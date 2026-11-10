Bochum menjamu Augsburg pada Selasa, 1 Desember 2026 di Vonovia Ruhrstadion, Bochum.

Pertemuan terakhir mereka di ajang piala terjadi pada putaran kedua DFB-Pokal, 28 Oktober 2025. Saat itu, Bochum meraih kemenangan tipis 1-0 di kandang Augsburg, WWK Arena, berkat gol Gerrit Holtmann. Di liga, dua pertemuan mereka pada Bundesliga musim 2024–25 juga berlangsung ketat. Augsburg menang 1-0 di kandang, lalu meraih kemenangan tandang 2-1 di Vonovia Ruhrstadion.

Simak panduan GOAL tentang cara mendapatkan tiket Bochum vs Augsburg, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan Bochum vs Augsburg di DFB-Pokal dimulai?

Bochum vs Augsburg berlangsung di Vonovia Ruhrstadion, Bochum, pada Selasa, 1 Desember 2026.

DFB-Pokal - 1/8 2 Des 2026 - 14.45 Vonovia Ruhrstadion

Bagaimana cara membeli tiket Bochum vs Augsburg di DFB-Pokal?

Untuk membeli tiket pertandingan Bochum vs Augsburg di DFB-Pokal mendatang, Anda dapat mempertimbangkan pilihan berikut:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Anda dapat membeli tiket langsung melalui portal tiket resmi VfL Bochum untuk tribune tuan rumah di Vonovia Ruhrstadion, atau FC Augsburg untuk jatah suporter tim tamu.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk reguler kerap tersedia di platform tiket sekunder seperti Ticombo. Platform tersebut memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan DFB-Pokal mendatang ketika jatah tiket dari kanal utama telah habis.

Berapa harga tiket Bochum vs Augsburg di DFB-Pokal?

Berikut pilihan harga tiket untuk pertandingan DFB-Pokal mendatang antara Bochum dan Augsburg:

1. Kanal resmi klub

Tiket tribune berdiri: Umumnya mulai dari sekitar €17 hingga €20 .

Umumnya mulai dari sekitar . Tempat duduk reguler: Biasanya berkisar antara €25 hingga €60.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi dari penjualan utama klub habis, platform tiket sekunder seperti Ticombo menawarkan tiket dengan harga yang mengikuti permintaan pasar:

Tribune bawah / suporter: Mulai dari sekitar €28 hingga €45 .

Mulai dari sekitar . Tempat duduk kategori menengah: Mulai dari sekitar €80 hingga €90 atau lebih.

Bochum vs Augsburg di DFB-Pokal: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Bochum vs Augsburg

Bochum menghadapi pertandingan ini dengan catatan dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima laga terakhir di semua kompetisi. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan tandang 1-2 atas Energie Cottbus di 2. Bundesliga. Mereka juga menang 2-0 atas Mainz 05 di DFB-Pokal. Sebelumnya dalam rangkaian lima laga tersebut, mereka kalah dari Kaiserslautern dan Arminia Bielefeld, serta bermain imbang 1-1 dengan Wolfsburg. Dalam lima pertandingan itu, Bochum mencetak enam gol dan kebobolan lima kali.

Augsburg datang dengan catatan dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima laga terakhir. Hasil terbaru mereka adalah kekalahan 1-2 dari Freiburg di Bundesliga. Mereka juga bermain imbang 1-1 dengan Union Berlin dan menahan Bayern Munich 2-2, serta menang tandang 4-2 atas Sonnenhof Großaspach di ajang piala. Augsburg mencetak sebelas gol dan kebobolan delapan kali dalam lima laga tersebut, mencerminkan tim yang mampu menciptakan peluang tetapi masih rentan di lini belakang.

Bochum vs Augsburg: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terakhir kedua klub terjadi di DFB-Pokal pada 28 Oktober 2025, ketika Augsburg menjamu Bochum dan kalah 0-1. Sebelumnya, Bochum mengalahkan Augsburg 1-2 dalam laga tandang Bundesliga pada April 2025. Dalam lima pertemuan terakhir, Augsburg menang dua kali, Bochum menang dua kali, dan satu pertandingan berakhir imbang. Kedua tim kerap menjalani pertandingan ketat dalam beberapa tahun terakhir, dengan rekor pertemuan yang berimbang.