Cara mendapatkan tiket Blackburn Rovers vs Norwich City: Harga Championship, jadwal pertandingan, penjualan menit terakhir, dan lainnya

Blackburn Rovers menjamu Norwich City pada Selasa, 8 Desember 2026 di Ewood Park, Blackburn.

Dalam pertemuan-pertemuan terakhir, Norwich City lebih unggul, termasuk saat menang 2-0 di Carrow Road dan meraih kemenangan tanpa kebobolan di Ewood Park dalam laga-laga Championship sebelumnya. Blackburn Rovers berupaya mengakhiri rentetan laga tanpa kemenangan melawan Norwich City, setelah terakhir kali meraih hasil positif atau kemenangan dalam pertandingan kompetitif melawan mereka pada akhir 2023.

Simak GOAL untuk mengetahui semua hal yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Blackburn Rovers vs Norwich City, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan laga Championship Blackburn Rovers vs Norwich City dimulai?

Blackburn Rovers vs Norwich City berlangsung di Ewood Park, Blackburn, pada Selasa, 8 Desember 2026.

Championship - Pekan 20 8 Des 2026 - 14.45 Ewood Park

Bagaimana cara membeli tiket Championship Blackburn Rovers vs Norwich City?

Untuk membeli tiket pertandingan Championship antara Blackburn Rovers dan Norwich City, Anda dapat mempertimbangkan pilihan berikut:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Beli langsung melalui loket tiket atau situs resmi Blackburn Rovers maupun Norwich City. Ini merupakan cara utama dan paling aman untuk mendapatkan kursi bagi pendukung tuan rumah atau tim tamu.

2. Bursa tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket kategori umum sering kali masih tersedia di platform tiket sekunder seperti Ticombo. Platform tersebut memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Championship mendatang ketika alokasi tiket utama telah habis.

Berapa harga tiket Championship Blackburn Rovers vs Norwich City?

Berikut perkiraan rincian harga tiket pertandingan Championship antara Blackburn Rovers dan Norwich City:

1. Kanal resmi klub

Dewasa reguler: Mulai dari £28 hingga £35,50.

2. Bursa tiket sekunder

Jika tiket resmi dari penjualan utama klub habis, platform tiket sekunder seperti Ticombo menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Tiket umum / kursi reguler: Biasanya mulai dari sekitar £63 .

Biasanya mulai dari sekitar . Kursi dengan pandangan utama / di sisi panjang lapangan: Rata-rata berkisar antara £73 dan £95 ke atas.

Championship Blackburn Rovers vs Norwich City: Semua yang perlu diketahui

Performa Blackburn Rovers vs Norwich City

Blackburn meraih dua kemenangan dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan Championship terakhir, dengan mencetak tujuh gol dan kebobolan delapan gol. Pada laga terbarunya, mereka menang 2-1 di kandang atas West Ham United setelah sebelumnya menelan kekalahan beruntun dari Stoke City (1-2) dan Swansea City (0-4). Kekalahan dari Swansea sangat merugikan Blackburn, yang kebobolan empat gol tanpa mampu membalas.

Norwich tampil tajam dengan memenangi empat dari lima pertandingan terakhir. Pada laga terbarunya, mereka menang 5-0 di kandang Bristol City. Hasil meyakinkan itu menyusul kemenangan 4-0 di kandang Derby County. Satu-satunya kekalahan Norwich City dalam rentang tersebut terjadi di kandang Portsmouth dengan skor 1-0, tetapi mereka mencetak 15 gol dalam lima pertandingan itu.

Blackburn Rovers vs Norwich City: Rekor pertemuan terakhir

Pertemuan terakhir kedua tim terjadi pada Februari 2026, ketika Norwich City mengalahkan Blackburn Rovers 2-0 di Carrow Road dalam laga Championship. Sebelumnya, Blackburn menjamu Norwich pada Agustus 2025 dan kalah 0-2 di Ewood Park. Dalam lima pertemuan terakhir, Norwich menang tiga kali, sementara dua laga berakhir imbang 1-1. Blackburn belum memenangi satu pun dari lima pertemuan terakhir kedua klub.