt dan LASK untuk informasi penjualan tiket langsung, penjualan bagi anggota, serta ketersediaan bagi masyarakat umum. Klub biasanya mengelola alokasi utama untuk pendukung tuan rumah dan pendukung yang datang dari luar kota.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali tersedia di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket untuk pertandingan Liga Champions mendatang ketika alokasi utama telah habis.

Berapa harga tiket Liga Champions Bodoe/Glimt vs LASK?

Berikut perkiraan harga tiket untuk pertandingan Liga Champions UEFA antara Bodø/Glimt dan LASK:

1. Kanal resmi klub

Tiket masuk umum standar: Biasanya berkisar antara €40 hingga €150, sangat bergantung pada kategori dan lokasi kursi.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi melalui penjualan langsung klub habis, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Tribun sisi panjang lapangan: Mulai sekitar €260 hingga €340.

Mulai sekitar Kursi premium dan paket VIP: Berkisar dari €450 hingga €1.400 lebih, bergantung pada permintaan dan ketersediaan saat hari pertandingan semakin dekat.

Liga Champions Bodoe/Glimt vs LASK: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Bodoe/Glimt vs LASK

Bodø/Glimt meraih empat kemenangan dan menelan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi. Laga terakhir mereka berakhir dengan kekalahan 4-3 dari Napoli di Liga Champions, tetapi sebelumnya mereka mengalahkan Borussia Dortmund 1-0 di kompetisi yang sama. Mereka juga menang atas Hamarkameratene (2-0) dan Kristiansund BK (3-1) di Eliteserien, serta mengalahkan Rana FK 6-2 di ajang piala. Dalam lima pertandingan tersebut, Glimt mencetak 12 gol dan kebobolan delapan gol.

LASK meraih dua kemenangan dan menelan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya. Salah satu kemenangan itu diraih dengan skor 3-2 atas Sporting CP di Liga Champions pada laga terakhir mereka. Sebelumnya, mereka kalah 6-3 dari Liverpool dan 2-0 dari Rapid Wien di kompetisi domestik. Kemenangan 4-0 atas Austria Lustenau dan kemenangan 2-1 atas First Vienna FC dalam laga persahabatan melengkapi rangkaian tersebut. LASK mencetak sebelas gol dan kebobolan tiga belas gol dalam lima pertandingan itu.

Bodoe/Glimt vs LASK: Rekor pertemuan terkini

Tidak ada catatan pertemuan kompetitif sebelumnya antara Bodø/Glimt dan LASK dalam data yang tersedia. Pertandingan Liga Champions di Stadion Aspmyra ini akan menjadi pertemuan pertama yang tercatat antara kedua klub.