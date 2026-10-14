Boca Juniors menjamu Talleres de Córdoba di Estadio Alberto J. Armando yang ikonis, dikenal luas sebagai La Bombonera, pada Jumat, 16 Oktober 2026. Kick-off dijadwalkan pukul 21.30 ART (waktu setempat).

Kapan kick-off Boca Juniors vs Talleres di Liga Profesional?

Liga Profesional - Pekan 13 16 Okt 2026 - 20.30

Bagaimana cara membeli tiket Boca Juniors vs Talleres?

Khusus anggota klub ( SoySocio ): Boca Juniors tidak menjual tiket kepada masyarakat umum. Tiket resmi didistribusikan secara eksklusif melalui portal SoySocio, dengan prioritas pertama bagi Socios Activos (untuk sektor populares dan plateas), sementara sisa tiket tersedia bagi Socios Adherentes.

Paket tur hari pertandingan: Mereka yang bukan anggota dan wisatawan biasanya dapat masuk melalui operator tur lokal (seperti LandingPadBA atau Tangol), yang menawarkan paket akses stadion bersama pemandu lokal, layanan sebelum pertandingan, dan transportasi antarjemput di kawasan sekitar.

Pasar tiket sekunder: Platform tiket pihak ketiga dan agen penjualan kembali menawarkan tiket masuk perorangan serta tiket dengan layanan khusus dengan harga lebih tinggi yang mengikuti permintaan, asalkan disertai jaminan masuk.

Tips hari pertandingan dan panduan masuk

Bawa identitas berfoto: Berdasarkan protokol keamanan hari pertandingan Tribuna Segura di Argentina, setiap penonton harus membawa kartu identitas resmi yang diterbitkan pemerintah (atau paspor fisik bagi pengunjung asing) untuk melewati pos pemeriksaan polisi di sekitar stadion.

Waspadai calo di sekitar stadion: Jangan membeli tiket atau kartu magnetik dari calo (revendedores) di luar stadion pada hari pertandingan. Tiket palsu banyak beredar dan akan ditolak di pintu putar digital.

Datang lebih awal: Jalan-jalan di kawasan La Boca mulai padat beberapa jam sebelum kick-off. Usahakan tiba di perimeter pemeriksaan keamanan setidaknya 90 menit sebelum pertandingan dimulai pukul 21.30.

Aturan bagi suporter tim tamu: Dalam sepakbola domestik Argentina, suporter tim tamu dilarang menghadiri pertandingan. Tidak ada alokasi tiket resmi bagi suporter Talleres yang datang dari luar kota.

Boca Juniors vs Talleres di Liga Profesional: Semua yang perlu diketahui

Performa Boca Juniors vs Talleres

Boca Juniors mencatatkan tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya di semua kompetisi. Hasil teranyar mereka adalah kekalahan 0-1 dari Vasco da Gama di Copa Sudamericana, sedangkan laga terakhir mereka di Liga Profesional berakhir imbang 2-2 melawan Instituto. Sebelumnya dalam rangkaian itu, Boca meraih kemenangan 3-0 atas Union di liga dan menang 0-2 di kandang San Lorenzo. Dalam lima pertandingan tersebut, mereka mencetak delapan gol dan kebobolan empat.

Talleres hanya meraih satu kemenangan dalam lima pertandingan terakhirnya di Liga Profesional, dengan tiga kekalahan dan satu hasil imbang. Laga teranyar mereka berakhir imbang 0-0 melawan Independiente. Dalam periode itu, mereka juga kalah 3-1 dari Instituto dan 0-1 dari Belgrano. Satu-satunya kemenangan diraih atas Union dengan skor 2-1. Talleres mencetak tiga gol dan kebobolan lima dalam lima pertandingan tersebut.

Boca Juniors vs Talleres: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terakhir kedua tim berakhir dengan kemenangan 0-1 bagi Boca Juniors di kandang Talleres dalam Liga Profesional pada April 2026. Boca unggul dalam rangkaian pertemuan terkini, dengan dua kemenangan dari lima laga terakhir, sementara Talleres tidak meraih kemenangan dan tiga laga lainnya berakhir imbang. Rekor pertemuan itu mencerminkan dominasi Boca secara umum dalam duel ini selama beberapa musim terakhir.