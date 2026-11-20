Blackburn Rovers menjamu Derby County pada Sabtu, 12 Desember 2026 di Ewood Park, Blackburn.

Dalam pertemuan terakhir mereka di liga pada 28 Februari 2026, Derby County meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Blackburn di Pride Park Stadium. Sebelumnya, Derby juga menang tipis 2-1 saat bertandang ke markas Blackburn di Ewood Park pada November 2025.

Berikut GOAL sajikan semua yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Blackburn Rovers vs Derby County, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan Championship Blackburn Rovers vs Derby County dimulai?

Blackburn Rovers vs Derby County berlangsung di Ewood Park, Blackburn, pada Sabtu, 12 Desember 2026.

Championship - Pekan 21 12 Des 2026 - 10.00 Ewood Park

Bagaimana cara membeli tiket Championship Blackburn Rovers vs Derby County?

Untuk membeli tiket pertandingan Championship antara Blackburn Rovers dan Derby County, Anda dapat mencoba pilihan berikut:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi Blackburn Rovers: Suporter tuan rumah dapat membeli tiket langsung melalui platform eTicketing resmi Blackburn Rovers atau situs utama klub (rovers.co.uk). Tiket di Ewood Park menggunakan akses masuk digital NFC (Apple/Google Wallet), tanpa biaya pemesanan daring.

Suporter tuan rumah dapat membeli tiket langsung melalui platform eTicketing resmi Blackburn Rovers atau situs utama klub (rovers.co.uk). Tiket di Ewood Park menggunakan akses masuk digital NFC (Apple/Google Wallet), tanpa biaya pemesanan daring. Jatah tiket tandang Derby County: Suporter tamu yang datang dari Derby dapat membeli tiket melalui portal resmi Derby County (dcfc.co.uk) pada bagian pertandingan tandang, bergantung pada ketersediaan dan jumlah jatah tiket untuk tim tamu yang diberikan Blackburn.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket dari kanal resmi klub benar-benar habis, tiket reguler sering kali dapat ditemukan di platform tiket sekunder seperti Ticombo. Platform tersebut memungkinkan suporter membeli dan menjual tiket pertandingan Championship mendatang ketika jatah tiket dari penjualan resmi telah habis.

Berapa harga tiket Championship Blackburn Rovers vs Derby County?

Berikut rincian perkiraan harga tiket pertandingan Championship antara Blackburn Rovers dan Derby County:

1. Kanal resmi klub

Tiket standar dewasa untuk suporter tuan rumah (Ewood Park): Biasanya berkisar dari £22 hingga £36

Biasanya berkisar dari Tiket diskon dan tiket usia muda (resmi): Tiket untuk lansia (65 tahun ke atas) dan dewasa muda (18–23 tahun) umumnya berharga £15 hingga £26 , sedangkan tiket junior (di bawah 18 tahun / di bawah 12 tahun) berkisar dari £7 hingga £15 .

Tiket untuk lansia (65 tahun ke atas) dan dewasa muda (18–23 tahun) umumnya berharga , sedangkan tiket junior (di bawah 18 tahun / di bawah 12 tahun) berkisar dari . Jatah tiket suporter tandang (Derby County): Biasanya berharga antara £25 dan £30 untuk dewasa.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi dari penjualan klub telah habis, platform tiket sekunder seperti Ticombo menawarkan tiket dengan harga yang mengikuti permintaan pasar:

Penawaran tiket jual kembali termurah: Mulai dari £60 hingga £65 .

Mulai dari . Harga rata-rata tiket jual kembali: Rata-rata sekitar £72 hingga £89 .

Rata-rata sekitar . Penawaran tiket jual kembali premium / eksekutif: Berkisar dari £95 hingga £135 lebih.

Championship Blackburn Rovers vs Derby County: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Blackburn Rovers vs Derby County

Blackburn Rovers meraih dua kemenangan dan menelan tiga kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya di Championship. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 2-1 atas West Ham United, setelah sebelumnya kalah 1-2 dari Stoke City dan takluk telak 4-0 dari Swansea City. Dalam rangkaian itu, Rovers juga menang 2-0 atas Wrexham. Sepanjang lima pertandingan tersebut, Blackburn mencetak enam gol dan kebobolan delapan kali.

Derby County mencatat satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya di Championship. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 3-1 dari Bolton Wanderers, sementara dalam periode yang sama mereka juga kalah 4-1 dari Millwall. Satu-satunya hasil positif Derby adalah hasil imbang 1-1 melawan Sheffield United. Derby mencetak lima gol dalam lima laga tersebut dan kebobolan 11 kali.

Blackburn Rovers vs Derby County: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terbaru kedua tim berlangsung pada Februari 2026, ketika Derby County mengalahkan Blackburn Rovers 3-1 di kandang dalam ajang Championship. Dalam lima pertemuan terakhir, persaingan kedua tim berlangsung ketat, dengan Derby menang tiga kali dan Blackburn dua kali. Kemenangan kandang terbaru Blackburn dalam pertemuan ini terjadi pada Agustus 2024, saat mereka menang 4-2 di Ewood Park.