Cara mendapatkan tiket Birmingham City vs Watford: harga, jadwal Championship, penjualan menit terakhir, dan lainnya

Birmingham City menjamu Watford pada Selasa, 8 Desember 2026, di St Andrew's Knighthead Park.

Watford lebih unggul dalam pertemuan belakangan ini setelah meraih tiga kemenangan dari lima duel terakhir melawan Birmingham City di Championship, termasuk kemenangan 3-0 di Vicarage Road pada Januari 2026. Hasil terbaik Birmingham dalam pertemuan ini belakangan terjadi pada Desember 2025, ketika mereka menang 2-1 di kandang, di St Andrew's.

Berikut GOAL sajikan semua yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Birmingham City vs Watford, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan Birmingham City vs Watford di Championship dimulai?

Birmingham City vs Watford berlangsung di St Andrew's, Knighthead Park, pada Selasa, 8 Desember 2026.

Championship - Pekan 20 8 Des 2026 - 15.00 St Andrew's Knighthead Park

Bagaimana cara membeli tiket Birmingham City vs Watford di Championship?

Untuk membeli tiket laga Championship antara Birmingham City dan Watford, Anda dapat mempertimbangkan pilihan berikut:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Membeli langsung melalui portal tiket resmi Birmingham City FC atau Watford FC merupakan cara utama dan paling tepercaya untuk mendapatkan kursi resmi di St Andrew's Knighthead Park.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket kategori umum kerap tersedia di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform tersebut memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Championship mendatang ketika alokasi dari penjualan utama telah habis.

Berapa harga tiket Birmingham City vs Watford di Championship?

Berikut perkiraan rincian harga tiket laga Championship antara Birmingham City dan Watford:

1. Kanal resmi klub

Tiket dewasa: Biasanya berkisar antara £25 hingga £35 .

Biasanya berkisar antara . Tiket harga khusus (lansia dan dewasa muda): Umumnya berkisar antara £20 hingga £25 .

Umumnya berkisar antara . Tiket anak-anak: Sering berkisar antara £5 hingga £15.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi dari penjualan utama klub habis, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Kursi standar / sisi pendek lapangan: Mulai sekitar £50 hingga £65.

Mulai sekitar Kursi sisi panjang lapangan / dengan pemandangan premium: Umumnya berkisar antara £75 hingga lebih dari £110.

Birmingham City vs Watford di Championship: Semua yang perlu diketahui

Performa Birmingham City dan Watford

Birmingham City datang dengan performa sangat baik setelah memenangkan empat dari lima pertandingan terakhir mereka di Championship. Pada laga teranyar, mereka menang 2-1 di kandang atas Swansea City pada 7 November. Dalam periode itu, mereka juga mencatat kemenangan 3-0 atas Millwall dan kemenangan tandang 1-3 atas Lincoln City. Satu-satunya hasil buruk adalah kekalahan 1-0 dari Cardiff City pada 24 Oktober. Dalam lima laga tersebut, Birmingham mencetak sembilan gol dan kebobolan tiga kali.

Lima hasil terakhir Watford menunjukkan cerita yang lebih rumit, dengan dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan. Mereka bermain imbang 0-0 di kandang Middlesbrough pada 7 November dan mengalahkan Lincoln City 1-0 tiga hari sebelumnya. Namun, kekalahan dari Norwich City dan Wolverhampton Wanderers lebih awal dalam periode itu mencerminkan inkonsistensi yang membuat mereka tertahan di tiga posisi terbawah. Watford mencetak lima gol dan kebobolan lima kali dalam lima pertandingan tersebut.

Birmingham City vs Watford: Rekor pertemuan terakhir

Pertemuan terakhir kedua klub berakhir dengan kemenangan Watford 3-0 di Vicarage Road pada Januari 2026. Sebelumnya, Birmingham menang 2-1 di kandang pada Desember 2025. Dari lima pertemuan terakhir kedua tim di Championship, Watford menang tiga kali dan Birmingham sekali, sementara satu pertandingan dalam periode itu juga dimenangkan Birmingham di kandang. Catatan tersebut menunjukkan Watford memiliki rekor yang lebih baik dalam pertemuan belakangan ini.