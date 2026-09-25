Bodoe/Glimt akan menghadapi Borussia Dortmund pada Rabu, 14 Oktober 2026 di Aspmyra Stadion, Bodoe.

Pertemuan ini hanya menjadi duel kompetitif kedua antara kedua tim, setelah laga seru mereka di kampanye Liga Champions 2025. Lokasi Aspmyra yang berada di lintang tinggi dan lapangan sintetisnya menghadirkan ujian venue yang berbeda bagi tim tamu asal Jerman.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Bodoe/Glimt vs Borussia Dortmund, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Bodoe/Glimt vs Borussia Dortmund di Liga Champions?

Bodoe/Glimt vs Borussia Dortmund akan kick-off di Aspmyra Stadion, Bodoe, pada Rabu, 14 Oktober 2026.

Champions League - Pekan 2 14 Okt 2026 - 15.00 Aspmyra Stadion

Bagaimana cara membeli tiket Liga Champions Bodoe/Glimt vs Borussia Dortmund?

Untuk membeli tiket FK Bodø/Glimt vs Borussia Dortmund di UEFA Champions League di Aspmyra Stadion, ikuti jalur pembelian utama berikut ini:

1. Penjualan resmi klub tuan rumah (portal tiket FK Bodø/Glimt)

Sumber utama: FK Bodø/Glimt menjual tiket pertandingan melalui situs resmi klub dan platform penjualan tiket mereka (TicketCo).

Prioritas pemegang tiket musiman: Pemegang tiket musiman dan anggota klub mendapat jendela prioritas pertama untuk mengklaim atau membeli kursi kandang tambahan untuk laga Eropa.

Penjualan umum: Tiket reguler yang tersisa akan dijual untuk umum beberapa pekan sebelum hari pertandingan. Mengingat kapasitas kecil Aspmyra Stadion (sekitar 8.200 kursi), penjualan umum untuk pertandingan Eropa berprofil tinggi cepat habis terjual.

2. Fans tim tamu / sektor tandang (portal Borussia Dortmund)

Pendukung tim tamu: Jika Anda mendukung Borussia Dortmund, tiket di sektor tandang harus diperoleh langsung melalui portal fan resmi Borussia Dortmund atau sistem penjualan tiket keanggotaan klub.

Berapa harga tiket Liga Champions Bodoe/Glimt vs Borussia Dortmund?

Harga tiket untuk FK Bodø/Glimt vs Borussia Dortmund di Aspmyra Stadion bervariasi tergantung apakah Anda membeli tiket utama dengan harga nominal atau tiket dari pasar sekunder:

1. Tiket utama dengan harga nominal: Tiket standar fase grup/liga UEFA Champions League yang dijual langsung oleh FK Bodø/Glimt atau dialokasikan untuk pendukung tim tamu biasanya berkisar antara €30 hingga €70 untuk tiket reguler dewasa standar.

2. Pasar sekunder & penjualan kembali: Karena kapasitas Aspmyra Stadion yang kecil (sekitar 8.200 kursi) dan tingginya permintaan, harga saat ini di platform tiket sekunder seperti StubHub dimulai dari sekitar €360 hingga €441 per tiket, dengan kursi premium di sisi lapangan dijual dengan harga lebih tinggi.

Bodoe/Glimt vs Borussia Dortmund di Liga Champions: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Bodoe/Glimt vs Borussia Dortmund

Bodoe/Glimt memenangi empat dari lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi, dengan satu-satunya kekalahan terjadi pada laga pembuka Liga Champions melawan Bayern Munich, saat mereka kalah 5-0. Laga terbaru mereka adalah kemenangan 3-2 atas Sandefjord di Eliteserien. Sebelum kalah dari Bayern, Glimt menang 2-1 di kandang Fredrikstad dan mengalahkan Rosenborg 4-2 di kandang sendiri. Dalam lima pertandingan itu, mereka mencetak 15 gol dan kebobolan 11, meski hasil melawan Bayern sangat memengaruhi angka pertahanan tersebut.

Borussia Dortmund memenangi kelima dari lima pertandingan terakhir mereka, mencetak 13 gol dan hanya kebobolan dua gol dalam prosesnya. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan nyaman 3-0 atas Paderborn di Bundesliga. Dortmund juga mengalahkan Villarreal 3-2 pada laga pembuka Liga Champions mereka dan menang tandang 2-3 di markas Hoffenheim di Bundesliga, menunjukkan kemampuan mereka untuk meraih hasil di laga tandang.

Bodoe/Glimt vs Borussia Dortmund: Rekor pertemuan terbaru

Kedua klub pernah bertemu sekali di Liga Champions, bermain imbang 2-2 di Signal Iduna Park pada Desember 2025, dengan Borussia Dortmund menjadi tuan rumah pada laga tersebut. Hasil itu menjadi satu-satunya data head-to-head yang tersedia antara kedua tim, yang berarti pertandingan di Aspmyra Stadion ini baru menjadi kali kedua mereka saling berhadapan di level ini.